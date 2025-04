Milionové gesto: Michael Schumacher nově podepsal helmu určenou pro charitativní aukci, možná to s ním není tak zlé

Starších předmětů s jeho podpisy existuje nespočet a v aukcích se objevují pravidelně, v posledních 12 letech k nim ale nepřibyl jediný. Teď tu jeden nový máme, je to konečně dobré znamení?

Stavu Michaela Schumachera, jednoho z nejlepších závodních pilotů všech dob, kterého už před téměř 12 roky stihlo neštěstí při lyžování ve francouzské části Alp, jsme se věnovali docela nedávno. A dobré zprávy to nebyly - obvykle dobře informovaný německý novinář Felix Görner vystoupil v médiích s tím, že stav sedminásobného mistra světa Formule 1 je „velmi smutný”, neboť „vyžaduje neustálou péči” a samotný Schumi je „zcela závislý na ošetřovatelích”. S ohledem na to, jak blízko má k němu i jeho rodině, to vypadalo, jako by nás připravoval na ještě horší zprávy.

Možná to ale nakonec nebude tak zlé. Jen o pár dnů později přichází jiskřička naděje přímo z nejužších Schumiho kruhů, pokud ne rovnou od závodníka samotného. O uplynulém víkendu byla před Velkou cenou Formule 1 v Bahrajnu odhalena helma, kterou nově podepsali všichni žijící mistři světa tohoto sportu. A slavné iniciály „M.S.” na ní nechybí, jak můžete sami vidět na fotkách níže.

Tato helma nevznikla pro nic za nic, o její vznik se zasloužil Sir Jackie Stewart, který nechá helmu dražit ve prospěch jím založené nadace Race Against Dementia, charitativní organizaci bojující s nemocí, která postihla i jeho manželku Helen. Schumacherův podpis na helmě je tichým, ale milionovým gestem - znak trvajícího života německé legendy, která se od roku 2013 jinak ani podobným náznakem neobjevila na veřejnosti.

Podpis není „fejk”, jak potvrdil sám Stewart. „Je skvělé, že Michael mohl helmu podepsat pro tuto dobrou věc,” řekl, současně ale přiznal, že to nezvládl tak úplně sám. „Jeho žena mu pomohla,” dodal. Je tak pochopitelně nutné se ptát, jak moc autentický podpis je, i když autenticky vypadá - pro Corinnu Schumacher prý bylo velmi důležité, aby její manžel mezi žijícími velikány královny motoristického sportu nechyběl.

Přeberte si sami, jak tohle gesto brát, cenu přilby nicméně jistě vyšroubuje do závratných výšin. Sama helma se svým pojetím klaní Stewartově kariéře, takové provedení nosil sám trojnásobný mistr světa v 60. a 70. letech, kdy aktivně závodil. Krom statického představení ji pak stihlo také nasazení při ukázkovém kole v Tyrrellu-Ford, ve kterém Stewart získal svůj poslední titul v roce 1973. I záběry z něj můžete vidět níže.

Over 50 years since he last raced an F1 car in 1973, F1 legend Sir Jackie Stewart is back behind the wheel!



In his iconic championship-winning Tyrrell, JYS is driving to find a cure for dementia with his charity, @racingdementia#F1 pic.twitter.com/C49PrCw726