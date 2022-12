Milovník aut si nechal postavit dům doslova kolem své sbírky, je to úchvatné dílo před 11 hodinami | Petr Prokopec

Zapomeňte na rozhlehlé garáže či haly. Pokud auta milujete tak jako Mads Peter Veiby - a máte peněz jako želez -, jednoduše z nich uděláte členy rodiny s právem na největší prostor i péči.

Pokud byste měli neomezený rozpočet, jak přesně by vypadal váš dům? V mém případě se předchozí myšlenky stáčely k jednopodlažní rezidenci, ve které by zhruba 90 procent veškeré plochy zabírala garáž. Vedle ní by se poté krčila malá kuchyně, koupelna a ložnice. Více jsem za svobodna nepotřeboval, k velkým změnám pak ostatně v mé fantazii nemuselo docházet ani po navléknutí zlatého kroužku na prst. Jediný požadavek mé drahé polovičky totiž vedl ke zvětšení kuchyně, a to zhruba na úroveň oné garáže.

V současné době zůstáváme se ženou věrni svým dosavadním hračkám, pro mě je proto i nadále důležitý plně vybavený servis, zatímco ona se neobejde bez indukční varné desky, klasické trouby, parní trouby a prakticky všeho, co je třeba v profesionální kuchyni. Nicméně jsou zde ještě děti toužící po vlastních pokojích, bazénu, tělocvičně... Dále snad ani nemusím pokračovat, ten seznam je zkrátka nekonečný. Myslím tedy, že při menším uskromnění by nám všem postačila stávající rezidence Mannyho Khosbina.

Vraťme se ale zpátky z říše fantazie do reálného světa. I když na první pohled to možná tak vypadat nebude. Dánský sběratel luxusních aut Mads Peter Veiby si totiž nechal postavit dům svých snů. Od společnosti Bjarke Ingels Group (BIG) a jejího dvorního architekta Madse Engaarda Stidsena přitom požadoval, aby jeho kolekce neodpočívala v separované garáži. Místo toho se měla stát nedílnou součástí celého komplexu. Ten byl přitom zasazen do svahu, neboť dalším požadavkem bylo splynutí s okolní krajinou.

Tzv. Villa Gug tedy na první pohled nepůsobí rozlehlým dojmem, ostatně zvenčí je viditelná pouze její malá část. Zbytek je zasazen do země. Spodní část tvoří garáž, ze které se Veiby může přesunout do svého vlastního showroomu, kde bude mít vystaven ty vzácnější exempláře. Následně pak může pokračovat dále, přičemž pohled shora odhaluje tvar šnečí ulity. Za showroomem jsou nasázeny jednotlivé místnosti, do kterých se vstupuje z chodby, jenž lemuje celý komplex.

Veiby má celkově k dispozici 840 metrů čtverečných, z nichž největší část si usurpuje jak „stáj“ pro jeho mazlíčky, tak obrovský obývací pokoj s kuchyní, který se nachází napříč nad garáží. Společnost BIG přitom dle představ majitele zkombinovala betonové podlahy se stěnami obloženými dřevem a bohatým prosklením. Mimo to byly zvoleny hlavně klasické nordické odstíny, tedy bílá a hnědá. Výsledek pak sice působí moderně, ovšem zároveň i relativně hřejivě.

Ze všech místností je působivý výhled na centrální zahradu, z některých pokojů lze ovšem sledovat i onu sbírku Porsche. Když o tom tak přemýšlím, Veiby se mi vlastně trefil do vkusu. Jen předpokládám, že v mém případě by šnečí ulita musela být minimálně zdvojená, místa pro auta není přece nikdy dost...

Villa Gug je splněným snem milovníka Porsche Madse Petera Veinbyho. Ten pochází z chudé rodiny, která si auto ani nemohla dovolit. Jeho prvním vozem byl tak ojetý Opel Kadett. Dnes má ale jednu z nejzajímavějších sbírek v Dánsku, jíž postavil dům na míru. A snad jen čirou náhodou zbylo pár metrů čtverečných i pro něj. Foto: Bjarke Ingels Group, tiskové materiály

