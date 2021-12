Minimálně jetá poslední Honda s jedním z nejlepších motorů bez turba je krásný návrat o dekádu zpět před 5 hodinami | Mirek Mazal

Pokud patříte mezi ty, kteří hořeli pro točivé japonské atmosféry, zbývají vám dnes jen oči pro pláč. A nebo vlastně ne, můžete si také koupit tento výjimečně zachovalý vůz, který vzpomíná na doby, kdy Hondy uměly vzít za srdce i bez turba.

Honda Civic Type R FN2 je mrštné zvíře, které se rádo nechá vytočit. Svého času výlučně třídveřový hatchback byl uveden na trh v roce 2007 a byť svého času trochu zklamal jako poněkud těžkopádnější variace na předchozí typ EP3, dnes na něj hledíme docela jinak. Byl to poslední Type R s atmosféricky plněným motorem a pochopitelně i systémem proměnného časování ventilů VTEC. Různé profily vačkových hřídelů přinášely citelný zátah motoru po vytočení k červenému poli otáčkoměru a právě tento agregát platí ze jeden z nejlepších nepřeplňovaných čtyřválců, které kdy vznikly.

Třetí generace Type R tak dodnes láká nadšence s touhou pilovat souhru končetin v rychlém sledu utažených zatáček. Uplynulo už více než 10 let od výroby poslední hbité Hondy s červeným písmenem H na přídi a svérázným spojlerem coby součástí zadního skla. Vzhled ve své době dráždil, autu se „nadávalo do” UFA, i v tomto směru ale dnes působí spíše jako střízlivější odvar pozdějšího nástupce.

Japonské představy o ideálním hot hatchi z roku 2010 můžeme vidět na jednom ze zaručeně posledních málo jetých Civiců Type R FN2 v prodeji. Vyhlíželi jsme takový kus v prodeji už dlouho a je opravdu vzácné narazit v bazaru na dodnes zánovní vůz, ale podařilo se. Nabízené auto s pouhými 37 tisíci najetými km v rukou jediného majitele vypadá na první pohled skoro jako včera vyrobené a lehce nás přenese v čase o dekádu zpět do v lecčem zajímavé minulosti.

Tehdy nikdo neřešil desetiny gramů emisí CO2 vysokootáčkového čtyřválce K20Z4 i-VTEC o výkonu 148 kW (201 koní) při 7 800 ot./min a točivém momentu 193 Nm v dosahu 5 600 ot./min. S hmotností 1 320 kilogramů a striktně manuální převodovkou tahle Honda nejen zněla, ale i jela - stovka za 6,6 sekundy a maximálka 235 km/h u hot hatche těžko někdy zklame.

První registrace vozu proběhla v červnu 2010 a jak jsme již zmínili, Civic do dnešního dne sloužil jedinému majiteli. Nabídka je to o to výjimečnější, že jde o provedení Championship Edition v bílé barvě i s bílými koly, tak typickém to zbarvení pro japonské sporťáky. Černo-červený interiér s předními anatomickými sedačkami už tak neohromí, ale ani nezklame. Auto na každý pád i zde vypadá velmi zachovale a pokud už se vám sbíhají sliny, je třeba dodat ještě jednu „drobnost”.

I z kdysi celkem běžně dostupného hot hatche se v mezičase stala též sběratelská záležitost, což se odráží na ceně. Požadovaných 29 900 euro (tedy asi 755 tisíc Kč) prodejcem z německého Viernheimu je docela „soda”, ale divit se tomu ve výsledku nelze. Takové auto už vám nejspíše nikdy nikdo jako nové neprodá. A i těch zánovních je jako šafránu.

