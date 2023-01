Minimálně jetou Škodu Rapid ještě s pořádným motorem i bohatou výbavou jde pořád koupit za krásnou cenu včera | Petr Miler

/ Foto: Patrick Kirschner, publikováno se souhlasem

Není to vůz, který laská emoce, v tomto ohledu jistě nechá naprostou většinu lidí v ledovém klidu. Racionálně je to ale pořád jedno auto pro všechno, které může sloužit klidně i dekády. Za necelých 250 tisíc Kč je to v tomto stavu a specifikaci zajímavý kauf.

Konec modelu v Rapid nabídce Škody je jedním ze symbolů proměny české značky v posledních letech. Na jednu stranu chápeme, že automobilka nepovažovala model s neprůbojným designem, který byl postaven okolo dávno zaplacené techniky, za dvakrát reprezentativní. A že chtěla nabízet jen „lepší” auta. Faktem ale je, že jí kvůli podobným krokům v dnešní době v nabídce zoufale chybí cokoli „normálního” pro lidi hledající co nejlepší poměr výkonu a ceny. A co nevyžaduje milion čipů, aby se tomu alespoň odemkly dveře.

Mít Rapid dále v nabídce, mohla s ním dnes bodovat a vynahradit si obrovské prodejní výpadky posledních let. Představa, že by obyčejní Češi o něco takového už nestáli, je iluze, však se stačí podívat na prodejní výsledky nejlevnějších Dacií. Však i dnes od dealerů škodovky slýcháme, jak se tento model, zejména pak s čtyřválcovými motory, začal zamlouvat i lidem, kteří nad ním dříve ohrnovali nos.

Na Rapid ale nakonec není nutné jen vzpomínat. Dodnes zánovní si jej pořád můžete pořídit, a to dokonce ve verzi, kterou jsme kdysi testovali, kde to jen šlo a nikdy nás nezklamala. Jde o vůz s ještě pořádným, tedy čtyřválcovým motorem 1,2 TSI se 105 koňmi a manuální šestistupňovou převodovkou. Pro Rapid je to ideální technika, se kterou dokáže být svižný i úsporný, tichý i uživatelsky příjemný, umí pobavit, odvézt i velkou rodinu... Nebylo to skvělé auto v žádném ohledu, ale byl a je to vynikající univerzál za výborné peníze.

Takové provedení nyní pustil do prodeje jeden německý majitel v poněkud méně konzervativní verzi Spaceback, ovšem v naprosto konzervativní stříbrné barvě s ocelovými koly s kryty. V bazarech obecně vzato žádná rarita, tento kousek má ale přes rok výroby 2014 (o mnoho později už verzi 1,2 TSI koupit nešlo a tříválcový litr autu jen ublížil) na tachometru jen 34 728 km. Prodávající říká, že auto je jako nové, vždy bylo garážované a kilometry jsou zaručeně originální. Není mnoho důvodů o jeho slovech pochybovat - tento Rapid vypadá téměř netknutě, jakkoli fotky mohly být snadno o řád lepší.

Výbava je nadprůměrná, navzdory poněkud odrazujícím kolům. Je to prý varianta Active, což se nám až nezdá, ale pokud ano, pak byla vyrobena s pozoruhodnou kombinací příplatkových prvků. Je tu navigace, automatická klimatizace, vyhřívaná sedadla, xenonová světla nebo dálkové ovládání na volantu, prakticky vše nezbytné k životu. Rapid uměl nabídnout i víc, ale ne o mnoho. Kdo hledá sympatické provedení odpovídající celkovému pojetí vozu, tomu toho vážně moc chybět nebude. Cena? Velmi přijatelných 10 300 euro, tedy asi 246 tisíc Kč.

Bývalo i lépe, na dnešním trhu je to ale parádní nabídka, však úplně základní Scala s horším motorem a žádnou výbavou stojí pořád o 213 tisíc víc. Nakonec za cenu tohoto Rapidu zdaleka nedostanete ani Fabii s atmosférickým litrem a téměř ničím ve výbavě, i za tu budete muset „vysolit” 124 tisíc navíc.

Zajímavá věc se objevila v prodeji v Německu, dodnes sotva pořádně jetá Škoda Rapid 1,2 TSI 105 s šestistupňovým manuálem. Za 246 tisíc Kč nutně láká. Foto: Patrick Kirschner, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

