Ministryně při propagaci elektromobilů jen ukázala jejich slabiny, napřed vyslala spalovací auto, aby jí blokovalo nabíječky

/ Foto: Škoda Auto

Tohle je případ tak tragikomický, až na tím zůstává rozum stát. Žena, která se snažila vylíčit bateriové vozy jako ty nejskvělejší pod sluncem, dosáhla pravého opaku. A ještě při tom dala na odiv své papalášké manýry.

Politici se už léta snaží o to, aby elektrický pohon byl s nadšením přijímán masami. Z toho důvodu tahají z rukávu jedno dotační eso za druhým. A jde o vskutku obrovské peníze, každé elektrické auto prodané v Evropě je dnes ve srovnání s těmi spalovacími přímo či nepřímo zvýhodněno snadno až miliony korun z kapes všech, kteří si ho nekoupí. Už se ani nedá přesně spočítat, kolik peněz jejich směrem míří, neboť přerozdělovacích mechanismů na úrovni vývoje, výroby i prodeje je tolik, že z toho člověku jde hlava kolem.

Jeden méně viditelný případ za všechny. Pokud od zeleného stolu řeknete, že emise CO2 elektrických aut jsou nulové (což nejsou a nikdy nebudou), stanovíte flotilový limit 95 gramů CO2 na km a za každý prodaný vůz a každý gram přes tento limit nutíte výrobce pokutu 95 Eur do bruselské kasy (a to platíte skoro za každý, neboť tento limit v případě benzinových aut odpovídá spotřebě 4,1 l/100 km, u dieselů 3,6 l/100 km), kolika penězi elektromobily nepřímo dotujete? Nedá se to přesně spočítat, protože u každého výrobce to bude trochu jiné a současná data jsou už ovlivněná elektromobily a jejich údajně nulovými emisemi. V roce 2019 byl ale dle dat JATO Dynamics evropským flotilovým průměrem 121,8 gramu, řekněme 27 gramů přes limit.

Kdyby výrobci dál prodávali auta s těmito emisemi, budou muset za každé dodané odvést do Bruselu 27*95 Eur, tedy 2 565 Eur, tedy 63 tisíc Kč. Pokud ale výrobce, který s tímto průměrem dělá třeba milion aut, a zaplatil by tedy Bruselu 63 miliard Kč, tyhle peníze vezme a nacpe je to ztrátového prodeje elektromobilů, je na tom stejně, akorát nabízí o elektrické modely navíc. Vyberete si naprázdno platit Bruselu a dělat to, co sami chcete a lidé chtějí, nebo raději Bruselu nepošlete nic a budete vyrábět nesmyslná běhátka pro křečky na kolech? Není divu, že téměř všichni výrobci volí druhou možnost, ve výsledku ale tohle někdo pořád platí. A jsou to kupci ostatních, smysluplných, trhem vyžádaných aut. Automobilce takto stačí prodat zlomek elektromobilů, aby dostala průměrné emise na patřičnou mez, takže na každý dostane stovky tisíc Kč nepřímé dotace jen takto.

Je to skutečně politické rozhodnutí vynucované zejména za pomoci peněz skrze nespočet podobných mechanismů. Nebýt takových, elektromobilitu by snadno rozválcovala spalovací auta a elektromobily by byly okrajovým zbožím. A mnohem menší by byla i Tesla či jiní specialisté na elektromobily, kteří z těchto mechanismů doslova žijí. Však se jen podívejte, kolik Tesla dostala pouze z v USA pouze z kalifornských „emisních povolenek” resp. kšeftování s nimi. Kumulativně jde od roku 2008 už o skoro 200 miliard Kč. A to je jeden stát jedné federace.

Právě z USA ale nově přichází vskutku tragikomická ukázka pokrytectví boje za bateriový pohon. Tamní ministryně energetiky Jennifer Granholm totiž vyrazila na čtyřdenní propagační cestu, během které se snažila elektromobily zviditelnit jako to nejlepší možné řešení. Pokud se jí ovšem něco povedlo, pak jen všem ukázat, že všechna negativa spojovaná s tímto pohonem jsou reálná. A co více, že papalášství nevymřelo ani ve Spojených státech.

Co se přesně stalo? Oficiální konvoj tvořený mimo jiné Cadillacem Lyriq, Fordem F-150 Lightning a Chevroletem Bolt během svého putování vysílal napřed spalovací auto, aby ministryni zajistilo předem funkční a volnou nabíječku. Už to je pikantní, však je něco takového třeba u spalovacích aut? A i kdybychom akceptovali, že u elektromobilů je to normální, kdo z běžných uživatelů může něco takového dělat? A jaký pak má smysl provoz elektromobilu? Funkční a volné dobíječky bohužel nejsou standard, což předsunutý tým brzy zjistil.

Nezajistit místo pro ministryni a její konvoj ale nebylo možné, a tak v městě Grovetown v Georgii začal poslední dostupné dobíjecí místo blokovat oním spalovacím vozem. Jeden dříve vyhlédnutý stojan byl totiž nefunkční a tři další obsazené. Posluhovači ministryně to jistě neudělali poprvé, tady ale vše prasklo, protože od nabíječky byla tímto hanebným způsobem odstřižena rodina s dítětem v autě. Ta dokonce na místo povolala policii, zástupce šerifa ovšem nemohl mnoho udělat. Přestože totiž již téměř dvě desítky amerických států přijaly zákon, který blokaci dobíjecího místa zakazuje a trestá pokutou, Georgie mezi ně nepatří. Štáb ministryně pak ve světle hrozící blamáže nabíječku dobrovolně uvolnil, medializaci případu ale už nikdo nezabránil. A ministryně měla rázem máslo na hlavě.

Ta tak místo toho, aby elektromobily propagovala, jen zviditelnila to, jak obtížně použitelným řešením pro život zůstávají. A sebe vykreslila jako člověka povyšující své potřeby nad potřeby jiných. Ministerstvo energetiky na věc reaguje s obdobnou arogancí - konkrétní dotazy týkající se této kauzy odmítá zodpovědět a místo toho ústy mluvčí jen poukazuje na to, jak Amerika dlouhá léta zaostávala za ostatními v rámci přechodu na čistou energii a kterak díky administrativě prezidenta Joe Bidena míří na vrchol. Trapnější vtípek byste ve světle nastalého nevymysleli.

Američtí politici stejně jako ti evropští sice zkouší vecpat elektromobil každému, ovšem během nedávné promoakce ministryně Jennifer Granholm se jen ukázalo, jak moc je to neschůdné. A jak moc politici kážou vodu, i když chtějí pít víno. Ilustrační foto: Ionity

