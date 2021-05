Mistr světa F1 protáhl jedno z nejsilnějších aut světa s 1 822 koňmi, asi nebyl ve své kůži před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Koenigsegg

Je to slibná kombinace sama o sobě, a to ještě nevíte, kde a za jakých okolností měl auto k dispozici. Přesto jeho jízda až tak neohromuje, nebo je to autem?

Snad více než mistrovským titulem proslul Nico Rosberg tím, že pouhých pět dnů po opanování šampionátu v roce 2016 oznámil svůj odchod do důchodu. V té době měl přitom jen pár měsíců po podepsání nové smlouvy s Mercedesem, která mu u vrcholného týmu zaručovala sedačku na další dva roky. Přesto však Rosberg dal přednost rodině, stejně jako se přesunul od závodění ke komentování. Mimo to se začal profilovat i jako youtuber. Abychom ale byli upřímní, jeho nejnovější příspěvek jsme tak trochu protrpěli.

Málokdy se totiž stane, abyste měli k dispozici kombinaci bývalého mistra světa, jeden z nejrychlejších supersportů světa a působivé prostředí Azurového pobřeží. V případě Rosberga na to ovšem došlo, neboť Nico otestoval Koenigsegg Regera, a to jak na monackých ulicích a tedy v místech, kde se jezdí velká cena Formule 1, navíc zrovna v dobách příprav na letošní závod, tak v horách nad malým knížectvím. Ovšem jeho jízda působila spíše jako nudná a některé komentáře či třeba kroky vedoucí k otevření kapoty motoru byly zcela mimo.

Nechceme být za přílišné kritiky, ovšem i méně známé osobnosti dokázaly s méně výkonnými a pomalejšími vozy dosáhnout lákavějších výsledků. Dnes totiž již nestačí jen popadnout telefon, a to ani v případě, že jste mistr světa F1. Diváka je třeba zkrátka upoutat, ovšem z Nicovy jízdy si možná nakonec budete pamatovat zejména to, kterak slabě znějící výfuky (utlumené jistě i dílem umístění kamery) přehlušuje hudba, kvůli které na toto video rozhodně nikdo nekoukal.

Je to opravdu škoda, neboť Regera má nemalý potenciál na to, aby jí aplaudoval celý svět kdekoliv, kde se objeví. Stačí si jen uvědomit, že trojice elektromotorů a pětilitrový osmiválec produkují 1 822 koní. Koenigsegg navíc nenechává výkon přenášet na vozovku klasickou převodovku, ale místo toho užívá specifické řešení zvané KDD. Vůz je tak lehčí i rychlejší, pročež stovku zvládá za 2,8 sekundy a dvoustovku za 6,4 sekundy. Kromě toho mu stačí necelých třiadvacet sekund na to, aby dosáhl čtyřstovky.

Již s pomocí těchto dat by vás Nico měl vtáhnout do děje, ovšem jak jsme zmínili, bohužel se tak neděje. Monacký youtuber by si tak možná měl nechat poradit od toho amerického, kterého spíše než jako Jamese Neeseho znáte pod přezdívkou The Stradman. I on totiž nedávno měl k dispozici Koenigsegg Regera, a jakkoliv možná jeho styl je trochu pouťovější, přilákat diváky dokáže daleko lépe. A i o to dnes jde.

Koenigsegg Regera má nemalý potenciál, ovšem Nico Rosberg jej svým ne zrovna vtahujícím videm poněkud zabil. Pokud si tedy chcete trochu zlepšit náladu, mrkněte na níže přiložený Stradmanův příspěvek. Foto: Koenigsegg

Zdroj: Nico Rosberg@YouTube

Petr Prokopec