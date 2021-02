Mistr světa F1 rozprodává svou sbírku aut. Má v ní stroje konkurentů i vůz z bondovek před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tom Hartley Jnr, publikováno se souhlasem

Zálibu v autech lze u špičkového pilota Formule 1 tak nějak očekávat, složení sbírky čtyřnásobného šampióna ale může překvapit. Stejně jako fakt, že se některých aut vůbec zbavuje.

Už za měsíc a kousek se po relativně krátké zimní přestávce rozjede nová sezóna Formule 1. Oproti té předchozí dochází na řadu změn, a to zejména v případě jezdeckého složení. Lewis Hamilton sice nakonec neodchází do důchodu a zůstává u Mercedesu, stejně jako Max Verstappen bude nadále věrný Red Bullu. Jinak však startovní pole prošlo malým zemětřesením. Daniel Ricciardo míří k McLarenu, kde vystřídal Carlose Sainze. Ten je pro změnu již součástí Ferrari, neboť Sebastian Vettel odešel do Astonu Martin.

Právě „vyhazov“ čtyřnásobného mistra světa ze Scuderie byl loni velmi sledovanou záležitostí. Na nějakou dobu se navíc zdálo, že Němec po sezóně skončí. Nakonec se však upsal stáji britské automobilky, jejíž část dokonce vlastní. A jak se zdá, v průběhu oné zimní přestávky zřejmě dospěl k rozhodnutí, že s Ferrari, které se k němu nezachovalo zrovna ohleduplně, je třeba definitivně skoncovat. Vettel se proto jal vyprazdňovat svou garáž a když už se rozjel, dal kromě Italů padáka i Němcům.

Co přesně je tedy k mání? Ve dvou případech je bohužel již nutné užít minulý čas, neboť Ferrari LaFerrari a F50 již mají svého nového majitele. Za jakou cenu jej změnily, není známo, rozhodně ale nešlo o malé peníze. Druhý ze zmíněných vozů byl totiž Vettelovým nejojetějším, a to vlastně jen proto, že jej takový již pořídil. Sám se ovšem na celkovém nájezdu 6 939 kilometrů příliš nepodílel. V případě hybridního hypersportu si pak nejspíše řekl, že 490 km je dostačující a místo něj tak raději užíval „služebák“ SF1000.

Ferrari Enzo s 1 790 najetými km nicméně v prodeji nadále zůstává, přičemž také toto limitované kupé zdobí červená barva Rosso Corsa. Model F12tdf již disponuje trojvrstvým žlutým lakem Giallo Triplo Strato, zatímco u 458 Speciale lze počítat s černou Nero Stellato Strato. Oba vozy se pak uvnitř mohou pochlubit unikátním logem na hlavové opěrce, jež odkazuje právě na čtyřnásobného šampiona. Stejným doplňkem pak ostatně bylo ozdobeno již prodané LaFerrari.

S dvanáctiválcovým kupé Vettel najel pouze 1 200 kilometrů, s tím osmiválcovým jen lehce překročil metu 3 000 km. F12tdf pak skrze britského prodejce nabízí za 725 tisíc liber (cca 21,5 milionu Kč), zatímco 458 Speciale lze pořídit za 350 000 GBP (10,4 milionu Kč). Tedy pomalu za stejné peníze, za jaké je k mání i Vettelův Mercedes-Benz S65 AMG Black Series s 2 800 najetými km. Za ten německý šampion požaduje 275 tisíc liber (8,17 milionu Kč).

Není to jediný stroj konkurenční automobilky, které Vettel vlastní, vyjma zmíněné třícípé hvězdy je k mání ještě jedna, a to Mercedes-Benz SLS AMG. Toto kupé nemá najeto ani 7 000 km a Vettel jej pořídil jako první majitel. Nyní jej ovšem přepustí tomu následujícímu za 175 000 GBP (5,2 milionu Kč), což je stejná suma, jaká je spojena s „filmovým” BMW Z8 proslaveným hlavně Jamesem Bondem. To má najeto na poměry závodníkovi sbírky extrémních 21 700 km, ovšem jen proto, že až do roku 2015 pobývalo v Americe, kde mělo dva předchozí majitele.

Jsme zvědavi, jak rychle zbývající šestka zmizí, neboť LaFerrari a F50 byly v nabídce prodejce exkluzivních vozů jen několik málo hodin, než se po nich zaprášilo - ani jsme pořádně nestačili zpracovat avízo Toma Hartleyho. Vůbec by nás ale nepřekvapilo, kdyby příští týden zůstaly k mání už jen německé vozy, jež by navíc taktéž zmizely ještě před zahájením sezóny. Přeci jen tu s výjimkou SLS máme limitované edice, jejichž přitažlivost ještě dále zvyšuje Vettelovo jméno zapsané v technickém průkazu.

Sebastian Vettel prodává hned osm svých aut. Respektive nyní již pouze šest, neboť LaFerrari a F50 již mají nového majitele. Foto: Tom Hartley Jnr, publikováno se souhlasem

Zdroj: Tom Hartley Jnr

Petr Prokopec