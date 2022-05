Mistrovi světa F1 zakázali sjet si s nejnovějším Mercedesem, prý na to „nemá dostatečnou kvalifikaci” před 8 hodinami | Petr Prokopec

Máte pocit, že když se stanete mistrem světa královské motoristické disciplíny, jste řidičsky kvalifikováni tak nějak pro cokoli? Omyl, Nico Rosberg už podruhé narazil na limity, které neočekával. A musel se smířit s místem spolujezdce.

V roce 2016 Nico Rosberg doslova šokoval celý svět. Nikoli vítězstvím v šampionátu Formule 1, ale oznámením, které přišlo pouhých pět dní po zisku titulu. Německo-finský závodník žijící v Monaku totiž ohlásil odchod do důchodu. Důvodem byla touha po odpočinku, na cestách a okruzích totiž Rosberg strávil většinu svého dosavadního života. Málokdo se tedy mohl divit tomu, že chce být se svou rodinou a hodlá si tak trochu užívat. S přebytkem volného času se pak vypořádal rozhodnutím stát se youtuberem.

Tento nápad musel v oné chvíli znít logicky, ostatně i nás potěšil. Jako úřadující mistr světa měl totiž Rosberg přístup do míst, kam se běžní smrtelníci nedostanou. Se žádostí o rozhovor pak mohl oslovit prakticky každého a bylo jisté, že v košem dostane jen v minimu případů. Snad nejpodstatnější však bylo, že na rozdíl od ostatních youtuberů mohl za volantem ukázat schopnosti, které mu onen titul vynesly. A právě na ty byli lidé zvědavi především.

O to větším fiaskem je Rosbergův nejnovější příspěvek. Jak jsme již zmínili, jedná se o občana Monaka, kde se o uplynulém víkendu jela Velká cena Formule 1. V jejím zázemí závodník pochopitelně nemohl chybět a jelikož je ambasadorem Mercedesu, objevil se i na akci této stáje. Menším faux pas sice bylo, když dorazil v Audi, to ale nejspíše nikoho až tak nepopudilo. O poznání větší problém nastal ve chvíli, kdy chtěl Rosberg usednout za volant nejnovějšího elektrického prototypu EQXX.

Mistrovi světa z roku 2016 bylo totiž oznámeno, že na řízení takového vozu „nemá dostatečnou kvalifikaci”. Tato slova navíc neslyšel poprvé, s něčím podobným se setkal již před třemi léty, kdy své služby nabídl Elonu Muskovi. Modelem S se nicméně na Nordschleife neprojel, neboť nemá oprávnění účastnit se jízd v tzv. Industry Poolu. Tedy v době testů, kdy je okruh vyhrazen pouze automobilkám. Nakonec se tak o rekord místo něj pokusil Thomas Mutsch.

V případě koncepčního Mercedesu pro změnu Nicovi chybí licence na řízení vývojových aut, což je již vyloženě k smíchu. Dalo se totiž čekat, že na zběsilou jízdu by nedošlo ani v nejmenším. Nicméně tím, že by Rosberg popsal kupříkladu odezvu ve volantu či třeba reakci brzdového pedálu, by svou recenzi posunul na mnohem vyšší úroveň. Takto ale musel na sedadlo spolujezdce, kde se projevoval spíše jako ambasador Mercedesu, kterým ostatně je, než jako kriticky smýšlející recenzent.

Je tedy opravdu smutné, když nejzajímavějším bodem videa, jehož název láká na to, že Rosberg skutečně za volant usedl, je fakt, že Nico byl zpoza onoho volantu vykázán. Nejspíše by nás tak ani nemělo udivit, že video nemá ani 100 tisíc zhlédnutí. Oproti tomu jízda ve Ferrari F40, které závodník skutečně řídil, se již blíží dvěma milionům zhlédnutí. Fanoušci tak jasně dali najevo, při čemž chtějí Rosberga vidět.

Mercedes EQXX zaujal rekordním dojezdem přes tisíc kilometrů, za který vděčí jak relativně nízké hmotnosti 1 750 kg, tak působivé aerodynamice (Cd 0,17) a bateriím o kapacitě 100 kWh. To vše je nicméně známou věcí, kterou nám Nico Rosberg nemusel opakovat. Místo toho jsme od něj očekávali zážitky zpoza volantu, na které však s ohledem na chybějící licenci nedošlo. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Nico Rosberg@YouTube

