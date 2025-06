Autopůjčovnám hrozí kvůli elektromobilům krach, varují Britové, byla by to rána i pro samotné výrobce aut 4.6.2025 | Petr Prokopec

/ Foto: Hertz, tiskové materiály

Pokud se pro některé využití zdály být elektromobily od začátku velmi nevhodné, pak to bylo toto. Mnohé firmy ale podlehly atmosféře doby a nyní jsou ničeny malým zájmem na straně jedné a vysokými náklady na straně druhé. Pokud se od elektrických aut odvrátí či skončí, výrobci mají problém.

S elektromobily jako takovými nemám žádný problém a dokážu si představit podmínky, za kterých bude jejich používání dávat alespoň nějaký smysl. Jenže takové nastávají jen zřídka a u někoho, zatímco automobilky a politici by chtěli, aby taková auta používali všichni a všude. A to za dnešních technických a ekonomických limitů prostě nejde.

Jedním z prakticky nemožných použití je jejich nasazení v autopůjčovnách. I velké ryby se o tom přesvědčily, jak nám ukázalo hlavně fiasko Hertzu a jeho důvody, v případě menších autopůjčoven může být ještě hůř. Britská rodinná firma Kendall Cars nyní dokonce varuje před možným krachem a zánikem řady podobných firem, jak informuje Autocar. Elektromobily nelákají dost zájemců, náklady jejich vlastnictví jsou drahé už kvůli vysoké ztrátě hodnoty a pojištění je vzhledem k jejich častým drahým opravám též drahou nepříjemností.

„Stejně jako řada dalších společností si svá auta pojišťujeme sami, abychom udrželi sazby co nejníž, ale s elektromobily je spojeno velké riziko. A tak se jich mnohé firmy zbavují, neboť si spočítaly, že pokud by jich bylo víc, nemohou si již dovolit jejich finanční krytí,“ říká Mark Kendall, ředitel Kendall Cars.

Podle něj velké firmy jako třeba Hertz nebo Sixt vše řeší zaměřením na firmy a podnikatele, malé autopůjčovny si ale privátní klientelu nemohou dovolit ignorovat. Nicméně tím se vlastně ocitají hned několika mlýnskými kameny. Na jedné straně se totiž snaží udržet půjčovné co nejníž, na té druhé jsou ale stále vyšší náklady. Hlavně ty spojené s dobíjecími stanicemi, které ideálně musí vybudovat v každé pobočce, aby elektrická auta bylo kde nabíjet - zákazníci je totiž logicky vrací spíš vybité.

„Abychom přiměli klientelu k vracených dobíjení aut, museli jsme zavést poplatek ve výši 50 liber, který se platí ve chvíli, kdy je kapacita baterií pod 50 procenty,“ říká dále Kendall. Když se totiž vypůjčené auto vrátilo vybité, musel s ním na nabíjecí stanici zaměstnanec firmy, což stálo další čas i peníze. To pak sice nyní bude kompenzovat ona částka, jenže ta na druhou stranu může klientelu také odradit. Zvláště když ta při zapůjčení elektromobilu nemůže počítat s benefity jako při jeho koupi.

Britská autopůjčovna přitom stejně jako dříve u benzinových a dieselových aut funguje na bázi takového obchodního modelu, kdy své vozy nakupuje za hotové a po nějaké době se je snaží udat za co nejvyšší možnou cenu. Jenže to u elektromobilů není možné, jejich zůstatková hodnota se propadá natolik razantně, že věci nepomáhají už ani velké slevy, které od výrobců dostávají. Propsat daný pád do půjčovného pak rovněž nejde, v té chvíli by si takový vůz nepůjčil naprosto nikdo.

Pokud firmy jako Kendall Cars začnou hromadně krachovat, je to značný problém také pro automobilky, pro které autopůjčovny sloužily jako určitý záchranný polštář. Pokud totiž v jiných oblastech trhu prodej drhnul, v této stačilo přijít se zajímavou slevou, a rázem šly registrace nahoru. Ostatně loni se po britských silnicích prohánělo 228 tisíc aut spadajících do majetku autopůjčoven, což oproti roku 2020 představuje nárůst o 21 procent, hlavně pak na oné elektrické straně.

Problémů s politicky tlačenou elektromobilitou je tedy řada a zrovna tento šlo velmi dobře předpokládat. Pokud by přitom od počátku docházelo jen na přirozené prosazování bateriového pohonu v případech, kdy je reálně efektivnější, na tyto problémy by nedošlo. Pokolikáté už ale nad tímto hrobem pláčeme?

Koupě flotily Tesel přivedla do problémů i takový Hertz, v případě malých autopůjčoven tak i může i pár elektromobiů představovat existenční hrozbu. Spojeny jsou totiž s vysokými náklady a, malým zájmem a velkým pádem zůstatkové hodnoty. Ilustrační foto: Hertz

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.