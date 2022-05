Mnohými vysněný VW Passat kombi 2,0 TDI lze i dnes koupit levně skoro nejetý, stačí hledat včera | Petr Miler

Může se zdát, že cokoli byť jen vzdáleně atraktivního se dnes na trhu ojetin prodává za bambilion. Ale nemusí to tak být. Tohle je velmi atraktivní auto, je dodnes zánovní, ve specifikaci blízké ideálu a přesto přijde na rozumné peníze.

Volkswagen Passat TDI je modla. A modly mají tendenci být zesměšňovány všemi, kteří k nim nevzhlížejí. Přiznám se, že jsem sám dlouho patřil mezi ty, kteří se Passatu vyhýbali už proto, že jde o vůz, který chce kde kdo. Stejně tak dodám, že jsem si žádný nikdy nekoupil, přesto musím říci, že si tohle auto rychle získá váš respekt - výše zmíněným způsobem na něj můžete hledět jen do chvíle, než si s ním poprvé pořádně sjedete.

Mohl bych říci, že je to prostě dobrý vůz, prakticky v jakékoli generaci, ale to jsou slabá slova. Je to esence auta, je to všechno v jednom, je to jediný vůz, který skutečně potřebujete. Zvlášť jako kombík poslouží naprosto všemu od obchodních schůzek přes převoz rodiny až po dovezení toho či onoho, co zrovna potřebujete v práci nebo doma. Je komfortní i mrštný a snadno ovladatelný, se 150 až 190 koňmi už i slušně jede, přitom nespotřebuje skoro nic, jeho údržba stojí pakatel a ještě ho velmi dobře prodáte.

Nechápejte mě špatně, nezamiloval jsem se do něj, pro automobilového nadšence to není to pravé ořechové. Na tohle auto ale nelze nehledět s úctou, jeho pověst není náhoda a vůbec se nedivím zástupům lidí, kteří jej objednávají v každé nové generaci, která přijde. Jsem docela zvědavý, jak chce VW tohle auto nahradit čímkoli elektrickým. Stejně jako odejitý Jürgen Stackmann, bývalý obchodní šéf VW Group, jsem přesvědčen, že to prostě nejde, že není možné napěchovat takovou univerzalitu do auta jakkoli jiné koncepce. Nakonec stačí dát do Passatu benzin a už to není ono.

Výše popsané má ale za následek dvě věci. Jednak se s tímto autem hodně jezdí, je pro takové využití kupováno. A i když se se 150 tisíci km objeví v bazaru, kde kdo ho chce. Jde tedy obvykle o dost drahé zboží, u nějž musíte přijmout jisté kompromisy. Výjimky potvrzující pravidlo se ale vždy najdou. A na jednu se díváte na fotkách níže.

Je to „pašík” generace B7, tedy v podstatě faceliftovaná B6, v ideálním provedení Variant s motorem 2,0 TDI. Výbava Comfortline není zrovna ekvivalentem Rolls-Roycu, ale základní věci jako klimatizace, tempomat a parkovací asistent tu jsou. Stříbrná barva, menší kola, černo-šedý interiér... Tohle je průměrné auto každým coulem, jedna věc mu ale dovoluje vystupovat z řady. Vlastně jde o dvě věci.

Tou první je nájezd. Navzdory 10,5 roku v provozu má tento vůz najeto jen 29 900 km, to je u Passatu TDI naprostá rarita. Prodávající říká, že za kilometry ručí a nemáme důvod to zpochybňovat, vše viditelné působí zánovně až nově. Pravidelný servis tu byl, je opravdu jen máloco, co by člověku na historii tohoto auta mohlo vadit.

Leckdo by mohl čekat, že takový kousek bude na dnešním trhu stát klidně půl milionu, ale ne, je k mání 14 800 Eur, dokonce s možností odpočtu DPH. Koupíte jej tak za nějakých 305 tisíc Kč bez daně, což je možná dost na Passat B7, ale ne na tento Passat B7. Je to vůz stále ve stavu blízkém tomu, v jakém jsme jej kdysi testovali nový a žádný dramatický pokrok se s příchodem podobně obyčejných specifikací Passatu s generací B8 neodehrál. Podle nás zajímavá alternativa ke spoustě předražených ojetin bez perspektivy, však pro normálního člověk to snadno může být univerzální auto klidně na dalších 15 let ježdění. Ale to už si přeberte sami.

Passat Variant 2,0 TDI, který by za 10 let najel, necelých 30 tisíc km, se nevídá. Tento může být váš za rozumnou cenu. Foto: Automobile Maier, publikováno se souhlasem

