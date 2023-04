Mnohými zapomenuté kapesní rakety si nadšenci váží tak moc, že přes milion stojí i se 150 tisíci km před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autobedrijf John van der Rijt, publikováno se souhlasem

Představte si, že si koupíte jeden z nejvíce ceněných ostrých kompaktů historie za statisíce korun, užijete si s ním spoustu legrace a pak jej prodáte ještě dráž, než jste jej koupili. Sen? Kdepak, s Cliem Williams si přesně to šlo užít. A možná půjde i dál.

Renault kdysi vyráběl sportovně laděná auta, která těšila řidiče každým coulem. No vážně, nelžeme, jakkoli neuvěřitelně to může znít. Teď s tím ale bohužel nadobro končí a byť slibuje, že bude držet pro tento účel nad vodou značku Alpine, nevěříme, že by se budoucí stav mohl někdy rovnat tomu dávno minulému. Firma, která chce být nejzelenější automobilkou Evropy, drasticky omezí rychlost všech svých aut a chlubí se tím, že vám prodá jen to, co nechcete, stěží nechá ve své nabídce existovat něco, co se jejímu obvyklému přístupu bude zcela vymykat. Ostatně ani plány určené specificky pro Alpine nelze nazvat jinak než devastujícími.

Z minulosti Renaultu ale půjde čerpat dlouho. Aut, která stojí za zmínku, je vážně hodně, je vlastně až fascinující, kolik výjimečných, někdy i docela šílených vozů tato státem ovládaná automobilka stvořila. Jejich výčet by dal na knihu, možná absolutním vrcholem ale byl stroj, který jsme měli tu čest osobně poznat a který patří mezi dnes už mnohými zapomenuté francouzské kapesní rakety. Říká si Renault Clio Williams, šlo o vůbec první a podle nás jde o dodnes vizuálně i technicky nejfajnovější ostrý Renault ve stylu pozdějších modelů R.S.

Tento vůz sice nese jméno po týmu Formule 1, se kterým Renault svého času spolupracoval a dodával mu motory, ale na výrobě tohoto vozu pracovala jen právě divize Renault Sport. Clio Williams vzniklo jako homologační speciál pro rallye a bylo představeno v roce 1993. Hned na ženevském autosalonu vzbudilo velký rozruch už kvůli své vyboulené kapotě a rozšířené stavbě.

Ani jedno nebylo pro parádu - to první muselo pojmout sání dvoulitrového motoru, to druhé až o 3,5 cm větší rozchod kol. Samotný motor s označením F7R vznikl osmnáctistovky z Clia 16V, není ale jen objemnější - má mj. odlišné ventily, olejový chladič nebo klikovou hřídel. Nabízel tak celkem 147 koní výkonu a 176 Nm točivého momentu.

Nezní to dramaticky, při podutunové hmotnosti a se zkrácenými kvalty pětistupňového manuálu stačilo k maximálce 215 km/h a zrychlení na stovku za 7,8 sekundy. To není nic ostudného ani dnes, Clio Williams ale oslňovalo hlavně svým jízdním projevem, právě ten z něj postupně udělal legendu. Kolega z redakce si s ním kdysi užil své a dodnes na něj nemůže zapomenout.

O všem zmíněném si pořád v detailu můžete přečíst v článku věnovaném téhle ikoně. Obvykle není lepší příležitosti, jak si jej připomenout, neboť v prodeji se prakticky nevídá. A když už, k novému má hodně daleko. Platí to i o stroji, který máme před sebou dnes, jakkoli vypadá velmi zachovale. Na krku má totiž už 28 křížků a měl čtyři majitele, kteří s ním najeli už přes 150 tisíc kilometrů. Přesto se prodává za obrovské peníze.

Pravda, je to pořád krásné a zachovalé auto, jeho modrý lak, zlatá kola a technická vytříbenost z něj dělají věc laskající řadu smyslů automobilového nadšence naráz. Je to dnes sběratelský artefakt až do té míry, že je navzdory své květnaté historii na prodej za 44 950 euro. To znamená 1,055 milionu korun, opravdu spoustu peněz, už ani takové Clio Williams zjevně nezmění majitele za cenu pod 1 milion. Ale nedivme se. Je to auto mimořádné sběratelské i „řidičské” hodnoty, jehož cena už nejspíš těžko klesne.

Tohle Clio Williams vypadá dobře, má ale najeto přes 150 tisíc km. Přesto se za méně než 1 milion korun koupit nedá. Foto: Autobedrijf John van der Rijt, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.