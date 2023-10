Moderátor Top Gearu měl za nehodu, která mu znetvořila tvář, dostat přes čtvrt miliardy. Proto má celá show skončit

Poté, co se tři čtvrtě roku neukázal na veřejnosti, bylo jasné, že to bude zlé. A o tučném mimosoudním vyrovnání se též hovořilo. Výše kompenzace je přesto pozoruhodná a je též nepřímým přiznáním míry zavinění ze strany BBC.

Okolo Top Gearu je v poslední době velmi živo. Je to ale poněkud paradoxní situace, neboť žádné nové díly nejznámějšího motoristického pořadu světa nebyly odvysílány a ni se žádné jiné netočí. Klíčovou otázkou totiž je, zda je celá show po smrti, přičemž jednoznačnou odpověď jsme nedostali ani od samotné BBC.

V tuto chvíli je ale stále pravděpodobnější, že nové díly Top Gearu jen tak neuvidíme. Důvodem, pro který se pořad ocitl v troskách, je loňská nehoda Andrewa „Freddieho“ Flintoffa. K té došlo v půlce loňského prosince, teprve letos v září se někdejší kapitán britského kriketového týmu objevil na veřejnosti, jak můžete vidět níže. Jeho tvář měla daleko k té původní a byla i po řadě plastických operací pokryta ošklivými jizvami. Ty jen potvrzují mnohá bezpečnostní selhání na straně BBC, kvůli kterým měla televize vyplatit Flintoffovi velmi štědré mimosoudní vyrovnání.

Podle zdrojů deníku The Sun se obě strany domluvily na částce 9 milionů liber (cca 257 milionů korun), s níž mají být Flintoff i BBC „spokojeni“. Mluvčí televize pak dodal, že „bylo dosaženo dohody s Freddiem, která, jak věříme, mu umožní pokračovat v rehabilitaci, návratu do práce a budoucích plánech. Opravdu upřímně se Freddiemu omlouváme a budeme jej i nadále podporovat v jeho uzdravení.“

Částka pochopitelně oficiálně zveřejněna nebyla, i veřejný postoj BBC ale ukazuje, jaké selhání má realizační tým Top Gearu na svědomí. Flintoff měl být instruován, aby řídil tříkolý Morgan bez přilby, což se stalo jeho tváři osudným. Na místě pak přes riskantní kousky předváděné před kamerou nebyli k dispozici žádní záchranáři a bývalá kriketová superstar měla v bolestech čekat až hodinu na příjezd pomoci. Jak velká byla jeho zranění, nikdy oficiálně nezaznělo, ale soudě podle toho, že se tři čtvrtě roku vyhýbal pozornosti kohokoli mimo nejužší rodinný kruh, leccos naznačuje. Stejně jako fakt, že ani po takové době není zdaleka fit.

Pro samotný Top Gear je nyní klíčová Flintoffova neochota vrátit se před kamery. A stejně tak prý bez svého kolegy nechce v natáčení pokračovat ani Paddy McGuinness. Odchod dvou moderátorů ze tří by ale pořad za normální situace neposlal k ledu, maximálně by vedl k hledání náhradníků a případným odkladům. Jenže k ničemu takovému nedochází, místo toho se rozprchl i někdejší štáb - pár lidí přesunula BBC na jiné pozice, zbytek televizi opustil.

Pro BBC totiž mají v tuto chvíli být odrazující vysoké náklady na pojištění, neboť právě z něj byla kompenzace Filntoffovi hrazena. A zřetelně vyšší riziko znamená vyšší sazby. Vše tak zkrátka nasvědčuje tomu, že BBC vyčkává a nanejvýš sonduje, jak problematické bude obejít se dále bez Top Gearu. A pokud se nestane zázrak, oficiální vyvěšení parte pořadu nás dříve či později nemine.

It's heartwarming to witness Freddie Flintoff out and about yesterday. A true legend!#FreddieFlintoff #EnglandCricket #ENGvsNZ pic.twitter.com/cANHV8uTJD