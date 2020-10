Moderátor Top Gearu strhal nový nejdražší a nejrychlejší Mercedes, servítky si nebral

Měla by to být chlouba německé značky, která dále brousí její image, minimálně na Chrise Harrise ale takto nefunguje. Pro něj je Mercedes-AMG GT Black Series jedním z těch aut, které ani netouží řídit.

Mercedes nedávno představil nový absolutní vrchol své nabídky, tedy alespoň v případě sportovních modelů. Jde o vůz, který si celým jménem říká Mercedes-AMG GT Black Series a snaží se navázat na plejádu stejně označených strojů minulosti. Byly vždy těmi nejlepšími z nejlepších v rámci svých tříd v nabídce třícípé hvězdy a někdy i přinášely do segmentu silničních sportovních aut dříve nevídané vĚci.

Novinka se v tomto ohledu snaží neslevit z tradic, když možnosti dosavadního vrcholu jménem AMG GT Pro posunuje ještě o notný kus dál. Čtyřilitrové osmiválcové biturbo vozu bylo zásadně přepracováno a nyní nabízí až 720 koní výkonu a 800 Nm točivého momentu. Vůz dostal také novou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou a řadu specifických doplňků včetně snížené hmotnosti a přepracované aerodynamiky, která se má starat o přítlak až 400 kg ve 250 km/h.

Při všech úpravách jde o pořádné dělo, které zrychluje z 0 na 100 km/h za 3,2 sekundy, na 200 km/h je pod 9 sekund a rozjede se až na 325 km/h maximální rychlosti. To vše při ceně v přepočtu 10 milionů Kč. Ohromeni? Tak si to Mercedes jistě plánoval, minimálně u jednoho člověka ale neuspěl.

Je jím Chris Harris, dnes hlavní tvář Top Gearu, který už proslul tím, že říká věci prostě tak, jak je vidí. Když se jej tedy jeden z diváků pořadu na Twitteru zeptal, jaké tohle auto je, odpověděl, že se nezúčastnil jeho novinářské prezentace, ale výjimečně jej to ani nemrzí. Však jej citujme doslova.

„Nebyl jsem mezi pozvanými na prezentaci AMG GT Black Series, takže bohužel nemohu odpovědět na žádné otázky. Za normálních okolností by mě to trochu mrzelo, ale z nějakého důvodu na mě tohle auto nefunguje, takže je mi to jedno. Má vzhled jako od Mansory a hloupou cenovku. AMG jako by teď nevědělo kudy kam,” uvedl.

To jsou tvrdá slova, ale docela vystihují to, co o tomto autě mnozí říkají. Jeho vzhled působí až násilně křiklavě (proto narážka na tuningovou firmu Mansory proslulou kýčovitými kreacemi) a i když jeho dynamické parametry jsou působivé, tak za 10 milionů korun? Posuďte sami, můžete to vidět jinak, jisté ale je, že Harris se na další prezentaci nového Meredesu podobné úrovně hned tak nepodívá, ostatně už jeho neúčast na této prezentaci byla zřejmě revanš za předchozí slova.

Missed the invite list for this AMG GT Black Series - sadly can’t answer any questions about it. Normally I’d be a bit salty about that, but for some reason the car doesn’t do it for me at all, so couldn’t care. Mansory looks and a silly price tag. AMG a bit rudderless now.