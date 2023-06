Moderní BMW M3 s pohonem 4x4 zkusilo porazit ve sprintu špičkové Ferrari za víc jak čtyřnásobnou cenu před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Ferrari jsou pořád smetánkou superaut, nůžky mezi podobnými stroji a sportovními modely relativně obyčejných značek se ale už dávno nerozevírají. Zašla situace až tak daleko, že by BMW mohlo pomýšlet na skalp italského hřebce?

Jestli nám automobilový vývoj posledních dvou dekád přinesl něco bez diskuze pozitivního, pak je to ohromné přiblížení dynamiky obyčejných aut modelům sportovních značek. Je otázkou, k čemu je to vlastně dobré v době, kdy vám okamžitě seberou řidičák za jízdu rychlostí lehce přes 180 km/h po opuštěné noční dálnici, ale tuhle debatu dnes necháme stranou. Faktem je, že vám stačí koupě špičkového Volkswagenu Golf, abyste zažili to, na co jste ještě nedávno museli mít Ferrari. A když sáhnete po nejlepších Audi, BMW či Mercedesech, bude se vedle vás obávat výprasku i Bugatti z 90. let minulého století.

Tohle je poměrně dobře známá věc, pořád se ale bavíme o tom, že současné Volkswageny či Audi dokážou konkurovat starším Ferrari, to je svým způsobem irelevantní. Také výrobci superaut posunuli hru a byť logicky nemohou stoupat stále výš se stejnou intenzitou, jsou pořád jinde. Anebo nejsou? Přesně to se pokusil zjistit Mat Watson z Carwow, který proti sobě ve sprintu postavil dva opravdu zajímavé soupeře.

Do jednoho z rohů pomyslného ringu postavil Ferrari SF90, tedy nejlepší „běžný” model maranellské značky, který používá přeplňovaný 4,0litrový osmiválec pohánějící zadní osu spolu s trojicí elektromotorů, jenž mají v péči hlavně přední kola. Výsledkem je auto s maximálním celkovým výkonem 1 000 koní, které ke zrychlení z 0 na 100 km/h potřebuje 2,5 sekundy a dosahuje maximální rychlosti 340 km/h. To je opravdu těžký kalibr.

Do druhého roku pak naběhlo BMW M3 ve své nejrychlejší verzi Competition xDrive s pohonem 4x4. Pod kapotou má 510 koní, se kterými na stovku zrychlí za 3,5 sekundy a rozjede se až na 290 km/h s tzv. M Driver's Pack. Je to v praxi sakramentsky rychlé, přitom pořád docela obyčejné auto, ale vedle Ferrari je to druhá liga. Ovšem co když s výdajem asi 220 tisíc Kč zvýšíte jeho výkon na 750 koní? Přesně to se poštěstilo autu z videa níže, které i tak s celkovou cenou okolo 2,7 milionu Kč vyšlo podstatně levněji než Ferrari za asi 10,8 milionu.

Jasně, ani to není úplně férové srovnání, je to sériové vs. upravené auto, ale rozdíl v ceně (a použitelnosti, M3 je dnes skutečně docela normální rodinný sedan) je tak extrémní, že by pro Ferrari bylo hořkou pilulkou, kdyby ho em-trojka roznesla na kopytech. Na výsledek srovnání se podívejte sami, za nás můžeme prozradit, že Ferrari nakonec vyhrálo úplně ve všem. Leckdy to ale bylo o pověstná ňadra korejské dívky, a tak je vlastně otázkou, koho tu lze při daném cenovém rozdílu prohlásit za celkového vítěze. Posuďte sami.

Pro Ferrari a jeho špičkové SF90... Foto: Ferrari



...se ani M3 s pohonem všech kol nezdá být reálným soupeřem. Ale co když má 750 koní? Foto: BMW

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Miler

