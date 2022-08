Moderní korejský hybrid vyzval na souboj Škodu s klasickým spalovacím motorem, neměl to dělat před 4 hodinami | Petr Prokopec

Pokud by mělo jít o skutečný další evoluční krok, pak by své předchůdce musel jasně zastiňovat. To se ale nikdy nedělo a neděje se to ani nyní, ve srovnávacím testu skončila na vrcholu opět „klasika”.

Na počátku letošního roku Kia zahájila prodej druhé generace SUV Niro. To stejně jako předchůdce není k dispozici s dieselovým motorem, který je pro takové typy aut ideální. Pořídit si jej ovšem již nemůžete ani v čistě benzinové formě. Místo toho je k mání hybridní, plug-in hybridní a ryze elektrická verze. Druhé dvě ale minimálně v Česku budou na okraji zájmu, neboť o láci se v jejich případě nedá ani mluvit. Za elektrické Niro totiž musíte dát minimálně 1 169 980 Kč, a to i když dostáváte základní výbavu. Plug-in hybrid je pak k dispozici až od středního stupně Style, s nímž vychází na 1 049 980 Kč.

Pod milion korun se tedy vejde pouze hybridní provedení, v případě nejvýše položeného stupně Premium vám z účtu zmizí 909 980 Kč. Ani to není málo, ale je to nejméně. Dostáváte pak sice nižší výkon, ovšem 141 koní již lze považovat za obstojné stádo. Rozdíl ve srovnání s plug-in hybridem navíc tkví jen v elektromotoru a ve velikosti baterií, což jsou proměnné veličiny, s nimiž nelze vždy počítat. V případě spalovací jedna-šestky dostane pokaždé ten samý motor s výkonem 105 koní.

Pokud si navíc uvědomíme, že plug-in hybrid je o sto kilogramů těžší, ve finále můžete být s hybridem i rychlejší. A to ani nemluvíme o srovnávání s elektromobilem, se kterým na dlouhých trasách budete zaostávat o dlouhé hodiny, v případě Nira je situace ještě tragičtější než u jiných elektromobilů, neboť jej ani nelze nabíjet u těch nejrychlejších současných stojanů. Při výkonu 100 kW se tak k 80procentní kapacitě dostanete za 45 minut, v případě „plné nádrže“ a běžné domácí zásuvky potřebujete 27 hodin a 30 minut.

Jak jsme tedy zmínili výše, pro běžného Čecha jsou plug-in hybridní a elektrická verze zcela mimo hru. Má ovšem smysl uvažovat o té hybridní? S tím vám může pomoci srovnávací test, ke kterému přikročili naši kolegové z Auto Bildu. Ti nové korejské SUV postavili proti Škodě Karoq 1,5 TSI a Mazdě CX-30 s mild-hybridním dvoulitrem. A my rovnou prozradíme, že Kia skončila na stříbrné pozici, zatímco český zástupce uchvátil zlato. Bronz pak zůstal vozu ze země vycházejícího slunce.

Niro zabodovalo hlavně nižší spotřebou, elektromotor totiž atmosférické jedna-šestce pomáhá ve spodních otáčkách, a nenutí tak řidiče hnát spalovací motor do těch vysokých. Přesně to je případ Mazdy, u které při touze po lepší dynamice musíte plynový pedál pořádně stlačit. Na druhou stranu, ani tak se CX-30 nedostává na úroveň Škody, která je z daného tria nejžíznivější (7,2 vs. 6,6 vs. 5,8 l/100 km). Zároveň u ní však můžete počítat s nejlepší dynamikou, ať už jde o zrychlení či maximálku.

Karoq rovněž boduje objemem zavazadlového prostoru, což je stinná stránka Mazdy. Ta nicméně pro změnu uvnitř nabízí kombinaci fyzických tlačítek a rolujícího ovládání multimediálního systému, která je značně intuitivní. Škoda pak sice se svým dotykovým displejem není marná, minimálně klasický čudlík pro hlasitost audio systému by jí ale více než prospěl. U Kie se pak i přes přítomnost 80centimetrového panelu budete muset daleko více soustředit.

Jak tedy Němci dodávají, Niro se ideálně hodí spíše na jízdu po městě, kdy více využíváte onen elektromotor a kdy až tak nevadí, že řízení nemá takovou odezvu a sedadla takovou oporu. Karoq je ve srovnání s tím lépe využitelný, jen musíte vzít v potaz jeho ne až tak výrazný design. Ten je doménou jak Kie, tak i Mazdy, jejíž CX-30 je sice působivá v zatáčkách, ovšem zrovna to není vlastnost, kterou by zákazníci hledali u rodinných SUV v prvé řadě.

Lze už jen dodat, že u nás Karoq s jedna-pětkou startuje na 688 900 Kč, tedy podstatně níže než hybridní Niro. Levněji vám pak navíc Škoda dodá i verzi osazenou dvoulitrovým turbodieselem, který zcela maže i výhodu Kie v podobě oné nižší spotřeby. Ve finále je tak na straně Korejce jen jeho design. A to je opravdu málo.

Srovnávací test kompaktních SUV vyhrál Karoq s 578 body z osmi set možných. Foto: Škoda Auto



Na druhé příčce skončilo hybridní Niro (561 bodů), jemuž škodí hlavně vyšší cena. Foto: Kia



CX-30 připadl bronz, oslnit totiž zvládá hlavně dynamikou. To však na více než 553 bodů nestačilo. Foto: Mazda

