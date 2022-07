Moderní supersport s 620 koňmi vyzval na souboj 37 let starý stroj smrtící skupiny B, byla to chyba před 6 hodinami | Petr Prokopec

Na první vypadá tak silný moderní sporťák neporazitelně vedle čehokoli, co je staré skoro 40 let. Jenže tady se bavíme o jednom z nejextrémnějších rallyových strojů historie, který má i dnes zjevně co říci.

Druhá generace Audi R8 je i sedm let po svém debutu sportovním vrcholem německé automobilky. Mnohé vysvětluje již pohled na pohonné ústrojí, žádný jiný model čtyř kruhů není osazen atmosférickým 5,2litrovým desetiválcem. Pohonná jednotka produkuje 620 koní, se kterými se kupé osazené pohonem quattro zvládne dostat na stovku již za 3,1 sekundy. O 125 kilo těžší Spyder je pak jen o desetinu pomalejší, za což kromě motoru a pohonu všech kol vděčí také sedmistupňovému automatu a systému launch control.

Právě otevřené provedení vytáhl Mat Watson z britského Carwow do souboje s legendou čtyř kruhů, tedy se závodním Audi S1 Quattro, závodní ikonou časů rallyové skupiny B, kterou zastavily až smrtelné nehody několika závodníků. Ta se podobného klání zúčastnila vcelku nedávno, kdy moderní RS3 Sedan roznesla na kopytech. Něco takového se ovšem dalo čekat již při pohledu na technické parametry, neboť zatímco moderna páruje 400 koní s 1 575 kilogramy, ikona počítá s 500 koňmi a 1 090 kg. A něčemu takovému neodolal ani „náskok díky technice“.

Srovnání s R8 se tedy jeví jako férovější. Je sice pravdou, že tu máme ještě vyšší hmotnost (1 695 kg), ovšem nárůst výkonu ji alespoň částečně maže. Na jednoho koně desetiválcového supersportu totiž připadá 2,7 kila, zatímco u RS3 šlo o 3,9 kg. Závodní speciál je s poměrem 1 k/2,18 kg ještě jinde, na druhou stranu však v jeho neprospěch hovoří jak nemalá prodleva turbodmychadla, tak absence technologií zajišťujících ony bleskurychlé starty. Ukázalo se ale, že S1 triky ani nepotřebuje.

Za volant ikonického speciálu se totiž usadil člověk jménem Steve, který dříve býval závodním jezdcem a jenž nyní stejně jako samotný vůz, s jehož pomocí Porsche vyvíjelo převodovku PDK, spadá do sbírky divize Audi Heritage. Ten sice během první rozjížďky za R8 zaostal, ve druhých dvou však již ukázal, jak bleskurychlé starty mají doopravdy vypadat. Během nich přitom získal dostatečný náskok na to, aby se turbo nadechlo a neumožnilo již desetiválcové moderně předjetí.

Smeknout lze nicméně před všemi „účastníky zájezdu“. Stačí si totiž jen uvědomit, že co před necelými čtyřmi dekádami mohli zažívat jen závodníci, to si nyní může vychutnat každý, kdo má 5 262 900 Kč (Coupe) či 5 724 900 Kč (Spyder). Pochopitelně zejména v přímém směru, v zatáčkách budou zážitky za volantem S1 daleko extrémnější. Byla by však legenda rychlejší? Na to nám nejspíše bude muset odpovědět až jiné srovnání, pokud k němu tedy vůbec někdy dojde.

Audi R8 je sice pekelně rychlé... Foto: Audi



...ovšem na legendu čtyř kruhů i díky jejímu řidiči nestačilo. Foto: Audi

Zdroj: Carwow@YouTube

Petr Prokopec

