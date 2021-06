Moderní tříválec názorně ukázal šestiválcové legendě, co to je pokrok před 2 hodinami | Petr Prokopec

Pro spoustu lidí jde o ikonu, která se tyčí nade vše. Morálně ano, dynamicky jí ale ujel vlak stejně jako snad všem autům z té doby, dnes jí poráží o mnoho obyčejnější auto.

BMW M3 E46 je mnohými dodnes považováno za nejkrásnější, nejschopnější a obecně nejpovedenější provedení mnichovské em-trojky. Je to všechno do značné míry reflexí reality - bavorská automobilka nepostavila jinou generaci s tak nadčasově atraktivním designem, tak dobrým spojením řidičské záživnosti a každodenní použitelnosti nebo tak kvalitním zpracováním. Současně je ale třeba říci, že dynamicky to už není žádná střela, což nejlépe ukazuje dynamické srovnání Carwow s tříválcovým hatchbackem.

Je tedy třeba říci, že oním vozem není tak obyčejné rodinné přibližovadlo, nýbrž Toyota Yaris GR. Tedy jeden z nejpovedenějších malých hot-hatchů posledních let, který sice dostal do vínku tříválec, ovšem 1,6 litrový naladěný na 260 koní. Tento výkon pak dostala na starosti šestistupňová manuální převodovka, jenž je spárována s pohonem všech kol. Stovku tak japonský hot hatch zvládá za 5,5 sekundy, což je vskutku impozantní - na 4,7 sekundy, jenž mělo na danou disciplínu vyžadovat M3 jako novinka, to však stále nestačí.

Taková je ovšem teorie, v praxi se ovšem ukazuje, že co bylo před 20 léty, už dnes nemusí platit. BMW má navíc k dispozici pouze jednu hnanou nápravu, takže je o poznání těžší s ním vypálit z místa. A jakkoliv 3,2litrová atmosférická jednotka produkuje 343 koní, M3 E46 je o poznání těžší než Toyota, která váží 1 280 kg. Vedle toho je jinak nízkých 1 470 kg německého stroje skoro znakem obezity.

V reálu se tedy ukazuje pravý opak oněch papírových hodnot. BMW totiž při akceleraci nezvládá s Toyotou držet krok - na čtvrtmíli s pevným startem zaostává citelně (13,2 sekundy vs. 12,5 sekundy) a byť letmé sprinty nakonec vyhraje, potřebuje skoro 2 kilometry, aby se prosadilo. Horší výsledky pak vykáže během brzdění, což není až tak překvapivé, neboť tu nemáme jen těžší vůz v jistě ne zcela dokonalé kondici. Náladu vám tak možná spraví jen túrování motoru, neboť jednotka 3,2 R6 zní přes „statický omezovač” v 6 000 ot./min zvuk jako pila, zatímco tříválec Yarisu zní... jako tříválec.

Nejen kvůli tomu se ale nebudeme divit nikomu, kdo M3 E46 upřednostní před jakýmkoliv moderním vozem, nejen před Toyotou Yaris GR. Rychlost je totiž jedna věc, zábava za volantem pak druhá. A byť zrovna v tomto je na tom Yaris dobře, BMW M3 E46 je přece jen jinde, v tomto ohledu návrat do začátku milénia nebolí a asi nikdy bolet nebude.

