Mohutný požár v parkovacím domě na letišti JAX pohřbil přes 50 aut, způsobil kolaps budovy

Intenzita požáru dala za vznik spekulacím o jeho původu v elektrickém autě, konkrétně Tesle, přesná příčina ale zůstává zatím neznámá. Intenzita požáru ovšem naznačuje, že elektrická auta tu minimálně hořela, i kdyby žádné z nich nebylo příčinou.

Před pár dny propukl v patrovém parkovišti letiště Jacksonville International Airport alias JAX mohutný požár. Naštěstí si nevyžádal žádné ztráty na životech, plameny však sežehly víc jak padesát aut, z nichž zůstala jen očouzená torza. Požár byl navíc tak intenzivní, že způsobil následné zhroucení části budovy, což je v případě takových událostí neobvyklé.

Ostatně i Keith Powers, šéf hasičského sboru v Jacksonville, k věci uvedl, že oheň se šířil nezvykle rychle. A stejně nezvyklá intenzita jeho žáru způsobila druhého a třetího podlaží budovy. Na další zhroucení části parkoviště navíc došlo o zhruba třicet minut později. Obojí odpovídá situacím, které si hasiči spojují s intenzivně hořícími elektromobily, prakticky okamžitě se tak začaly šířit zvěsti o tom, že požár začal u jedné ze zaparkovaných Tesel.

Tuto informaci vyšetřovatelé záhy popřeli, elektrická auta ale na místě hořela. Příčinou být mohla a nemusela - jednoznačná zpráva zatím není na světě, bezpečnostní záběry ale ukázaly, že požár odstartoval u jednoho z BMW zaparkovaných ve druhém patře. Zda se jednalo o spalovací, hybridní nebo elektrický vůz, zatím není známo, nakonec to ale není až tak důležité.

Parkoviště stojí přímo naproti hlavnímu terminálu letiště, které tak muselo být po většinu dne uzavřeno. Samotné několikapatrové parkoviště pak zůstane pro veřejnost uzavřeno dál: „V současné době může na místo pouze vybraný personál. Všichni ostatní mají kvůli své bezpečnosti přístup na toto místo zakázán. Pracuje se na vytyčení bezpečnostních zón, kam by auta mohla být přesunuta. Věříme, že některé části parkoviště budou ještě do konce týdne shledány bezpečnými a budou vyčištěny,“ uvedl letecký úřad v Jacksonville.

Pokud se během vyšetřování potvrdí, že příčinou takové intenzity požáru byly baterie elektrických aut, lze očekávat další zpřísňování pravidel platící pro vjezd těchto vozů do podobných míst. Omezení v jiných částech světa po podobných událostech jsou už v platnosti a není to projev odporu k elektromobilitě - intenzita hoření a obtížná uhasitelnost Li-ion baterií činí požáry těchto vozů mnohem nebezpečnějšími, než na co jsme ze života se spalovacími auty zvyklí.

Něco takového by pochopitelně nevedlo ke zvýšení popularity elektrických aut. Ostatně už fakt, že asi 1 200 parkovacích míst na postiženém letišti aktuálně nelze využívat, vede k jisté nevraživosti mezi klienty letiště. Uvidíme ale, co přinese další šetření.

Na letišti v americkém Jacksonville v závěru minulého týdne propukl požár, který má naštěstí na kontě pouze materiální škody a nikoliv lidské životy. Příčina je neznámá, elektrická auta ale na mśitě hořela a nejspíš se postarala o vysokou intenzitu požáru a některé jeho následky. Foto: Jacksonville Fire Rescue Department, CC0 Public Domain/Jacksonville Aviation Authority, CC0 Public Domain

