Motor 1,8 bez turba, látkové gauče místo sedaček, „švihadla”. K mání je spása odpůrců moderny jako dodnes nejeté auto

před 8 hodinami | Petr Miler
Když se zmiňujeme o starších, ale minimálně jetých autech na prodej, obvykle jsou to výjimečné stroje, které díky časovému stáří mohly a nemusely přijít o většinu své někdejší ceny, v žádném případě ale nepřišly o většinu svých původních vlastností. Jsou tak šancí vrátit se v čase do dob, kdy za volantem neseděl jen „operátor elektronických ovladačů”, ale skutečný řidič, který musel zejména rychlé stroje permanentně krotit. Dnes vám ukážeme něco trochu jiného.
Je to znovu minimálně jeté auto, na tachometru má pouhých 10 582 km, nejde ale o žádnou ostrou verzi ani nic podobného. Zajímavé je hlavně tím, že je dodnes jako nové, neboť jeho jediným majitelem byl starší, který si tento vůz koupil v roce 1991 a nikdy se jej nevzdal. Jde o Renault 19 Chamade (tedy ke všemu sedan) z onoho roku, tedy kousek ještě před faceliftem, který je zajímavý mimo jiné tím, že byl posledním modelem značky, který dostal číslo - jeho nástupcem byl už Mégane. Je to provedení GTS, což zní jako něco sportovního, ale nic takového to opravdu neznamená. A to navzdory motoru o zdvihovém objemu 1 721 cm3 pod kapotou, který byl navzdory své „velikosti” obchodně označován jako 1,8.
Tak objemný agregát dnes mohou R19 závidět i některé vrcholné modely stejné značky, výkon tady ale s objemem nečekejte. Tento motor byl hlavně jednoduchý, a tak nabízí jen 73 koní a 127 Nm a má jednobodové vstřikování paliva. Renault 19 s ním zrychlil na stovku za 12,3 s a dosáhl maximálky 171 km/h, což není dnešním pohledem žádná sláva. Službu ale udělá, nakonec i dnes se jako nová prodávají slabší a pomalejší auta - pomaleji jede i současný Mégane, jakkoli absurdně to může znít.
Jak se můžete přesvědčit na fotkách, stav auta je prakticky dokonalý a karoserie nejenže nevykazuje korozi, vše je i čisté a neopotřebované, včetně kabiny. Vůz prý nikdy nejezdil v zimě, byl garážovaný a od roku 2005 stojí dokonce v klimatizované garáži. O jeho kilometráži není nutné intenzivněji pochybovat, nevíme, co by kdo musel udělat, aby takový stav „nafejkoval”. U nějakého Ferrari by to mělo i ekonomický smysl, tady ne, však se za chvíli dostaneme k ceně.
Pochopitelně, je to pořád starý Renault. Sice snad nejzachovalejší exemplář mezi devatenáctkami na trhu ojetin posledních let, ale není tu skoro žádná výbava - dokonce ani elektrická okna, vrcholem je originální autorádio. Jde zkrátka o sympaticky jednoduchý stroj s 13" ocelovými koly (nevíme, proč prodávající píše o 15", to jsou třináctky) a dvěma předními gauči místo tvrdých anatomických sedadel.
Asi nic pro lidi, které ohromuje adaptivní tempomat s funkcí udržování jízdy v pruhu. Jenže pro ty, kteří hořekují nad downsizingem, elektronizací, velkými disky kol, zkrátka čímkoli, co přinesla evoluce aut posledních dvou dekád, bude tohle auto poklad. Z takového pohledu je naprosto dokonalé - velká atmosféra, co se sotva točí, malá plechová kola co zvládnou snad i jízdu po poli, minimum věcí, co se mohou pokazit.
Zda takovým přijde zajímavá cena 7 980 euro, tedy asi 194 tisíc Kč, je jiná otázka, není to úplně málo peněz. Ale bavíme se o unikátu. Pokud byste měli zájem, vůz nabízí dealer z německého Erfurtu.
Tenhle Renault 19 Chamade je opravdu jako nový. Jako výhodná nabídka zřejmě přijde jen zarytým odpůrcům evoluce, ale i tak je hodný pozornosti. Foto: Autowelt Götz, publikováno se souhlasem
Zdroj: Autowelt Götz@Mobile.de
