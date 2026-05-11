„Motory V12 chceme nabízet vždy,” říká šéf Maybachu poté, co značka přestala nabízet v Evropě motory V12

11.5.2026 | Petr Prokopec
Manažer luxusní značky uznává, že klientelu zvyklou na dvanáctiválce je těžké přesvědčit, aby akceptovala byť osmiválcové motory. A tak jí sebrala dvanáctiválce a vnucuje jí osmiválcové motory, to dá rozum. Ovšem jen v Evropě, v USA si to netroufne.
Na počátku letošního roku Mercedes faceliftoval svou třídu S. Podle šéfa značky Oly Källenia lze modernizaci přirovnat pomalu ke zcela nové generaci, neboť nová či vylepšená je více než polovina komponentů, ze kterých je tato limuzína postavena. Protože ovšem Němci hlavně čelní partie posázeli bezpočtem třícípých hvězd, ve finále je těch novinek asi o trochu méně, než bylo ohlášeno. Z jedné, která se týká vrcholné verze Maybach, ovšem evropská klientela radost jistě nemá - vůz přišel o dvanáctiválcový motor.
Mercedes se tento krok rozhodl kompenzovat hybridní technikou, které se dočkal čtyřlitrový osmiválec. Ten tak v evropské verzi S680 nabízí identických 612 koní, jaké jsou spojené s šestilitrovým V12, který pohání naprosto stejně pojmenované provedení. To si kromě zákazníků ze starého kontinentu může koupit pomalu celý zbytek světa, tedy klientela ve Spojených státech, Japonsku, Jižní Koreji, na Středním východě a dokonce i v Číně. Znovu se tak jen potvrzuje, že Evropa už není přirozeným tržním prostředím.
Minulý týden měl v kinech premiéru snímek „Ďábel nosí Pradu 2“, který na první díl navazuje po dvaceti letech. A stejně jako dřív v něm velkou roli hraje i Maybach, jakkoli v roce 2006 šlo ještě o samostatnou značku. U příležitosti debutu se přitom k vozu a hlavně jeho pohonnému ústrojí vyjádřil Markus Bauer, který má vrcholné limuzíny třícípé hvězdy na povel. A byl pozoruhodně otevřený.
Jasně totiž řekl, že klientela dvanáctiválcových aut je velmi specifická. A jakmile zákazník Maybachu chce motor V12, „je velmi těžké ho přesvědčit, aby si koupil byť osmiválec“. Spojení dvanáctiválce a luxusní značky je navíc natolik ikonické, že Maybach „bude chtít vždy nabízet motor V12,“ jak Bauera cituje Road and Track.
To je fascinující, Bauer tedy zapomněl, že „vždy” bylo v Evropě do loňského roku? Ani ne, záhy vše upřesnil s tím, že klientelu ze starého kontinentu počet válců nezajímá a poptávka po šestilitrové jednotce tak měla být minimální. Oproti tomu USA jsou „největším trhem dvanáctiválců na světě“. To druhé je možné, to první? Nevěříme mu ani slovo.
Faktem je jen to, že Mercedes rezignoval na něco, co právě provedlo BMW, tedy uzpůsobit motor tomu, aby plnil i normu Euro 7. Prostě si Mercedes řekl, že dělat to pro tu hrstku loajálních „zoufalců” nebude. V USA to dělat nemusí, a tak se tváří jako „king” a vytváří dojem podobně loajálního dodavatele. Tady byl donedávna loajální leda k šíleným plánů EU na vymýcení jakýchkoli spalovacích motorů během pár let. A to až do chvíle, než zjistil, že by tím dříve vymýtil sám sebe. Hanba? Lepší slovo nás nenapadá.
Faceliftovanou třídu S ve verzi Maybach si Evropané mohou koupit už jen maximálně s osmiválcem. To je „dvanáctiválec navždy” podle Mercedesu. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Road and Track
