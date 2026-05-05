Asi nejabsurdnější moderní Golf byl „fejk” a propadák, dnes je to ceněná rarita. Tohle je nejlepší kus na trhu
Petr MilerVW Golf byl skoro v každé verzi každé své generace buď dokonale racionálním autem ušitým přesně podle síťového grafu, nebo šlo jen o přiměřeně emotivní stroj, který i nadšencům dával smysl. Tento trochu ujel a hrál si vlastně na něco, čím ani nebyl. Proto propadl, dnes je ale i díky tomu ceněnou vzácností, zvlášť v tomto stavu.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Asi nejabsurdnější moderní Golf byl „fejk” a propadák, dnes je to ceněná rarita. Tohle je nejlepší kus na trhu
včera | Petr Miler
VW Golf byl skoro v každé verzi každé své generace buď dokonale racionálním autem ušitým přesně podle síťového grafu, nebo šlo jen o přiměřeně emotivní stroj, který i nadšencům dával smysl. Tento trochu ujel a hrál si vlastně na něco, čím ani nebyl. Proto propadl, dnes je ale i díky tomu ceněnou vzácností, zvlášť v tomto stavu.
Jsme si vědomi toho, že se automobilový svět pod tíhou bujících a navíc nestabilních regulací stal značně chaotickým místem, což nutí výrobce k maximální provozní efektivitě. Ta jde ruku v ruce s uspokojováním specifických tužeb zákazníků jen stěží, pouze velké skupiny kupců jsou zaručeným zdrojem peněz. Přesto nás rmoutí, že na vyhledávání malých volných okének na trhu nezbývá prostor. Nemusí ostatně jít jen o špatné pocity - specifickými modely či jejich verzemi možná nelze vydělat moc peněz přímo, lze si tak ale získat velmi loajálního klienta. A ten pak může u té které značky po dekády utrácet peníze bez přemýšlení, že by vůbec vyrazil k jiné, prostě u té své vždy najde to, co mu sedne.
Na tohle se ale dnes moc nehraje a nehraje na to ani VW. Za dob Ferdinanda Piëcha přitom stavěl image jednotlivých modelů i celé značky právě okrajovými verzemi, které kupují jen fajnšmekři. Je to svým způsobem chytré, neboť i když je to obvykle přímo ztrátové, nepřímo to může dělat vozu lepší reklamu než billboard: „Kup si Golf!” a starat se o prodeje úplně jiných verzí. Takové verze kupují lidé, kteří auty žijí a tendenci jim naslouchat mají i ti, kteří jim vůbec nerozumí. Absurdity typu Golf V6 s interiérem jako z Bentley tak sice koupí málokdo, takoví ale mohou okolí vyprávět, jak skvělý vůz to je. A rázem po něm v jiné, jen dostupnější verzi může toužit kdekdo.
Piëch je ale pryč, dnes už bohužel i pryč z tohoto světa. A VW dávno žije jinými hodnotami. V mezičase ovšem jeho odkaz dlouho dozníval, a tak automobilka ještě v rámci šesté generace Golfu nabízela verze, kterými jako by se snažila držet lajnu. V principu to bylo v pořádku, některé konkrétní varianty ale už trochu postrádaly smysl.
Na jejich svérázném vrcholu se ocitl Golf 6 Cabriolet v provedení R, což je opravdu bizarní kombinace dvou extrémů. Na první pohled to nemusí znít až tak absurdně, ostatně tehdejší eRko jsme testovali, a byť nebylo tak dobré jako to následující, šlo o schopný a rychlý vůz. Nadělit jeho techniku kabrioletu mohlo představovat cestu, jak specifickou klientelu trochu „přidojit”, ze snahy tak učinit ale zůstala jen velmi vysoká cena.
Tohle auto bylo totiž bylo trochu „fejk”, Golf R to byl jen na papíře - vůz pozbyl pohonu 4x4, zmizela nabídka ručního řazení a z 270 koní zbylo 265. Když uvážíme, že vedle verze R existovala ještě GTI s prakticky toutéž technikou naladěnou na 210 koní (a možností zvolit manuál), byla to vzhledem k šestimístnému rozdílu v ceně v korunách rána do nikam.
Zájem o tento vůz byl tedy naprosto minimální a VW dodnes odmítá přesně sdělit, kolik jej celkem prodal - mělo by jich ale být jen pár stovek. Například v mém druhém domově v Nizozemsku, docela silném odbytišti výkonných derivátů čehokoli i kabrioletů všeho druhu, se prodalo 6 těchto aut. Šest. V Německu se jich jistě prodalo víc, a tak lze v dnes v tamních bazarech najít pár desítek kousků, z nichž jeden vám pro důkaz vůbec existence tohoto provedení ukážeme na fotkách níže.
Je to ten nejzachovalejší exemplář, který se dnes dá koupit. Na tachometru má sice přes 69 tisíc km, vypadá ale skoro tak, jako by nikdy pořádně nejezdil, i citlivá místa interiéru jsou téměř netknutá. Stojí tak 23 600 Eur, tedy v přepočtu asi 580 tisíc Kč. To je docela vysoká cena na vpravdě trochu nesmyslný, 13 let starý propadák, jde ale holt o jeden z mála případů této německé tuctovky, kdy je možné hovořit o vzácnosti. A to dnes na vysokou cenu zjevně stačí.
Nakonec se najdou i majitelé, kteří za méně jeté kousky (pokud se tedy nějaký objeví v prodeji) chtějí i přes milion. Zda je také za podobnou cenu někdo kupuje, je jiná otázka, ale když se nad tím zamyslíme, pár bláznů, pro které otevřený Golf s písmenem R v názvu s 265 koňmi pod kapotou bude mít své kouzlo, si dovedeme představit.
VW Golf 6 R Cabriolet je docela nesmyslné auto, navíc i trochu falešné. A tak šlo svého času o velký prodejní propadák. Dnes je zjevně ceněným zbožím, přinejmenším jeho vzácnost je nesporná. Foto: Autohaus AGB Rheinland, publikováno se souhlasem
Zdroj: Autohaus AGB Rheinland GmbH - Exclusive und Sportliche Fahrzeuge@Mobile.de
Bleskovky
- Cristiano Ronaldo si nechal postavit nejdražší Mercedes třídy G na světě, už z barev je jasné, čemu se klaní
včera
- Honda už ani nezkouší zastřít, že její pokus o velký návrat je velký propadák, zájem resuscituje novou edicí
4.5.2026
- První menší Mercedes, který dostal zpátky motor V8, se ukázal v ostré akci při testech. Ohromit zatím zvládá jen jedním
2.5.2026
Nejčtenější články
- Někdo to říct musel: Na současnou Formuli 1 se nedá dívat. A dříve nebo později to pochopí každý
5.4.2026
- VW začal prodávat ještě větší obdobu Škody Octavia v novém a je to bomba, i se slušným motorem a výbavou stojí od 247 tisíc Kč
5.4.2026
- Jak se vůbec mohlo stát, že se Volvo z výrobce nejspolehlivějších vozů proměnilo ve značku skoro nejporuchovějších aut?
5.4.2026
- Volha odhalila své druhé moderní auto a je to zase starý známý, takový mix Škody Octavia, Škody Superb a Volva
5.4.2026
- Arabové staví nový okruh Formule 1 se zatáčkou 70 metrů nad zemí. Není to vtip, už vzniká. A do cirkusu dnešní F1 zapadne skvěle
5.4.2026
Živá témata na fóru
- Bench Unlock jednotky Bosch PCR2.1 okoli Ostravy 05.06. 09:05 - bobo69
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 05.06. 05:59 - Truck Daškam
- S větrem ve vlasech.... 05.05. 15:27 - pavproch
- Toyota Land Cruiser 250 || Nezastavitelná legenda 05.05. 10:46 - nuttythwack
- Fiat a vše kolem nich 05.04. 11:59 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 05.04. 07:54 - jerry
- VZKAZY 05.03. 22:50 - Lachende Bestien
- Onboard videa 05.03. 21:02 - brnenska.odchytova