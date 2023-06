První majitel prodává možná poslední dodnes originální VW Golf VR6, jeho cena zraje jako víno včera | Petr Miler

Už jsme ani nevěřili, že ho ještě uvidíme někde jinde než v muzeu Volkswagenu, ale stalo se to. I po 23 letech existence nejenže vypadá výborně, ale je dokonale originální. Jeho cenu posuďte sami.

Bavíme-li se o automobilových legendách, Ferrari F40 patří do Itálie, Chevy Corvette do Ameriky a mezi německé legendy musíme kromě Brouka a Porsche 911 nutně počítat také Volkswagen Golf. Tento stroj má před sebou 50. narozeniny a i když se dnes ve své osmé generaci prodává mizerně, je to pořád univerzální rodinný kompakt, který v mnoha svých verzích obslouží snad všechny myslitelné potřeby.

Jenže poslední tři generace už do něj nedostanete šestiválcový motor. Vrcholná verze Golf R se už nejmenuje R32, protože číslo označovalo objem, ale jen R a pod kapotou je dvoulitr. Poslední šestiválcový Golf byla verze R32 páté generace a měla atmosférický 3,2litrový šestiválec, který poháněl všechna kola. Technicky to byl pořád motor vR6, přímo obchodní označení VR6 ale z nabídky VW zmizelo ještě dříve.

Takto si říkal Golf jen dvě generace dříve, kdy se v něm šestiválec objevil poprvé. Byla to 2,8litrová jednotka VR6, tedy kombinace vidlicového a řadového motoru - válce svírají velmi ostrý úhel a motor má jen jednu hlavu, nikoliv dvě jako v klasickém vidlicovém motoru. S tímto objemem nabízela 176 koní a 235 Nm, což stačilo ke zrychlení na stovku za 7,6 vteřiny a maximálce 240 km/h.

Může být lákavé si takový stroj pořídit, neboť je to pořád zajímavé auto a jeho cena jen poroste. Velká většina Golfů III ale prošla tuningem, a to mnohdy dost ohyzdným a jen vnějším. To nicméně není případ stroje, který máme dnes před sebou a který se objevil v prodeji v Nizozemsku.

Je to dokonale originální kousek, který vypadá, že z fabriky vyjel docela nedávno. To pochopitelně není pravda, jeho rok výroby je 1993, ale jeho stále jediný majitel se o něj dokonale staral. A také s ním moc nejezdil - na přístrojovém štítu svítí číslo 98 127 km. Není to nic, ale na 30 let provozu?

Je to dost možná poslední pořádně originální Golf VR6, který kdy bude na prodej, neboť to není muzejní artikl prodávaný za miliony, ale pořád alespoň nějak ježděná ojetina. Je kompletně sériová a pokud jste před dvaceti či více lety o Golfu VR6 snili, ale nikdy se vám z různých důvodů nepodařilo žádný koupit, tohle může být šance. Jeho cena není malá - 29 999 Eur je asi 711 tisíc Kč, ale skoro bychom se ale vsadili, že takové auto za 5, 10 let pod 1 milion nekoupíte ani omylem. Je to legenda svého druhu, kterou v tomto případě trochu hyzdí automatická převodovka, ale co naplat - vybírat už není z čeho.

Tento stále zánovně vyhlížející Golf VR6 může být váš, je dokonale originální. Žádný další už nevznikl, jistě ani nikdy nevznikne a tuningem nezničené kusy jsou raritou už dávno. Foto: Autobedrijf van der Aa, publikováno se souhlasem

