MPV jsou u konce s dechem, i jeden ze zakladatelů kdysi populární třídy končí

Ještě před takovými 20 léty byste slyšeli rozličné experty říkat, že jim patří budoucnost, teď už si můžeme říci, že jsou minulostí. Úpadek MPV už neustál ani Dodge Caravan.

Stále větší popularita SUV si vybírá své oběti v jiných segmentech. Dominance vysokých a těžkých aut stojí za omezením nabídky sedanů, kombíků nebo kupé, další kategorii charakterizovanou rovněž třemi písmeny vytlačuje zcela. Vozy třídy MPV alias Multi-Purpose Vehicle zažívají v posledních letech tvrdý pád, neboť valná většina jejich kupců sahá po SUV.

Za jednoho ze zakladatelů této třídy lze považovat Dodge Caravan, vůz v Česku známý spíše jako Chrysler Voayger. Také u nás docela populární auto - rozhodně vzhledem k tomu, že tu bylo jen zřídkakdy oficiálně nabízeno - byl v USA klasikou nepřetržitě vyráběnou 37 let. První hranatý minivan sjel z windsorské linky v Kanadě přesně 2. listopadu 1983, letos v ale vznikl ten úplně poslední.

Konec byl vzhledem ke klesajícím prodejním číslům jen otázkou času. V roce 2002 obchodníci z USA vykázali 244 911 prodaných Caravanů, loni si pro typické MPV přišlo 122 648 zájemců. Ještě hůře bylo v letech 2009 a 2015, kdy bylo zákazníkům dodáno pouze 90 666 a 97 141 exemplářů. Je jen ironií osudu, že i tahle čísla stačila na to, aby šlo o nejprodávanější Dodge vůbec - přesto nebyl dost populární na to, aby to s ním koncern FCA táhnul dál.

Pátá generace totiž neprošla žádnou zásadní modernizací posledních 12 let. Modelový rok 2020 tak byl tím úplně posledním, i letos vyrobená auta se ale vyhnou většině zemí světa a dokonce i americkým státům Kalifornie, Connecticut, Delaware, Maryland, Maine, Massachusetts, New Jersey, New York, Oregon, Pensylvánie, Rhode Island, Washington a Vermont - vždy náročným emisním předpisům, kterým už vůz nevyhovuje. U nás si případní zájemci mohou vyhlédnout některý z vozů nabízených v bazarech, nenajde se jich tu úplně málo.

