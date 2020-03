Mr. Bean opět prodává své nejoblíbenější auto, koupil a prodal ho už několikrát před 3 hodinami | Mirek Mazal

Ztřeštěné chování chlapíka z jeho nejslavnější role připomíná zacházení Rowana Atkinsona s ikonickými Mercedesy. Opakovaně kupuje a prodává i ta samá auta a teď přichází s nabídkou dalšího.

Rowan Atkinson zkoušel v hereckém životě několikrát ztvárnit vážnou roli, nicméně nesmrtelná bavičská mu zřejmě jednou provždy vtiskla image nešikovného starého mládence jménem Mr. Bean, který uznává leda plyšového medvídka a kompaktní Mini. Hraná postava má ale s hercem ji ztvárňujícím společného máloco.

Atkinson se od svého alter ega liší jedním manželstvím, třemi dětmi, jměním v hodnotě asi 3 miliardy korun a inteligentním chováním. S Beanem ho spojuje leda již zmíněné prťavé vozítko, které si zahrálo v mnoha dílech nestárnoucí komedie. Celosvětový úspěch britskému umělci dovolil projevit své automobilové nadšení na maximum a díky bavení si mohl pořídit rozsáhlou sbírku exotických modelů.

Přesná podoba Atkinsonovy kolekce nevešla nikdy ve známost, ví se ale o řadě aut, která vlastnil či vlastní. Provalily se informace o několika Astonech Martin či rozličných modelech Audi, BMW, Honda, Mini, Fordu, Land Roveru či Jaguar.u Bylo by nemilé opomenout výjimečné stroje jako Lancia Delta HF Integrale, Honda NSX nebo McLaren F1. Dalo by se jmenovat dále, ale zvláštní pozornost si zaslouží Mercedesy.

Nepřekonatelný komik trpí slabostí pro auta s hvězdou na přídi, nejvíce jej ale zaujal klasický sedan 500 E. Herec si koupil hned několik kusů, jeden z roku 1993 byl loni k mání v aukci, druhý exemplář byl pořízen jako nový, následně ho Bean prodal a v roce 2017 ho vykoupil zpět, aby jej loni zase nabídl do prodeje.

Bláznivé chování připomíná výkony před kamerou, ovšem jedná se o reálné nakládání se vzácnými modely. Aby toho nebylo málo, Rowan se rozhodl opět pokračovat v prodejní krasojízdě a nabídl další 500 E. Modrý exemplář lakovaný odstínem Nautic Blue je nejatraktivnějším ze všech, prohlašuje o něm sám bavič. Ten není prvním majitelem, původně byl tento kousek prodaný v Japonsku.

Letos uplynulo už 27 let od dodání do Země vycházejícího slunce, odkud se levostranný typ dostal v roce 2015 do Velké Británie pod křídla nejznámějšího fandy 500 E. Srdcař vozu věnoval veškerou péči, došlo i na dílčí výměny některých částí během profesionální renovace. Těžko věřit nájezdu 179 625 kilometrů, na autě jej nedává znát nic.

Navzdory roku výroby jsou uvnitř károvaného interiéru i některý vcelku moderní prvky výbavy. Němci dodali airbagy řidiče i spolujezdce, klimatizaci, elektricky ovládaná okna, elektricky ovládaná přední sedadla s paměti, tempomat, elektrickou zadní sluneční clonu, a také vnější elektrické zrcátko na levé straně. Původně pravostranný model měl dálkové ovládání jen vlevo, kam by se řidič vlastní rukou nenatáhl.

Pod kapotou je pětilitrový osmiválec M119 o výkonu 240 kW (326 koní) a 480 Nm. Atmosférický motor spolupráce s čtyřstupňovým automatem na dodržování slibovaného zrychlení do stovky za 6,1 sekundy. Mr. Bean se tak mohl vozit rychlostí až 260 km/h než si to zase rozmyslel a rozhodl se hranatou klasiku poslat dál.

Další Mercedes-Benz 500 E po Rowanu Atkinsonovi hledá nového majitel. Kdypak si jej asi Mr. Bean koupí zase zpátky?

Zdroj: Classic Car Auctions

Mirek Mazal