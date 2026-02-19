„Mr. Bean” prodává další auto přímo ze své sbírky. Tohle ani nezbořil a podívejte se na ty skvosty pod plachtami okolo

před 9 hodinami | Petr Prokopec

„Mr. Bean” prodává další auto přímo ze své sbírky. Tohle ani nezbořil a podívejte se na ty skvosty pod plachtami okolo

Foto: Iconic Auctioneers, tiskové materiály

Původní a jediná série o Mr. Beanovi má pouze 15 epizod. Tak málo často sotva 25minutových pořadů ovšem stačilo k tomu, aby se britský herec Rowan Atkinson stal nesmrtelnou ikonou televizní zábavy. A také velmi bohatým mužem, neboť každoročně mu díky autorským právům přistane na účtu něco okolo 300 milionů korun. To rozhodně není špatná „bokovka“, zvlášť když kvůli ní už nemusí ani hnout prstem. Atkinson si tak může užívat plodů své předchozí práce, a protože jde o automobilového nadšence, není až tak překvapivé, že si pravidelně doplňuje svou sbírku aut.

Herecké ikoně pak vlastně můžeme jen závidět, neboť se zdá, že si aktuálně za volantem užívá, jak jen to jde. A když ho nějaké z aut omrzí, jednoduše ho pošle dál. Na podzim se přitom takto rozloučil s Jaguarem E-Type, který dokonce lehce poničil. Nejednalo se ovšem o nehodu jako v případě jeho superdrahé bouračky s McLarenem F1, kupé se totiž objevilo v seriálu Včela na mušce, kde Atkinson bojoval se žlutočerným hmyzem opravdu svérázně. Mimo jiné i tak, že ho pronásledoval až do útrob Jaguaru, kvůli čemuž do karoserie vyříznul díru.

Nově společnost Iconic Auctioneers začala nabízet vůz, který je o poznání mladší a osud k němu byl daleko vlídnější. Jedná se o Toyotu Yaris GR, kterou si Atkinson pořídil v roce 2021. Od té doby s ní najel necelých 11 tisíc kilometrů, nějak s ní tedy i jezdil. Vůz je přesto dál ve špičkovém stavu, neboť byl pravidelně servisován. Podle aukční firmy by se tak mohl prodat za nějakých 25 až 35 tisíc liber, tedy za 695 až 973 tisíc korun. Jako nový dnes startuje na 1 150 000 Kč.

Atkinson ovšem nezůstal u standardního provedení, nýbrž při koupi zaškrtnul i paket Circuit, který výbavu dále rozšířil o odlehčená 18palcová litá kola BBS, poladěný podvozek či mechanický přední a zadní diferenciál Torsen. Tyto doplňky původní cenu zvedly o zhruba 100 tisíc korun, což znamená, že pokud někdo vůz koupí za odhadní cenu, udělá pomalu kauf století. I kvůli Atkinsonově jménu zapsaném do technického průkazu a otisku jeho pozadí na sedadle řidiče.

Auto navíc pochází přímo z jeho kolekce a na fotkách Iconic Auctioneers můžeme vidět i to, jak „Mr. Bean” svá auta skladuje a jaká to přibližně jsou. Zelené plachty na všem často stěží halí tvary automobilových legend, sami si ostatně zkuste tipnout, co je vidět kolem.

My už jen dodáme, že pokud byste o Atkinsonův Yaris měli zájem, zvolil pro něj bílou barvu Platinum White Pearl, zatímco dovnitř se mimo jiné nastěhovala černá Alcantara. Po stránce mechanické pak vše zůstává standardní, všechna čtyři kola tedy roztáčí 1,6litrový přeplňovaný tříválec skrze šestistupňový manuál. Výkon pak činí 260 koní a stinnou stránkou pro místní nadšence snad nebude ani napravo - tohle auto si na pravidelně ježdění s jeho historií koupí málokdo.


Toyota Yaris GR patřící dosud Rowanu Atkinsonovi může být vaše, a to vlastně i docela levně. A je přímo od něj, nafocená přímo v jeho garáži, která jinak zůstává očím zvědavců skryta. Foto: Iconic Auctioneers, tiskové materiály

Zdroj: 2021 Toyota GR Yaris Circuit - Offered Directly from Rowan Atkinson CBE@Iconic Auctioneers

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.