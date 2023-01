Mr. Bean prodává další z mnoha svých aut, jednu z největších ikon si moc neužil před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Silverstone Auctions, tiskové materiály

Jeho vášeň pro výjimečná auta je už dobře známá, přesto vždy překvapí, co ještě má Rowan Atkinson v garáži. Tohle auto mu navzdory své slávě k srdci příliš nepřirostlo, na vysoké ceně pro dalšího majitele to ale něco změní jen stěží.

Lancia Delta HF Integrale patří mezi největší automobilové legendy vůbec. S produkcí výchozího hatchbacku italská automobilka začala již v roce 1979, kdy hodlala odlákat zákazníky hlavně od Volkswagenu Golf. Zpočátku se nicméně mohla opřít pouze o design Giorgetta Giugiara. Teprve po faceliftu první generace, jenž přišel tři léta po debutu, začal být zajímavý i motorový prostor. Nejprve do něj totiž zamířila přeplňovaná jedna-šestka, než v roce 1986 v rámci druhé modernizace došlo také na dvoulitr dopovaný turbodmychadlem.

Celosvětová proslulost nicméně přišla až s rokem 1989, kdy na ženevském autosalonu debutovalo provedení Delta HF Integrale. Vůz totiž již při svém debutu na rallye v San Remu získal zlaté vavříny. Napomohlo k tomu jeho dvoulitrové ústrojí, které již mohlo počítat se 16ventilovou technikou. Výkon tak vzrostl na 200 koní, s nimiž nebyla problémem stovka za 5,7 sekundy a maximálka 220 km/h. O dvě léta později pak dorazila varianta Evoluzione, která byla součástí již třetí modernizace hatchbacku a se kterou bylo spojeno 210 koní.

Pro nás je nicméně v tuto chvíli nejpodstatnější provedení HF Integrale Evo II. Italové jej představili v červnu 1993, přičemž vůz osadili novými 16palcovými litými koly, kůží obtaženým volantem Momo a sportovními sedadly Recaro. Zároveň se podívali i na motor, který nově profitoval ze sekvenčního vícebodového vstřikování či nového turbodmychadla Garrett. Výkon pak vzrostl na 215 koní, jízdní dynamika nicméně zůstala při starém. Protože na danou dobu byla mimořádná, nikomu to nevadilo.

Lancia přitom již v onom roce 1993 vyrukovala s druhou generací standardního hatchbacku, ovšem provedení HF Integrale Evo II prodávala až do roku 1995. Jeden z exemplářů v květnu roku 2021 koupil i Rowan Atkinson, který je znám spíše jako Mr. Bean, Černá zmije či Johnny English. Vůz měl v daný moment najeto pouze 87 tisíc kilometrů, přičemž slavný herec si jej vybral zejména kvůli jeho barvě. Lancia totiž hatchback vyráběla pouze v bílé, červené a modré, zákazníky pak okouzlily hlavně první dva odstíny.

Atkinson sáhnul po nejvzácnější modré, vůz si ale za uplynulých dvacet měsíců příliš neužil. Najel s ním totiž jen 3 000 km. Nyní jej posílá dále, a to skrze dražbu společnosti Silverstone Auctions. Ta se bude konat 25. února v Stoneleigh Park v hrabství Warwickshire, kde by dle odhadů měl hatchback změnit majitele za 65 až 75 tisíc liber (cca 1,77 až 2 miliony korun). To je spousta peněz, s ohledem na špičkový stav, nízký nájezd a slavného posledního vlastníka jde ale nejspíše i tak o podhodnocenou částku.

Jaká bude realita, zjistíme za měsíc. Aktuálně tak už jen zmíníme, že původně tento kousek zamířil do Japonska, odkud se v roce 2011 přesunul do Velké Británie. I když jde nicméně o země, kde auta mají volant vpravo, u tohoto vozu jej najdete na levé straně. Jak pak již bylo zmíněno, disponuje sedadly Recaro či 215 koňmi, za jejichž produkcí stojí pohonná jednotka s červeně lakovanou hlavou válců. I ta přitom byla unikátem, s nímž je spojena pouze varianta Evo II.

Nabízená Lancia Delta HF Integrale Evo II z roku 1993 je ve špičkovém stavu, Mr. Bean s ní navíc najel jen tři tisíce kilometrů. Nyní vůz posílá dále. Foto: Silverstone Auctions, tiskové materiály

Zdroj: Silverstone Auctions

Petr Prokopec

