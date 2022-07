„Mr. Bean” prozradil, proč prodal svůj legendární McLaren F1, o vydělaných 275 milionů prý vůbec nešlo před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: McLaren

Rowan Atkinson je znám jako velký milovník exkluzivních aut, s nimiž navíc ve srovnání s jinými bohatými sběrateli i jezdí. S ikonickým kupé zvládl „nakroutit“ přes 60 000 km, nakonec ho ale prodal, proč?

Pokud je britský herec Rowan Atkinson kromě svých rolí něčím známý, pak je to jeho vztah k automobilům. Ty pouze nekupuje a neukládá do své garáže, nýbrž pravidelně usedá i za jejich volant. Nejinak tomu bylo i v případě McLarenu F1, se kterým Mr. Bean najel více kilometrů než řada dalších vlastníků dohromady. Nakonec jej nicméně po skoro dvou dekádách prodal o 275 milionů Kč dráž, než ho koupil. Důvod prozradil až nyní a o zhodnocení někdejší investice mu prý vůbec nešlo.

„McLaren F1 jsem koupil v roce 1997. Vlastnil jsem ho po 17 let. Bylo to velmi zvláštní auto, kde sedíte uprostřed a po stranách máte pasažéry. Najel jsem s ním 40 tisíc mil (64 360 km),“ svěřil se herec magazínu GQ. Mimo to pak dodal, že „šlo o výjimečný vůz. Co jsem na něm měl rád především, to byla skutečnost, že v době, kdy jsem ho pořizoval, o něm prakticky nikdo nic nevěděl. Vyrobili jich přitom jen sto či tak nějak.“ Na dnes veleslavném F1 jej tak přitahovala jakási anonymita, se kterou byl v době svého vzniku spojen.

„Postupem času se z McLarenu F1 stalo auto pro miliardáře, nikoli pro milionáře. Na ulici navíc začalo přitahovat značnou pozornost. Já ho ale měl rád v době, kdy nikdo netušil, oč se jedná,“ rozvádí dále svou myšlenku Atkinson. I to vysvětluje, proč v posledních letech svého vlastnictví za volant usedal stále sporadičtěji. Až se nakonec rozhodl vůz, za který dal 640 tisíc liber, poslat dál asi dvanáctkrát dráž.

Je přitom třeba dodat, že podobný přístup britská ikona spojovala i s dalšími vozy, jenž vlastnila či nadále vlastní. „Měl jsem rád její skromnost,“ uvedl Atkinson před lety na adresu Hondy NSX. „Líbilo se mi, že je to poměrně dobré auto. Ovšem nijak výrazně nekřičelo. Bylo tak nějak bez image. A právě to jsem na něm měl rád.“ I z japonského sporťáku se ale v mezičase vyklubala ceněná legenda.

Atkinson rovněž vlastnil Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, tedy otevřenou verzi britského luxusního křižníku. Ta disponovala sériovým dvanáctiválcem, na rozdíl od kupé, které se objevilo ve druhém díle Johnnyho Englishe. Britský herec se totiž před natáčením dozvěděl, že Phantom měl původně dorazit s 9litrovým šestnáctiválcem. A co více, věděl dokonce, že BMW tři nebo čtyři takové motory vyrobilo.

Mr. Bean tak zatlačil na mnichovskou automobilku, která nakonec svolila k tomu, aby se motor, s jakým měl Phantom původně dorazit na trh, opravdu pod přední kapotou filmového auta objevil. Tím ale pochopitelně jeho zájem o auta neskončil, dále jej totiž můžeme spojovat třeba s Astonem Martin V8 Zagato, Bentley Mulsanne Birkin Limited Edition či Fordem Falcon z roku 1964, se kterým závodí.

McLaren F1 je dnes neskutečnou ikonou, jíž si mohou dovolit jen ti nejbohatší. Když jej přitom Rowan Atkinson kupoval, superrychlé kupé prakticky nikdo neznal. Právě to mu vyhovovalo. A až změna tohoto stavu jej přiměla vůz prodat. Ilustrační foto: McLaren

Zdroj: GQ

Petr Prokopec

