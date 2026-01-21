Mráz odstavil přes polovinu elektrických autobusů v německém Rýn-Neckaru. Selhaly, asi je nikdo netestoval v zimě
Petr MilerKdyby bylo 50 pod nulou, ještě se dá pochopit, že to autobusy dostalo do neobvyklé situace, se kterou při vývoji nešlo rozumně počítat. V těchto místech je ale tepleji než u nás, přesto autobusy nejezdí. A provozovatel je už nemá čím nahradit.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Mráz odstavil přes polovinu elektrických autobusů v německém Rýn-Neckaru. Selhaly, asi je nikdo netestoval v zimě
dnes | Petr Miler
Kdyby bylo 50 pod nulou, ještě se dá pochopit, že to autobusy dostalo do neobvyklé situace, se kterou při vývoji nešlo rozumně počítat. V těchto místech je ale tepleji než u nás, přesto autobusy nejezdí. A provozovatel je už nemá čím nahradit.
Německo si tento týden prosadilo obnovení dotací na osobní elektrická auta, což je po jejich asi 10 let trvající podpoře všemi směry a označování za jednoznačně nejlepší řešení skutečně absurdní krok. Do ještě horšího světla ale toto jednání staví aktuální dění v německém Rýn-Neckaru, oblasti na západním konci Německa známé městy jako Mannheim, Heidelberg či Ludwigshafen.
V těchto končinách se totiž rozhodli, že elektrifikují celou flotilu autobusů sloužících k přepravě místních obyvatel. Jejich provozovatel, Rhein-Neckar-Verkehr (RNV), tak přešel zejména na Mercedesy eCitaro v provedení G, které jako úložiště energie používají kombinaci klasické baterie s palivovými články. A právě ty začaly v uplynulých dnech za nízkých teplot masivně selhávat.
Německý Focus shrnuje, že RNV postupně selhala víc jak polovina z provozovaných 48 elektrických autobusů. Potvrdil to přímo provozovatel s tím, že se potýká s „významnými výpadky provozu”, přičemž zasaženy jsou právě zejména Mercedesy eCitaro G. Problém navíc není nový, v menší míře se s ním RNV potýkalo od loňského prosince, až silné mrazy z posledních dnů situaci zásadně zhoršily.
I když silné... Když se nyní dívám na teploměr v místech, kde se nacházím, venku je asi -9 °C. Tolik v oblasti Rýn-Neckar ani nebývá, podle lokálních dat teploty nepadají pod -5 stupňů. Přesto takový mráz stačí k tomu, aby paralyzoval desítky nejnovějších elektrických autobusů a uvrhl celou veřejnou dopravu do rychle neřešitelné situace.
„Očekáváme, že tyto potíže budou ještě nějakou dobu přetrvávat,” řekl k věci mluvčí RNV. Autobusy jsou poškozeny mrazem, okamžitá náprava není k dispozici a náhradních autobusů se RNV dávno zbavilo. Mercedesy eCitaro totiž používá už od roku 2023 a dosud s nimi nebyly vážné problémy. Dosud ale také výrazněji nemrzlo, s tím se flotila musí potýkat až letos.
Po prvotních problémech z konce roku se čekalo, že problém bude rychle vyřešen, nic takového se ale nestalo a problém se naopak stupňuje. Nyní úřady uvádí: „Úplná stabilizace autobusové dopravy není možná, alespoň ne v krátkodobém časovém horizontu.” Některé linky tak vůbec nejezdí odpovědná a ani společnost Daimler Buses, výrobce dodaných autobusů Mercedes-Benz, nemá dost náhradních strojů.
Situace je „více než nepříjemná - jak pro naše cestující, tak pro nás,” uvedl mluvčí RNV s tím, že Daimler se autobusy pokouší vzkřísit, zaznamenává ale jen omezené úspěchy. Sám výrobce pak uvádí, že se i přes jeho testování mohou u nové technologie vyskytnout nepředvídatelné problémy, kterých jsme nyní svědky.
Nepředvídatelné problémy? V pěti pod nulou? Tady se zdá, že autobusy nikdo netestoval pro zimní provoz, protože aktuální podmínky nejsou nijak výjimečné, je prostě zima tak, jak v lednu bývá, třebaže už déle nebyla. Celá situace tak vrhá další stín na německé pokusy o elektrifikaci všeho a u čtenářů Focusu vyvolává hlavně výsměch a údiv, jak shrnuje sám magazín. A není divu, je skoro neuvěřitelné, že se taková věc stane zrovna ve chvíli, kdy značky jako Mercedes bojují o každou trochu pozitivní pozornosti věnované elektrickým pohonům. Je to neskutečné selhání.
Pro Němce je ale výsledek jediný, jak uvádí RNZ - v žádném případě si z toho nevezmou jakékoli ponaučení! Protože je to prostě skvělá věc a všechno jiné je špatné, i kdyby náhodou nefungovala, autobusy nejezdily a na chleba nebylo. Autobusy tak budou dál jen elektrické, ani doplnění flotily o část jiných řešení není v plánu. Tomu se říká dogmatismus.
Mimochodem, co bylo špatného na moderních naftových autobusech? Kdyby nic jiného, jezdily a topily, nic z toho teď Němci pokoušející se dostat do práce v pěti pod nulou nemají...
Nejede eCitaro? Dej si e-cigáro! Mohla by z toho být dobrá reklama výrobce trochu jiného druhu zboží, ale asi je v Česku, v Německu by to jazykově nefungovalo. Mercedesy eCitaro každopádně z velké části nejezdí, zmrzly. Foto: Mercedes-Benz
Zdroje: Focus poprvé a podruhé, RNZ, RNV, Mercedes-Benz
Bleskovky
- Peugeot ohromil reklamou plnou koček. A vyhrál si s ní. Jenže málokdo si pamatuje, co vlastně propaguje
před 11 hodinami
- Novému brutálnímu Mustangu GTD se postavily obě generace superdrahého Fordu GT, dodnes toho litují
19.1.2026
- Asi jen v souboji Bugatti s Koenigseggem je možné, aby ve sprintu jedno auto proletělo kolem druhého ve 300 km/h
18.1.2026
Nejnovější články
- „Žádná přirozená poptávka po elektromobilech neexistuje,” říká nový šéf Stellantisu a varuje před tím, do čeho se Evropa žene
před 7 hodinami
- Jediný majitel 37 let schovával nezničitelný Mercedes. Dodnes skoro nový je k mání, aby si odkroutil svůj milion kilometrů
před 9 hodinami
- Nové německé dotace na elektromobily jsou zničující, varuje expert. Příjemci si je zaplatí sami, ostatní na nich prodělají o to víc
před 10 hodinami
- Peugeot ohromil reklamou plnou koček. A vyhrál si s ní. Jenže málokdo si pamatuje, co vlastně propaguje
před 11 hodinami
- Škoda začala za 240 tisíc Kč prodávat auto, ke kterému dostanete i masážní sedadla vzadu, Češi puknou závistí
dnes
Živá témata na fóru
- Řidiči, co to mají v ruce... 01.21. 22:20 - Truck Daškam
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 01.21. 17:00 - pavproch
- Detektory policejních radarů 01.21. 16:50 - pavproch
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 01.21. 16:39 - řidičBOB
- Přituhuje 01.21. 12:24 - Truck Daškam
- Lampárna (stěžovatelna) 01.21. 10:45 - Stepan
- Rychlodotazy 01.21. 08:31 - Brus
- Pomoc s pragmatickým výběrem auta - dvoudotaz :) 01.21. 00:37 - littleon