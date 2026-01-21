Mráz odstavil přes polovinu elektrických autobusů v německém Rýn-Neckaru. Selhaly, asi je nikdo netestoval v zimě

Kdyby bylo 50 pod nulou, ještě se dá pochopit, že to autobusy dostalo do neobvyklé situace, se kterou při vývoji nešlo rozumně počítat. V těchto místech je ale tepleji než u nás, přesto autobusy nejezdí. A provozovatel je už nemá čím nahradit.

dnes | Petr Miler

/

Foto: Mercedes-Benz

Německo si tento týden prosadilo obnovení dotací na osobní elektrická auta, což je po jejich asi 10 let trvající podpoře všemi směry a označování za jednoznačně nejlepší řešení skutečně absurdní krok. Do ještě horšího světla ale toto jednání staví aktuální dění v německém Rýn-Neckaru, oblasti na západním konci Německa známé městy jako Mannheim, Heidelberg či Ludwigshafen.

V těchto končinách se totiž rozhodli, že elektrifikují celou flotilu autobusů sloužících k přepravě místních obyvatel. Jejich provozovatel, Rhein-Neckar-Verkehr (RNV), tak přešel zejména na Mercedesy eCitaro v provedení G, které jako úložiště energie používají kombinaci klasické baterie s palivovými články. A právě ty začaly v uplynulých dnech za nízkých teplot masivně selhávat.

Německý Focus shrnuje, že RNV postupně selhala víc jak polovina z provozovaných 48 elektrických autobusů. Potvrdil to přímo provozovatel s tím, že se potýká s „významnými výpadky provozu”, přičemž zasaženy jsou právě zejména Mercedesy eCitaro G. Problém navíc není nový, v menší míře se s ním RNV potýkalo od loňského prosince, až silné mrazy z posledních dnů situaci zásadně zhoršily.

I když silné... Když se nyní dívám na teploměr v místech, kde se nacházím, venku je asi -9 °C. Tolik v oblasti Rýn-Neckar ani nebývá, podle lokálních dat teploty nepadají pod -5 stupňů. Přesto takový mráz stačí k tomu, aby paralyzoval desítky nejnovějších elektrických autobusů a uvrhl celou veřejnou dopravu do rychle neřešitelné situace.

„Očekáváme, že tyto potíže budou ještě nějakou dobu přetrvávat,” řekl k věci mluvčí RNV. Autobusy jsou poškozeny mrazem, okamžitá náprava není k dispozici a náhradních autobusů se RNV dávno zbavilo. Mercedesy eCitaro totiž používá už od roku 2023 a dosud s nimi nebyly vážné problémy. Dosud ale také výrazněji nemrzlo, s tím se flotila musí potýkat až letos.

Po prvotních problémech z konce roku se čekalo, že problém bude rychle vyřešen, nic takového se ale nestalo a problém se naopak stupňuje. Nyní úřady uvádí: „Úplná stabilizace autobusové dopravy není možná, alespoň ne v krátkodobém časovém horizontu.” Některé linky tak vůbec nejezdí odpovědná a ani společnost Daimler Buses, výrobce dodaných autobusů Mercedes-Benz, nemá dost náhradních strojů.

Situace je „více než nepříjemná - jak pro naše cestující, tak pro nás,” uvedl mluvčí RNV s tím, že Daimler se autobusy pokouší vzkřísit, zaznamenává ale jen omezené úspěchy. Sám výrobce pak uvádí, že se i přes jeho testování mohou u nové technologie vyskytnout nepředvídatelné problémy, kterých jsme nyní svědky.

Nepředvídatelné problémy? V pěti pod nulou? Tady se zdá, že autobusy nikdo netestoval pro zimní provoz, protože aktuální podmínky nejsou nijak výjimečné, je prostě zima tak, jak v lednu bývá, třebaže už déle nebyla. Celá situace tak vrhá další stín na německé pokusy o elektrifikaci všeho a u čtenářů Focusu vyvolává hlavně výsměch a údiv, jak shrnuje sám magazín. A není divu, je skoro neuvěřitelné, že se taková věc stane zrovna ve chvíli, kdy značky jako Mercedes bojují o každou trochu pozitivní pozornosti věnované elektrickým pohonům. Je to neskutečné selhání.

Pro Němce je ale výsledek jediný, jak uvádí RNZ - v žádném případě si z toho nevezmou jakékoli ponaučení! Protože je to prostě skvělá věc a všechno jiné je špatné, i kdyby náhodou nefungovala, autobusy nejezdily a na chleba nebylo. Autobusy tak budou dál jen elektrické, ani doplnění flotily o část jiných řešení není v plánu. Tomu se říká dogmatismus.

Mimochodem, co bylo špatného na moderních naftových autobusech? Kdyby nic jiného, jezdily a topily, nic z toho teď Němci pokoušející se dostat do práce v pěti pod nulou nemají...


Mráz odstavil přes polovinu elektrických autobusů v německém Rýn-Neckaru. Selhaly, asi je nikdo netestoval v zimě - 1 - Mercedes eCitaro selhani Rhein-Neckar 2026 prehled 01
Nejede eCitaro? Dej si e-cigáro! Mohla by z toho být dobrá reklama výrobce trochu jiného druhu zboží, ale asi je v Česku, v Německu by to jazykově nefungovalo. Mercedesy eCitaro každopádně z velké části nejezdí, zmrzly. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Focus poprvé a podruhé, RNZ, RNV, Mercedes-Benz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

