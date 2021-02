Mrazy udělaly z elektromobilů drahý špás, jedno dobití Tesly stojí i skoro 20 tisíc Kč před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

A není to zdaleka jen problém Tesly, i mnohem obyčejnější Nissan Leaf majitelé v Texasu kvůli mrazům nabíjí skoro za 8 tisíc Kč. A ujedou s ním ještě menší vzdálenost, než jindy.

Minulý týden postihla obyvatele amerického Texasu neobvyklá přírodní katastrofa. Jižní stát Unie byl stižen vlnou mrazů, které jsou u nás celkem běžné, v tamních podmínkách ale znamenají extrém, který připravil miliony domácností o elektřinu. Někteří šťastlivci dokázali tento problém překonat za pomoci Fordu F-150 s palubním generátorem, který se díky němu proměnil v malou elektrárnu. Ta pak majitelům umožnila uvařit si kávu i teplou večeři. K té si pak dokonce mohli pustit i televizi.

Již ve výše odkazovaném článku jsme naráželi na to, že nastalá situace poukazuje na další úskalí elektromobility, to jsme ale ještě netušili, co bude následovat v momentě, kdy mrazy poleví. V Texasu se oteplilo a jakkoliv dodávky elektřiny již byly povětšinou obnoveny, k nastolení obvyklé rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou stále nedošlo. A místní majitelé elektroaut z toho radost nemají.

Je totiž třeba dodat, že v Americe se stejně jako u nás ceny energie určují na trhu dle aktuální nabídky a poptávky. Pokud se neděje nic mimořádného, stojí jedna megawatthodina v průměru 50 dolarů (cca 1 070 Kč). Nicméně po onom mrazivém týdnu se cena vlivem výpadků na straně nabídky vyšplhala na neskutečných 9 000 USD (191 tisíc Kč) za 1 MWh. Máme tu tedy nárůst o 17 900 procent, který vede k tomu, že jedna kilowatthodina vychází na 9 dolarů (191,40 Kč). Z elektromobility se kvůli tomu náhle stává opravdu drahý koníček.

O jakých penězích je řeč? Stačí trocha prosté matematiky, a rázem vám vyjde, že v případě Nissanu Leaf s bateriemi o kapacitě 40 kWh musí jeho majitel v Texasu aktuálně zaplatit za „plnou nádrž“ 360 dolarů (asi 7 600 Kč). To je opravdu neskutečná suma, která by vám v Texasu, kde benzin momentálně stojí v průměru 13 Kč za litr, českých luzích a hájích vystačila na minimálně 584 litrů benzinu, s nimiž byste i s plynovým pedálem zašlápnutým pod kobereček ujeli mnoho tisíc kilometrů. Leaf přitom zvládne maximálně 270 normovaných km, ze kterých v mrazech a skutečném světě zbude snadno polovina.

Jakkoliv se přitom u japonského elektromobilu nedá rozhodně mluvit o láci, opravdu drastický zásah do peněženky představuje doplnění kapacity Tesly Model S či X se 100kilowatthodinovými bateriemi. Jedno dobití při současných cenách vychází v Texasu na 900 dolarů (cca 19 200 Kč), což je již suma, za kterou si ve Státech můžete koupit ojetinu. Ta sice nebude ve zrovna špičkovém stavu, nicméně svůj účel splnit dokáže. A pokud ušetříte dvě „nádrže“, máte již na relativně slušný vůz. A když tři, můžete jej ještě nakrmit 1 477 litry texaského benzinu.

Je jasné, že ceny energie se zakrátko vrátí blíže k normálu. Nicméně stávající situaci je třeba vnímat jako zdvižený varovný prst, zvláště v kontextu se záměry představitelů Texasu. Ti totiž stejně jako zákonodárci po celém světě tlačí na větší využití solární a větrné energie. Elektromobily se díky tomu sice stanou výrazně čistější, ovšem energie z obnovitelných zdrojů jen stěží zlevní. Navíc je nestálá a může tak v síti působit větší potíže i bez nutnosti nové vlny mrazů.

Znovu se tak ukazuje, že elektromobilita za optimálních podmínek může být řešením. Nicméně stačí jeden rozmar přírody, a co lidé za rok ušetří na pohonných hmotách, během několika málo dní utratí za zdraženou energii. Pokud navíc ta bude pocházet z obnovitelných zdrojů, její cena půjde nahoru tak jako tak. Ovšem pouze ve chvílích, kdy vůbec bude proudit do domu či dobíjecí stanice. Což se evidentně čas od času ani nemusí stát - vzhledem k možnosti snáze skladovat benzin nebo naftu prakticky kdekoli a za jakéhokoli počasí je něco takového v jejich případě mnohem vzácnější.

Dobíjení elektromobilů v Texasu se momentálně stalo velmi drahým špásem, kupříkladu za 40 kWh v případě Nissanu Leaf dáte takřka osm tisíc korun. Těšit se pak můžete na maximálně 270 normovaných kilometrů. Foto: Nissan

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec