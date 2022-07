Padlý vrchol francouzské luxusní extravagance se krásný v prodeji už nevidí, tento může být váš včera | Petr Miler

/ Foto: H. Hans, publikováno se souhlasem

Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že takové auto někdy vzniklo a na silnicích nebylo raritou. Nyní už raritou je nejen na silnicích, ale i v bazarech. Hezký kousek jednoho z posledních pravověrných luxusních aut francouzského Citroënu se v takovém stavu nevídá.

Pokud toužíte po evropském přeborníkovi v trochu houpavé, ale v každém případě velmi komfortní jízdě s luxusním interiérem za pořád ještě přijatelnou cenu, nejspíše toužíte po starším Citroënu. Dnes už Francouzi nic takového nenabízí, v 90. letech byl ale jejich vrcholem model XM, který podle nás ve své celistvosti nikdy nebyl překonán žádným dalším modelem, C6 nevyjímaje. Bylo to auto s extravagantním stylem, klidně i vidlicovým šestiválcem, hydraulickým podvozkem a spoustou dostupné výbavy, o které se leckomu nesní ani dnes.

Poněkud problematičtější byla spolehlivost a ochrana proti korozi, ani v jednom francouzská auta té doby nevynikala. Proto také XM mířily s cenou rychle dolů a většina z nich skončila na vrakovištích. Například ve Velké Británii bylo na vrcholu slávy tohoto vozu ve druhé polovině 90tých let registrováno přes 18 tisíc exemplářů. Dnes je jich pouhých 144, ostatní prostě zmizely z povrchu zemského většinou v prachbídném stavu. Příběh auta, které vám ukážeme dnes, je ale docela jiný.

I když se vám to nemusí zdát, XM se do roku 2000 vyrábělo bez většího faceliftu, takže pořád vypadalo jako z 80. let, kdy vzniklo. Kousek, který vidíte před sebou, byl vyroben v roce 1992 a putoval k prvnímu majiteli v Německu. Ten na sobě v některých ohledech nešetřil a byť v případě výbavy mohl zajít dál, v případě techniky sáhl po vrcholné motorizaci a převodovce. K příplatkům na tomto konkrétním voze zařaďme také svérázné druhé zadní sklo, které lépe izolovalo interiér od zimy při otevření pátých dveří. O třílitrové benzínové V6 o 167 koních, která pohání přední kola přes automatickou převodovku ZF a generuje dnes nepředstavitelných 291 g CO2 na km v kombinovaném provozu, už byla řeč.

První majitel tedy sice nešetřil na sobě, samotné auto ale šetřil velmi. Nechal si jej až do roku 2014, kdy jej uzmul současný vlastník z opět německého (a pro nás poněkud úsměvně znějícího) Hückelhovenu. Ani ten se svým luxusním Francouzem moc nejezdil a za 30 let provozu s ním celkem najel jen 91 500 kilometrů. Nájezd ale neřekne vše, auto bylo po celou především velmi dobře udržováno, poslední velké servisy realizované u švýcarského specialisty vyměnily i tolik problematické podvozkové komponenty, o menších záležitostech typu servis klimatizace ani nemluvě.

I když XM obecně šly s cenou až k nule, takto krásně zachovalá auta jsou dnes už ceněným zbožím, a tak se toto prodává za 15 000 euro, tedy asi 369 tisíc Kč. Žádná láce, ale ani vysloveně drahota. Tohle je dnes rarita i v celosvětovém měřítku - v celé Evropě je teď na prodej pár desítek aut a naprostá většina je dvěma slovy na odpis. Tento je z nich zdaleka nejzachovalejší a vypadá opravdu svěže zvenčí i zevnitř, však se na něj podívejte sami.

Tohle XM je mimořádně zachovalé, na skoro 30 let starý vůz je ve fantastické kondici díky nízkému nájezdu i pravidelné péči. Nevyjde ale levně. Foto: H. Hans, publikováno se souhlasem

Zdroj: Autoscout24

Petr Miler

