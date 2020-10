Musk neustál, že Google má auto jezdící bez řidiče dřív než Tesla, na Twitteru ho setřela sama firma před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Waymo

Elon Musk tak dlouho sliboval prvenství v oblasti autonomních technologií, až se stalo, že jej Google se svým Waymem předběhl ve Phoenixu. Musk to příliš neocenil, a tak sklidil, co zasel.

O plnohodnotném autonomním řízení se opět hojně mluví. Stojí za tím tentokrát nejen Elon Musk, ale také Waymo, projekt Googlu. Internetový moloch již v roce 2018 rozjel v americkém Phoenixu program, který spočívá v jízdě zcela bez řidiče, prozatím si nicméně svezení v „robotaxíku“ mohli užít pouze vybraní lidé. Od včerejšího dne, tedy od 8. října, je nicméně služba dostupná všem, kdo se zaregistrují v aplikaci Waymo One. Neznamená to, že se tím skutečně povedlo dostat dokonalý autopilot na veřejné silnice, ale je to velký krok vpřed.

Možnost autonomní jízdy je prozatím omezena pouze na zmíněný Phoenix a okolí, přesto jde o oblast o rozloze 130 kilometrů čtverečných. Program bude spuštěný jen na několik týdnů, nicméně Waymo doufá, že vše proběhne podle představ a posléze dojde ke zdvojnásobení testované oblasti. „V nejbližší budoucnosti bude 100 procent našich jízd bez řidičů. Očekáváme, že naše služby, při kterých se obejdeme bez řidičů, budou velmi populární, a jsme vděčni našim zákazníkům za trpělivost, přičemž s ohledem na poptávku navyšujeme kapacity.“

Firma dodává, že na další expanzi by mělo dojít ještě před koncem roku, jakmile budou dokončeny další testovací vozy. Ty aktuálně prochází modifikacemi, které zahrnují především začlenění pevné přepážky mezi prostor za volantem a zadní sekci. Nestojí za tím přitom ochrana proti koronaviru, neboť jak již bylo zmíněno, auta Wayma vepředu žádného řidiče nemají. Nicméně bez zábran by mohly svádět zákazníky k zásahům, neboť mnozí se jednoduše nedokážou oprostit od toho, že je veze pouze umělá inteligence a tu či onu situaci nemusí zvládnout.

Záměr společnosti hned okomentoval Elon Musk, dle kterého je „řešení Wayma sice působivé, ale vysoce specializované. Tesla přichází s obecným řešením. Náš poslední produkt se dokáže obejít zcela bez zásahů řidiče. Omezenou betaverzi pustíme do světa v řádu týdnů,“ uvedl šéf automobilky z Fremontu na Twitteru. Nejspíše tím přitom narážel na to, že Waymo se soustřeďuje na precizní zmapování určitých oblastí, zatímco Tesla chce přinést plnou autonomii fungující všude i bez specifických map či čehokoli podobného.

Na řešení Tesly jsme tedy opravdu zvědavi, však vozy této značky mají aktuálně problém přejet prázdné parkoviště minimální rychlostí. Zdá se tak nereálné, že by zvládly bez řidičů obstát kdekoli, nikoliv jen v kontrolovaném prostředí, což je strategie Wayma. Google ale Muskova zapojení využil k tomu, aby si přihřál polívčičku na jeho úkor.

Nejprve se přímo na profilu Wayma na Twitteru objevil komentář se snímky volantu přiznávající: „Jo, my se specializujeme na jízdu bez zásahu řidiče, podívejte se na nálepky na volantu,” což byla narážka na Muskova slova o „přílišné specializaci”, která Waymo očividně nebere. Ještě dále ale zašel šéf projektu John Krafcik, který si do Muska rýpnul zmínkou o tom, že vozy jím řízené firmy mají varovné nápisy v souladu s jejich schopnostmi, což Tesla a její Autopilot léta notoricky nedělají. O další Muskově reakci nevíme, možná se ji po těchto odpovědích raději vystříhal.

Šéfovi Tesly zjevně vadí, že provoz robotaxíků pro veřejnost nepřišel jako první a předběhl jej Google. Jeho úspěch tak na Twitteru zlehčoval, Waymo, dceřiná firma internetového gigantu i její šéf jej ale bryskně setřeli. Foto: Waymo

Yep, we specialize in zero intervention driving. Check out our steering wheel labels.pic.twitter.com/WpYopuS3SW — Waymo (@Waymo) October 8, 2020

Truly autonomous driving machines have warning labels aligned with their capabilities. We're confident in the Waymo Driver. https://t.co/gH3Gki898h — John Krafcik (@johnkrafcik) October 8, 2020

Zdroje: Waymo, Waymo@Twitter, John Krafcik@Twitter

Petr Prokopec