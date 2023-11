Musk zkouší napravit reputaci Cybertrucku. Jeho neprůstřelnost chtěl prokázat tak, že na něj nechal vystřelit z luku před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Technicky vzato je to střelba, ale znáte auto, které by neodolalo vystřelenému šípu ze zjevně pružného materiálu? U Joe Rogana bylo zkrátka zas jednou veselo, i když Musk vyměnil joint za doutník.

Ještě před pár měsíci se zdálo, že Cybertruck se stane vozem, který zboří prodejní statistiky. Elektrický pick-up si totiž měly zarezervovat miliony lidí a Tesla s ním navzdory mnoha kritickým ohlasům trefila jackpot. Jenže jakmile se začaly na amerických silnicích objevovat nejen prototypy, ale i produkční vozy, začalo být zjevné, že není všechno zlato, co se třpytí. Ocelová karoserie totiž vyústila v šílenou hmotnost, neboť dvoumotorová verze by měla vážit zhruba 3,6 tuny, zatímco třímotorová dokonce překoná čtyřtunovou laťku. U nás byste ani neměli možnost s takovým autem jezdit s řidičákem na běžný osobák.

Byla to nicméně jen část problému. Na nelakované oceli je totiž již z dálky vidět jakákoli špína, stejně jako jakákoli nepřesnost. Tesla má přitom problémy s kvalitou jako nikdo jiný a slícování karoserie patřilo mezi její nejslabší stránky. Řada lidí tak musela řešit třeba špatně usazené víko zavazadelníku, kvůli čemuž dovnitř zatékalo. Kvůli tomu by jistě v mnoha případech došlo i na odmítnutí převzetí, nicméně lak do jisté míry zvládal daný nešvar zamaskovat. I navzdory tomu, že špatná byla také jeho kvalita.

Jak jsme nicméně zmínili, Cybertruck lakován není, místo toho lidé budou moci počítat jen s univerzálním odstínem oné nelakované oceli. Ta však jakoukoli nepřesnost jen umocňuje. Nelze se tak divit apelu Elona Muska, aby zaměstnanci Tesly na příště pracovali s přesností na pár mikronů. Že je ale něco takového v automobilové branži vlastně nemožné, si Musk nejspíš uvědomil příliš pozdě a výrobních problémů je zjevně víc. I proto šéf automobilky říká, že si Tesla se Cybertruckem vykopala svůj vlastní hrob.

To všechno reputaci vozu poněkud poškodilo, a tak se ji nyní Musk pokouší napravit. Pomoci mu v tom má i ona ocelová karoserie, která by z vozu měla dělat neprůstřelnou pevnost. To měla firma interně demonstrovat tím, že do boku pick-upu vyprázdnila celý zásobník tzv. Tommy gunu, Thompsonova samopalu s kulatým zásobníkem známý z amerických gangsterek. Žádná z kulek ráže 11,43 mm ovšem neměla prolétnout dovnitř, což Musk dal světu vědět přes Twitter alias sociální síť X.

Totéž zopakoval i v podcastu populárního Joe Rogana, kde se neukázal poprvé, v minulosti si v pořadu dokonce užíval marihuany. Tentokrát zůstal pouze u doutníku a spolu s Roganem se pustil právě do diskuze na téma neprůstřelnosti Cybertrucku. „Vsadím se, že půjdu skrz,“ uvedl Rogan s tím, že proti pick-upu nepoužije samopal, nýbrž luk s 35gramovými šípy. „A já se vsadím, že ne,“ opáčil Musk, načež se oba jako přerostlé děti vydali k vozu, aby demonstrovali jeho schopnosti. Místo samopalu ale Rogan sáhl po luku a šípu.

Pravda, nebyl to tuctový luk a tuctový šíp, při pohledu na to, co z munice zbylo, bychom se ale vsadili, že mu odolají i jiná auta. Ale i kdyby ne a Cybertruck zvládl odolat řadě střelných zbraní, co to znamená? Neprůstřelný dnes může být jakýkoli vůz, stačí mu jen dodat pár ochranných plátů. Že je nenosí standardně, je záměr výrobců - ti totiž vědí, že čím vyšší je hmotnost, tím více energie potřebujete na její rozpohybování. A právě proto se karoserii snaží maximálně odlehčit.

Na elektromobilitu je ovšem nahlíženo jako na spásu, u které vysoká hmotnost najednou nevadí, i když z principu představuje pořád stejný problém. Právě proto se Musk mohl rozhodnout, že s pomocí oceli a chytrého marketingu zkusí ohromit celý svět. Aby ale nakonec místo Tesle nezačal kopat hrob nám všem...

Cybertuck neprostřelíte lukem a šípem, jak můžete vidět níže. No, děkujeme pěkně. Foto: Tesla

Zdroj: PowerfulJRE@YouTube

Petr Prokopec

