Muž 29 let schovával v garáži úplně nové, ani nevybalené auto za statisíce, teď se prodá za miliony před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bring A Trailer

Není to náš vysněný způsob zacházení s auty, k zisku ale evidentně vede. Pokud zvolíte ten správný vůz, i se zohledněním inflace můžete po pár dekádách „ničeho” mohutně inkasovat. Přesně to se děje v tomto případě.

Ford Mustang je legenda, která se od roku 1965 dočkala už šesti generací. Podobně jako u jiných modelů ale každá neplatí za stejně povedenou. Ta třetí patří v případě Mustangu k průměru, jakkoli fandové by pravděpodobně tu druhou a čtvrtou hodnotili ještě hůř. Šlo zejména vizuálně poněkud tuctové auto, i ve stádu šedých ovcí se ale sem tam najde nějaká zářivě bílá. A třetí iterace Mustangu v tomto směru není výjimkou.

I když nad tímto pony carem leckdo ohrne nos, jeho verze nazvaná SVT Cobra z roku 1993 si zaslouží všechno, jen ne to. Méně znalí automobiloví nadšenci ani nemusí vědět, že vůbec vznikla, neboť na svět přišlo jen 4 993 exemplářů na samotný závěr výroby tohoto vozu. A zejména technicky byly vyladěné na maximum tehdejších možností.

Pod kapotou se objevil motor 5,0 V8 generující dnes neohromujících, ale tehdy zajímavých 235 koní v 4 200 ot./min. Dnešním pohledem předpotopní agregát s rozvodem OHV byl spojen s pětistupňovým manuálem, samosvorným diferenciálem a spoustou dalších drobných vizuálních i technických změn, které mu dovolovaly dostat z výchozí koncepce maximum. I díky odlehčení tak dovoloval kobře zrychlit na stovku za stále zajímavých 5,7 sekundy. Maximální rychlost činila 225 km/h.

Jak jsme již zmínili, pořídit si jej mohlo jen necelých 5 000 lidí a jeden z vyvolených zjevně vytušil investiční příležitost. Stroj s pořadovým číslem 2 858 na fotkách níže schoval do garáže i s krycími igelity a nálepkami z výroby či od dealera. V tomto kontextu nepřekvapí, že na tachometru má pouhých 35 mil (56 km) a přesně s nimi je nyní na prodej v online dražbě, jak informuje aukční firma Bring A Trailer.

K autu je veškerá dobová dokumentace a vidíme i původní cenovku za oknem. Stojí na ní 20 902 dolarů, dnešním kursem pouhých 495 tisíc Kč. A i po započtení inflace se jedná o 40 600 USD, pořád statisíce korun - asi 969 tisíc. Cena v aukci se ale 4 dny před koncem přihazování vyšplhala už na 75 500 USD, tedy asi 1,8 milionu Kč. A je jasné, že dále poroste, tohle auto se může prodat klidně za 3 miliony.

Je to fůra peněz, na možná nejzachovalejší Mustang SVT Cobra s prakticky nulovým nájezdem to ale není nemístná suma. Vzhledem k původní ceně a inflaci se tahle investice majiteli bohatě vyplatila a byť nejde zrovna o náš šálek kávy z hlediska nakládání s autem, jistý tip to dává. Aut, která dnes jsou, za pár let už nebudou a za 29 let na ně budeme koukat s vytřeštěnýma očima, se pořád dá koupit dost.

Tohle auto bylo před 29 léty absolutním vrcholem nabídky Mustangu a koupit si jej mohlo jen necelých 5 tisíc lidí. Jeden z nich jej schoval nejeté, dokonce ani nevybalené z ochranných fólií a rozhodně na tom neprodělal. Foto: Bring A Trailer

Zdroj: Bring A Trailer

