Muž 72 let řídil bez řidičáku i povinného pojištění, až teď ho vyhmátla policie

/ Foto: Bulwell, Rise Park and Highbury Vale Police, CC0 Public Domain

Je to nepochybně nový rekordman civilizovaného světa, tedy pomineme-li ty, kteří to zvládli dělat po celý svůj život a nepřišlo se na ně nikdy. Tušíme ale, že tohoto Brita už jeho odhalení v 84 letech příliš nerozhází.

Jsou rekordy, po kterých málokdo touží a tento jistě bude jedním z nich. Nic to ale nemění na jeho pozoruhodnosti, neboť je skoro zázrak, že někdo v pravidly neustále více a více svazovaném světě dokázal od roku 1950 jezdit bez řidičáku i pojištění. A zvládl to bez přistižení až do letoška. Přesně to se ale stalo a protože o tom informuje sama policie, není mnoho důvodů tomu nevěřit.

Oním rekordmanem je blíže neupřesněný, dnes 84letý muž z anglického Bulwellu, kterého se policie jala zkontrolovat, když tento týden vyrazil na nákup. Nedopustil se žádného přestupku, nenaboural, nic takového, to jen „velký bratr” identifikoval porovnáním registrační značky s databází pojištěných aut, že na autě není sjednáno povinné pojištění. Při fyzické kontrole pak policie zjistila, že starší muž řídící vůz nejenže nikdy neměl takové pojištění, on nikdy neměl ani řidičák. A nezůstalo jen u toho.

Jak se později svěřil, autem jezdí od svých 12 let, takže „spravedlnosti” unikal neskutečných 72 roků. Z dnešního pohledu to může působit jako drzost, je ale třeba vnímat věci v kontextu dějin - i u nás bylo dlouho po roce 1989 docela časté, že rodiče nechávali řídit i na silnici své nezletilé děti, prostě se to „tak neřešilo”. A co teprve v roce 1950 v Británii? Dotyčný prostě jednou začal jezdit bez řidičáku a nikdy necítil potřebu, že by na tom měl něco změnit. Povinné pojištění tehdy také nebylo, tak na něj zkrátka nikdy „nenajel”.

Berte to s trochou nadsázky, ale tak to prostě je a pokud se důvod neobjevil během jeho mladších let, v pokročilém věku už starého psa stěží naučíte něčemu novému. Ostatně někdo, kdo si z dětství musí pamatovat nacistické bombardování a strach o své nejbližší, asi stěží spustí kalhoty před hrozbou postihu za jízdu bez řidičáku... Ona nepřizpůsobivost vývoji jej ale nakonec dostihla, neboť i když auto s řidičem bez oprávnění automatické systémy nepoznají, to bez povinného pojištění ano. A právě to ho nakonec dostalo.

Nevíme, jaký trest tomuto muži hrozí, ale tušíme, že už mu to v jeho věku bude jedno. Ostatně má jinak svědomí čisté - za celý život se nestal účastníkem jediné nehody, pochopitelně, jinak by se na něj přišlo dříve. Podobně lze jistě hovořit i o jeho stylu řízení - agresivita a neomalenost by jej též dávno prozradila.

Zdroj: Bulwell, Rise Park and Highbury Vale Police

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.