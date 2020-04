Muž během karantény objevil na zahradě 56 let zakopané auto, má zajímavou historii včera | Petr Prokopec

V zemi se dá objevit kde co, auto ale obvykle není tím, na co by člověk při prohrabování se zeminou narazil. John Brayshew měl to štěstí a i během karantény měl o zábavu postaráno.

Panující omezení volného pohybu lze využít různě. Sám jsem si posvítil na garáž, která namísto dopravního prostředku již několik let hostí hromadu krabic, prken a dalšího materiálu, který tam nashromáždili původní majitelé. Během úklidu jsem pak našel mnoho menších pokladů, jako třeba zcela nové poklice na Škodu Felicia či nová světla na ni. Tím ale zajímavé objevy skončily, a tak jsem ani nemusel pátrat, jak se do garáže dostaly.

O poznání více štěstí měl John Brayshaw z britského Heckmondwike, který se před dvěma týdny rozhodl, že si na zahradě postaví verandu. Po krátkém kopání však narazil na kov. Nešlo však o zahrabané plechovky či někdejší reklamní štít, místo toho se pod hlínou skrýval Ford Popular 103e pocházející z let 1955 až 1956. Jedinou chybějící věcí byla kola, to však Brayshawa až tak nezaujalo. Místo toho začal pátrat po důvodu, kvůli kterému byl vůz modrého oválu zakopán.

V prvé chvíli se přitom vynořila teorie, že vůz patřil někomu z tajné služby. Tomu by naznačovalo to, že jakkoliv na Fordu byly stále registrační značky a rozpoznatelné bylo také identifikační číslo motoru, v historických záznamech po tomto kousku nebyla ani zmínka. Brayshaw se tak začal domnívat, že musel pod hlínu jakožto součást nějakého přísně střeženého tajemství. Nicméně jelikož z kufru nevypadla žádná mrtvola, tato teorie záhy vzala zasvé.

Realita je o poznání méně dramatická, i tak je ale zajímavá. Vůz patřil veteránovi z druhé světové války Haroldu Lylesovi, který dříve v domě bydlel. Ten jej po nějakou dobu používal, ovšem následně přišla mechanická závada, po které byl již Popular neprovozuschopným. Problémem však bylo, že sešrotování přišlo na nemalé peníze, které Lyles nechtěl vyhodit z okna. Proto se vůz na několik dalších let stal prolézačkou jeho dětí.

Následně si nicméně Lyles usmyslel, že vůz pohřbí do země. V roce 1964 proto se svým bratrem vykopal díru, do níž byl následně Popular natlačen. Válečný veterán si přitom byl jist tím, že jednou dojde na jeho objevení. Proto se rozhodl, že z něj udělá časovou kapsli a kupříkladu pod kapotu naskládal i někdejší láhev od mléka či láhev na uskladnění parafínu. Jejich hodnota sice je dnes nulová, zpět do minulosti ale člověka vrátí snadno.

Lyles v roce 1987 zemřel, aniž by došlo k objevení Fordu, ovšem jeho manželka stále žije. A před pár dny se o překvapivém nálezu dozvěděla z médií. Mohla tak objasnit záhadu, která nakonec není spojena s žádnými tajnými dokumenty MI6. I tak je nicméně Brayshaw rád, že nyní zná celou historii auta. Jak ale s objevem naloží, zatím neví. Nevylučuje zatím ani renovaci, ani případný odprodej.

Brit při stavbě verandy objevil zakopaný Ford. Nyní se konečně dozvěděl, proč musel před 56 lety zamířit pod zem

Zdroj: The Times

Petr Prokopec