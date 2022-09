Muž nasbíral víc než 1 600 zdánlivě obyčejných autíček stejné značky, teď mu vydělají na Ferrari před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ventis Auctions, tiskové materiály

Skoro každý muž měl v určité fázi svého života po ruce větší nebo menší sbírku modelů autíček, málokoho ale napadlo sbírat je dál a dál. Jeden Nizozemec v tom ale setrval a zvolil značku, která v 1979 zavřela krám, právě proto jsou její autíčka dnes tolik ceněná.

Pro většinu lidí jsou modýlky aut hračkami, se kterými v mládí brázdili koberce, parkety či lina. A stejně jako s nimi otloukali zdi, docházelo také ke vzájemným srážkám. Povětšinou proto tyto miniatury skončily bez kol a s oprýskaným lakem v koši. Či následně skončily v krabicích s dalšími vzpomínkami na dětství, aby následně mohly být předány další generaci. Ta obvykle dílo zkázy jen dokonala, což ale pochopitelně nemyslíme ve zlém. Koneckonců, hračky jsou tu od toho, aby se s nimi hrálo, nikoli proto, aby na ně sedal prach.

Někomu nicméně láska k modýlkům přetrvá i do dospělých let. A ne proto, že by si s nimi hrál i ve svých 30 nebo 40 letech, jde pak už primárně o sběratelskou vášeň. Jedním z takových lidí je zjevně Ron van der Hoort z Nizozemí, který začal zmenšeniny firem Matchbox a Tekno sbírat v roce 1986. Posléze jej nicméně zaujala firma Dinky Toys, která následně již zůstal věrný. Během pětatřiceti let pak shromáždil více než 1 600 autíček, což jej stálo nemalé úsilí. Společnost Dinky Toys totiž své produkty posílala na trh v letech 1934 až 1979, s výrobou tedy skončila sedm let předtím, že ji van der Hoort objevil.

V důsledku toho strávil hledáním vysněných modýlků mnoho času na internetu, stejně jako musel za jejich vlastníky i cestovat. Jeho žena jej přitom po většinu času měla přemlouvat, aby toho nechal, on si nicméně nedal pokoj. Až letos se rozhodl, že manželku poslechne. „Po více než 35 letech nastal čas skončit,“ uvedl sběratel. Svou kolekci se navíc rozhodl poslat do světa, a to skrze společnost Ventis Auctions, která dnešním dnem odstartovala třídenní aukci.

Tato událost je přitom pro van der Hoorta dvojnásob významnou. Pokud se totiž celá sbírka prodá, pak by si dle odhadů mohl přijít na zhruba sedm milionu korun, což opravdu není málo, za to si může koupit celé nové Ferrari. Podstatnější pro něj ale prý je, že ji vůbec poprvé uvidí vystavenou a pohromadě. „Jednoduše totiž byla až příliš veliká,“ dodal sběratel s tím, že i to byl jeden z důvodů, proč jde kolekce do světa. Značná část totiž v posledních letech jen odpočívala v krabicích.

My pak už jen dodáme, že nejdražším kouskem z této kolekce je předválečná dodávka s logem britského obchodního řetězce Bentalls. Ta je ve značně oprýskaném stavu, nedisponuje dveřmi, které by šly otevírat, a navíc nemá ani okna. Nicméně jde o modýlek ze speciální série, který byl ručně malován. A jelikož se dnešních dní dožilo nejspíše jen několik málo exemplářů, mohli byste jej snadno směnit za skutečný vůz - prodán byl za 3 000 GBP (84 350 Kč).

Zmínit pak ještě lze, že firma Dinky Toys sídlila v Liverpoolu a svého času byla jedním z nejpopulárnějších výrobců zmenšených modelů. V roce 1969 nicméně začala ztrácet pevnou půdu pod nohama, neboť na britský trh vstoupila značka Hot Wheels spadající pod Mattel. Její autíčka přitom měla lepší nápravy i lak, navíc byla k mání za nižší ceny. Nakonec ji tak koupil nejprve Matchbox, poté sám Mattel. A značku vlastní i dnes, výrobu autíček pod jejím jménem ale dosud neobnovil.

Van der Hoortova sbírka čítá více než 1 600 modýlků, povětšinou od firmy Dinky Toys. Největší hodnoty dosahuje dodávka Bentalls, která již má nového majitele, a to za necelých 85 tisíc korun. Foto: Ventis Auctions, tiskové materiály

Zdroj: Vectis Auctions

Petr Prokopec

