Muž dal za život dohromady neobvyklou sbírku 17 VW, má v ní i vzácnost za miliony

Volkswageny nejsou auta vyhledávaná sběrateli, na to jsou příliš obyčejná. Některým ale německé stroje učarovaly tak, že sbírají právě ty a najít se mezi nimi mohou i velké rarity.

Zrovna u nás nemusíme zálibu v autech s písmeny V a W ve znaku nikomu dlouze vysvětlovat, je to tu jedna z nejoblíbenějších značek. Něco jiného ale pořád je taková auta kupovat a něco jiného je sbírat - to první dělá ke kdo, to druhé skoro nikdo. Dávat dohromady kolekci například Porsche 911 dává smysl, i ekonomický, držet doma sbírku Volkswagenů Golf nebo Passat vypadá spíše jako projev bláznovství, navíc potenciálně docela drahého.

My jsme ale ti poslední, kteří budou něco takového odsuzovat, auta milujeme v jakékoli podobě. Máme tedy docela pochopení pro Steva Smithe, který vyrostl v době, kdy se Volkswagen Golf první generace teprve stával ikonou světového formátu. Přirostl mu k srdci tak moc, že ještě v době svého pobytu v Evropě dal dohromady pět a nebo šest jedničkových Golfů a když se pak rozhodl přesídlit do Ameriky, vzal si je sebou. Tam si koupil první Golf II a zbytek už je historie, na jejímž konci je současný stav - kolekce 17 kompaktních Volkswagenů mnoha generací.

Neobvyklá sbírka může působit nudně a zdát se zajímavou právě jen pro svou neobvyklost, tak jednoduše se s ní ale vypořádat nelze. Jednak je pozoruhodné, že Steve se se svým bratrem o tato auta stará sám a některá z nich používá jako zdroj náhradních dílů, což je jistě dobrý recept na ekonomickou únosnost toho všeho. Ještě zajímavější je ale jedno auto, které se v ní skrývá.

Ačkoli by laik neřekl, že něco jako vzácný VW, natož pak Golf, může existovat, takový skutečně existuje. Němci v 80. letech dali za vnik modelu Golf Rallye nebo Rallye Golf na bázi verze G60. Jede o homologační speciál pro rallye s motorem plněným kompresorem a pohonem všech kol. Jakýsi duchovní předchůdce dnešního Golfu R má dokonce větší rozchod kol, proto tu jsou rozšířené blatníky, které připomenou třeba Lancii Delta HF Integrale. Čtyřkolka, osvědčená z modelů s přídomkem Syncro, přenáší na asfalt či šotolinu výkon přeplňované osmnáctistovky, která nabídne 160 koní a 225 Nm. Nic moc dnešní optikou, ale jsme v 80. letech, kdy měl Golf GTI jen 139 koní. Tehdy byla verze Rallye v kompaktní třídě uragán na kolech.

Těchto aut vzniklo jen 5 000 kusů a v dobrém stavu se dnes prodávají za sedmimístné sumy. Do USA se pak dostalo pouhopouhých 15 aut, a tak jde o jednu z největších tamních automobilových rarit vůbec s ještě větší hodnotou. Na pohled tak nevypadá, její zvuk ale stojí za pozornost. Poslechněte si i ten na videu níže od Deutsche Auto Parts, které se Stevově neobvyklé sbírce věnuje do detailu.

VW Golf Rallye je mezi laiky nepříliš známá rarita, dnes je vyvažovaná zlatem. I toto auto má mezi 17 Golfy celkem ve své sbírce Steve Smith, který vám ji předvede na videu níže. Foto: Volkswagen

