Muž, který najel 1,6 milionu km s jedním autem a dostal za to od výrobce nové, vzal další a ujel s ním znovu 1,45 milionu km

Většina lidí ujede pár set tisíc kilometrů za celý život, tento člověk zvládá stejnou porci rok co rok. A aby toho nebylo málo, má ve zvyku zůstávat léta u jednoho a toho samého auta. Tak se stalo, že najel okolo 1,5 milionu km s jedním a pak hned s dalším.

S kolegy v redakci si čas od času říkáme, zda je naše náklonnost k autům ještě projevem upřímné lásky k nim, nebo jde spíš už o následek jakéhosi stockholmského syndromu. Auta milujeme, částečně to ale jistě bude i tím, že moc nemáme na výběr - živíme se primárně v jiných oborech a při práci trávíme v autech často polovinu života. Co vám pak zbývá za koníčky? Monitory, klávesnice, počítačové myši, stoly, židle a auta. To se pak vybírá snadno...

S auty všeho druhu jsme tak najezdili miliony a miliony kilometrů, i má nebo šéfredaktorova řidičská historie bledne vedle toho, co s auty dělá Victor Sheppard. Tento muž se živí jako expresní doručovatel pracující pro ropné společnosti a doslova denně rozváží cokoli, co mohou firmy zabývající se těžbou či zpracováním ropy potřebovat, po amerických státech Wyoming, Virginie a Severní Dakota. Za volantem tak sedí prakticky neustále a ročně najíždí okolo 200 tisíc km pořád dokola.

Když s tím v roce 2007 naplno začal, vybral si pro svou práci Toyotu Tundra, se kterou - nakonec už do roku 2015 - najel přes 1 milion mil, tedy přes 1,6 milionu kilometrů. To dělá v průměru přes 200 tisíc kilometrů ročně. O něm i jeho autě jsme psali, když byl tento případ v roce 2016 medializován samotnou Toyotou, která si jeho vozu díky vlastnímu dealerovi všimla, Victorovi dala nový a ten jeho si vzala na další zkoumání, neboť tento zápřah zvládl bez větších technických potíží. A nyní o panu Sheppardovi slyšíme znovu.

Tušíme, že jeho oblíbenou písní bude „Oops!... I Did It Again”, neboť právě něčeho takového se tento statný Američan dopustil. Nevzal ale darovaného japonského koně, aby jej týral, toho si nechal na památku, hned v roce 2014 si pořídil další Tundru a začal s ní záhy znovu jezdit jako o život. Mezi roky 2015 a 2023 s ní najezdil dalších víc jak 900 tisíc mil, tedy asi 1,45 milionu km. A zjevně míří k dalšímu pokoření mety 1,6 milionu najetých km.

Pikantní je, že se mu to znovu daří bez zásadních technických problémů. Jeho Tundra SR5 Double Cab je znovu vybavena 5,7litrovým osmiválcem, který se zdá být opravdu nezničitelný a po víc jak stovce výměn olejů pořád pracuje s kompletně původními díly. Pan Sheppard jinak na autě vyměnil pouze alternátor a převodovka potřebovala po najetí 1,25 milionu km opravit, když při stoupání do některých kopců začala samovolně vyřazovat. Je nyní opět fit po dílčí repasi, protože ale oprava trvala dlouho a Victor potřeboval jezdit, instaloval do auta v mezičase jinou. I tak je to skoro legrační - až po 1,25 milionu km jediný závažnější technický problém, navíc pořád řešitelný opravou?

Asi jen těžko něco zastaví Victora Shepparda v dosažení dalšího milionu mil s jedním autem, do roka bude snadno hotovo. Dá mu poté Toyota další vůz zadarmo? Měla by, protože tohle je reklama k nezaplacení, zvlášť když si uvědomíme, že nejde o žádnou firemní holku pro všechno - majitel odřídil všechny kilometry sám. To už bude také projev stockholmského syndromu svého druhu...

Jestli za nějakých 8 let ještě jednou uslyšíme o tom samém, budeme muset doplnit slovník automobilových výrazů o něco jako „sériový ojížděč aut”. I když svět poznal v tomto ohledu různé „extrémisty”, nepamatujeme případ, kdy by někdo milionovými nájezdy dokola obdařoval nové další a další provedení stejného auta.

Proč s jednou Tundrou najet přes 1,6 milionu km jednou, když si to můžete dát dvakrát, že? Foto: Toyota

