Muž na videích vychvaloval systémy Tesly, o pár dnů později krutě poznal, jak se mýlí před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Vskutku krutá ironie osudu tentokrát zasáhla člověka, který byl předáváním řízení auta své Tesle tak nadšen, že o tom pravidelně informoval celý svět i zpoza volantu. Nedlouho poté jej ale právě nehoda zapříčiněná podle všeho i systémy Tesly stála život.

„Každýmu z nich jsem tady na tý točně říkal: neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.“ Dnes již legendární hláška ze snímku Jáchyme, hoď ho do stroje, asi nejlépe vystihuje situaci okolo autonomního řízení Tesly. Kalifornská automobilka totiž svým systémům dala zavádějící názvy Autopilot a Full Self-Driving, ačkoliv ani jedna technologie nedokáže řidiče plně zastat a firma moc dobře ví, že víc než asistent úrovně SAE2 nenabízí a hned tak nenabídne. Ani z hodnocení takových systémů značka nevychází dobře, ovšem když člověk něčemu chce věřit, je slepý a hluchý vůči jakýmkoli argumentům.

Aktuálně musíme v této souvislosti bohužel referovat o další smutné události, nehodě s fatálními následky. V centru veškerého dění přitom stojí Tesla Model 3, která 5. května narazila do převráceného náklaďáku na dálnici ve Fontaně. Havárii ovšem neodskákal pouze její majitel Steven Hendrickson, zraněn byl rovněž řidič nákladního vozu a stejně tak i další motorista, který zastavil, aby mu pomohl. A podle informací agentury AP byl před nehodou aktivován systém Full Self-Driving. Úřady to zatím oficiálně nepotvrdily, ale s ničím jiným ani nelze počítat.

Hendrickson byl totiž velkým fanouškem jak samotné automobilky, tak jejího autonomního řízení, kterému věřil do puntíku. Na svém účtu na Tik Toku tak publikoval řadu videí, která natáčel sám během jízdy. Vše doplnil v této chvíli velmi výmluvným komentářem „Nebojte se. Používám Autopilot.“ A neskončil zdaleka jen u toho. „Co bych si počal bez mé plně-autonomní Tesly po dlouhém dnu v práci?” řekl na jednom z videí. „Vracím se domů z L.A. po práci, díky bohu za autonomní řízení,” pravil v jiném. „Nejlepší auto všech dob!” stálo v dalším.

Je pak jen smutnou ironií osudu, že „nejlepší auto všech dob” s „autonomním řízením” hrálo podle všeho klíčovou roli při nehodě, která se jeho život ukončila. Onu květnovou středu měl mít kontrolu nad vozem rádoby-autonomní systém, který už proslul tím, že dokáže přehlédnout obrovskou překážku, i když je přímo před ním. Hendrickson mu pak zřejmě stejně jako dříve věřil natolik, že se jednoduše kochal krajinou. To přitom systémy Tesly přehlíží, přestože v případě situace, kterou nezvládají, předávají kontrolu nad vozem prakticky okamžitě.

Chybě, kterou Hendrickson udělal, se ovšem až tak divit nemůžeme. Slepou víru v tu či onu firmu má velké množství lidí, ostatně stačí jen vzpomenout na mnohé výhodné půjčky. Zatímco vysoká roční sazba nákladů je na letácích uvedena velmi malým písmem, nejnižší možná splátka naopak září do daleka. Řada klientů tak snadno nalétne na špek, neboť věří, že i když si půjčí obrovskou sumu, budou ji splácet po velmi malých částkách a díky tomu neohrozí svou další existenci.

Podobné je to s upozorněním, která Tesla se svými technologiemi spojuje. Tato slova skoro nikdo nečte, místo toho každý hltá twitterový účet Elona Muska. Dostávají se k nim tedy slova o plné autonomii, jíž měla mít Tesla dle svého šéfa k dispozici již na konci roku. Že přitom Musk sliboval již v roce 2016 autonomní přejezd celé Ameriky, ke kterému dosud nedošlo, již všichni zapomněli. A stejně tak přehlížejí i další nesplněné sliby.

Znovu je tedy třeba apelovat na úřady, aby již konečně zasáhly. Nikdo přitom netouží po tom, aby Tesla měla zakázanou činnost. Jen jednoduše musí upustit od zavádějících názvů a ohlídat, aby se nevzdávali řízení za únosnou mez danou limity technologií. Sama automobilka si je toho rozhodně vědoma, ovšem zatím vnímá jako marketingovou výhodu svou zdánlivou pokrokovost, nikoli potenciální nebezpečnost svých aut.

Pro Teslu jsou autonomní systémy jedním z pilířů úspěchu. I proto nechce přikročit k jejich přejmenování, jakkoliv jsou názvy velmi zavádějící a vedou k fatálním nehodám. Značka tak evidentně na cestě k úspěchu nemá problém kráčet přes mrtvoly. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec