Muž na poslední chvíli nakoupil 239 klasických Land Roverů Defender a proměnil je ve zlatý důl. Kus dnes prodává až za 9 milionů
Petr MilerMusel vzít velké peníze, aby takový nákup uskutečnil, nadělal na tom ale jmění. Auta byla pořízená na poslední chvíli pomalu za drobné s výraznou množstevní slevou, dnes má na skladě posledních 21 vozů, které prodává i za víc než desetinásobek pořizovací ceny.
včera | Petr Miler
Je to jeden z elementárních ekonomických principů, který bude znám naprosté většině lidí. A situace na trhu s auty v posledních letech jej připomíná i těm, které ekonomie nepolíbila. Pokud je nějaké věci na trhu méně než lidí, kteří ji chtějí koupit, cenu oné věci to šponuje směrem nahoru. A to až do chvíle, než je tak vysoká, že některé z potenciálních kupců zcela odradí, až pak se začne nová rovnováha opačným směrem.
Tento princip platí úplně všude, užíváme si s ním své také na trhu s energiemi, my ale zůstaneme u aut. Pokud je trh skutečně funkční, pak tento stav nezpůsobuje dramatické výkyvy cen, neboť jakmile se ukáže, že nějaké věci není dost a lidé jsou tedy ochotni za ni platit víc, najde se dost dalších firem, které - i motivováni o něco vyšší cenou - přispěchají na trh se svými nabídkami a zajistí relativně rychlé zajištění nové rovnováhy. Pokud je ale trh regulován tak, že nové nabídky přicházet nemohou, nůžky mezi nabídkou a poptávkou se rozevírají a cena roste až do absurdních výšin.
Někteří mají tendenci tomu říkat „tržní selhání”, není ale způsobeno trhem samým, to je přirozený mechanismus, který sám o sobě nikdy neselhává - jen jeho efektivní fungování je narušováno manipulacemi s ním. V automobilovém světě je ho v posledních letech hromada, proto jsme svědky až absurdních růstů cen některých aut. Byla přímo či nepřímo zakázána regulacemi, lidé po nich ale prahnout nepřestali. A tak se o stále menší počet dostupných hezkých kusů zájemci perou s pomocí stále vyšších a vyšších částek.
Není to jen případ sporťáků s motory bez turba a manuálními převodovkami a podobných lahůdek, uměle byl z trhu vytlačen také původní Land Rover Defender. Pro automobilku už bylo příliš nákladné udržovat ve výrobě původní model a přizpůsobovat jej novým emisním, bezpečnostním a dalším normám, a tak jeho výrobu - navzdory vysoké poptávce - v roce 2015 utnula. Příležitost pro spekulanty, dá se říci, bez jakéhokoli negativního podtextu. Právě té se chopil Brit Charles R. Fawcett, majitel firmy Twisted, který v závěru výroby nakoupil na sklad opravdu velké množství Defenderů 110.
V roce 2016 si tak u automobilky pořídil a do provozu hned zaregistroval (to aby nepřišel o možnost prodat je jako silniční auta) neskutečných 239 aut. A neriskoval málo. I když si vyjednal skoro 15procentní množstevní slevu z beztak relativně nízké dobové ceny vozu a zaplatil v průměru 22 600 liber (dnešním kursem asi 635 tisíc Kč), dohromady to byla ohromná investice. Všechna auta stála Charlese 147 milionů korun - rádi bychom viděli obličej jeho manželky, když jí to oznámil: „Zlato, koupil jsem 239 těchto pekáčů za pouhých 147 milionů!” Tušíme, že slova: „Miluji tě!” v reakci na to nezazněla...
Ať už ale na věc Charlesova drahá hleděla jakkoli, dnes musí být spokojená - tato odvážná investice se bohatě vyplatila. U Twisted nikam nespěchali a auta nakoupená v závěru výroby začali později rozprodávat za řádově jiné sumy. Asi by stačilo, aby je prostě „otočili” a dál dodávali jako nové kusy jinak nedostupného zboží, firma ale vozy dále upravila - mají vylepšené interiéry, podvozky, hezčí 18" kola a pod kapotou motory 2,3 turbo na benzin s 312 koňmi nebo turbodiesel 2,2 se 176 koňmi. Jistě si to vyžádalo další nemalou časovou i finanční investici, i ta ale padla na úrodnou půdu.
Dnes zůstává u Twisted na skladě posledních 21 aut, zbytek byl rozprodán za pohádkové a navíc stále vyšší ceny. Zpočátku se každý vůz prodával za ceny okolo 80 tisíc liber (2,25 milionu Kč), dnes je to stále větší vzácnost, a tak za jedno auto inkasuje až 320 000 GBP (9 milionů Kč). I kdyby Charles nacpal do každého koupeného auta milion, je za vodou - prodejní ceny jsou oproti těm pořizovacím až 15násobné. Slova o zlatém dolu tady vážně nejsou přehnaná...
Pohled na dodnes novotou zářící původní Defendery doladěné u firmy Twister je pozoruhodný. A na jejich ceny též. Vozy původně za statisíce se po 9 letech „sušení” prodávají nejméně za 5 milionů Kč, ceny ale šplhají až k „devítce”. Foto: Twisted Automotive, tiskové materiály
Zdroje: Twisted Automotive, Resto Revival@Youtube
