Muž naboural svůj vůz, pojišťovna zkusila využít kličky, aby mu nevyplatila ani haléř

Myslíte si, že když za své auto platíte vysoké pojistné, máte jistotu, že v případě nehody nepřijdete o peníze, které jste do něj investovali? Řada pojišťoven bohužel takto neuvažuje a využívá každé možnosti, aby nevyplatila ani korunu.

Pojišťovnictví je relativně bezpečný byznys, který poskytovatele těchto služeb vystavuje jen velmi malému riziku. Pojišťovna, pakliže spravuje dostatečně velké portfolio smluv, je jako kasino - díky pravděpodobnosti nikdy nemůže prohrát. Pokud si v případě havarijního pojištění nechává platit 4 % z ceny vozu jako roční pojistné a nehody, krádeže či jiné pojistné události dlouhodobě znamenají povinnost vyplácet plnění odpovídající 2 % hodnoty spravovaného portfolia (to je příklad, ne nutně realita, třebaže ta tomuto stavu nebude příliš vzdálena), má pojišťovna komfortní 2% marži, která bezpečně stačí k pokrytí veškerých provozních nákladů i vytvoření slušného zisku.

Pochopitelně, na některých klientech tratí, ale to kasino také. A ano, někdy dojde na události, které znamenají obrovské množství pojistných událostí najednou, třeba povodně, ale pro takové případy jsou pojišťovny samy pojištěny (tzv. zajišťovnami) a v dlouhodobém horizontu je to stejně nedůležité. Za takových okolností bychom byli jako pojišťovna velmi vstřícní a snažili se o jediné - získat co nejvíce klientů, protože čím větší portfolio, tím více peněz budou ona 2 % znamenat. Takto ale snad většina pojišťoven neuvažuje.

Ona 2 % jsou hezká, ale do kdyby to bylo třeba 2,5, že? Smutnou strategií řady pojišťoven se tak stalo inkasovat co nejvíce peněz, od případného pojistného plnění ale dát v maximální míře ruce pryč. Můžeme z vlastní zkušenosti vytáhnout jména několika českých či v Česku operujících společností, které se snažily využít každého formálního nedostatku, aby při naprosto normální nehodě nevyplatily, co by vyplatit měly. A jen pár takových, které jsou si vědomy své matematické výhody a nesnaží se ušetřit na konkrétních událostech za každou cenu.

Mezi ty první se zjevně řadí kanadská firma Desjardins Insurance, u níž měl pojištěný vůz muž jménem Modasir Ayobi. Ten si pořídil Subaru BRZ, jen si jej přímo nekoupil, měl jej na čtyřletý operativní leasing. Japonské kupé si pak osadil tuningovým výfukem a jelikož auto musel po skončení smlouvy musel vrátit, schoval si i originál. Vše by šlo podle plánu, kdyby ovšem v březnu letošního roku nesrazil s jiným vozem. Kupé bylo tehdy totálně zničeno.

Byla to nehoda, kterou Ayobi ani nezpůsobil, policie jej tak za nic nepopotahovala, Desjardins Insurance ale přesto odmítla plnění proplatit. Důvod? Onen výfuk. Dle pojišťovny je totiž „vůz považován za upravený, pokud se cokoliv změnilo oproti originálnímu stavu ve snaze o vylepšení či změnění výkonu, vzhledu nebo navýšení hodnoty“. To je na jednu stranu logické, pokud třeba zvýšíte výkon vozu, použijete horší než originální brzdy nebo auto osadíte neschválenými pneu, může to mít přímý vliv na to, zda s autem nabouráte.

Ale výfuk? Něco takového nemá absolutně žádný vliv, neboť i kdyby náhodou výkon vozu zvýšil, bude to zaručeně jen pár koní, tedy pohyb v toleranci, ve které se může pohybovat výkon motoru z továrny podle toho, jak se zrovna povede. Pojišťovna tak jednoznačně využila obecné fráze dávající jí moc nevyplatit plnění v oprávněném případě, aby tak učinila v případě, kdy k tomu oprávněna není. Jak typické.

Nešlo přitom o malé peníze. Aktuální hodnota vozu činila 35 tisíc CAD (cca 613 tisíc Kč), které měl Ayobi dostat vyplacené, zvláště když pojistka činila tučných 7 200 CAD ročně (126 tisíc Kč). Pojišťovna sice zprvu trvala na svém, když si ale případu všimla média, svůj přístup přehodnotila, neboť podobně liknavý přístup k řešení pojistných událostí jí dělá nepěknou vizitku.

Je to na jednu stranu dobrý konec, na tu druhou ale znovu smutný příběh. Opravdu nechápeme, proč se mnohé pojišťovny takto chovají, je to jen honba za každou korunou zisku navíc, která ale podrývá to základní, proč se na pojišťovny lidé obrací - důvěru, že jim platí za to, že jim ve chvíli nouze pomohou. Pokud byste se tedy s podobným případem setkali v ČR, nenechte se snadno odbýt a klidně se obraťte na nás. Na některé firmy bohužel nic jiného než bič nefunguje.

