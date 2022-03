Muž najel se svým autem už přes 2 miliony km, i teď s ním jezdí tisíce kilometrů týden co týden před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Bylo by to fascinující za jakýchkoli okolností, v tomto případě ale vůz stále pohání původní motor, který používá i původní převodovku. Že je oním autem Toyota, nepřekvapí ani v nejmenším.

Graeme Hebley žije na Novém Zélandu a od 60. let minulého století zajišťuje doručování lokálních novin Whanganui Chronicle a dalších tiskovin. Šest dní v týdnu tak musí cestovat ze svého domu v Upper Hutt poblíž Wellingtonu do New Plymouth. To možná na první pohled není až tak zajímavé, když ale dodá, že kvůli tomu musí každý den urazit zhruba 800 kilometrů, rázem je třeba před tímto letitým nadšencem smeknout. Ještě více je ale třeba obdivovat fakt, že od roku 2000 najíždí přibližně 5 000 kilometrů týdně v tom samém voze.

Tak alespoň praví zdroj, ryzí průměr zmíněných hodnot vychází na asi 2 000 km týdně - buď pan Hebley používá více aut, nebo cestu absolvuje jen jednou. Tak či onak právě dosáhl fascinujícího milníku, neboť jeho auto právě pokořilo metu dvou milionů kilometrů. Jde o Toyotu Corollu E110 z roku 1993, kterou současný majitel koupil s asi 80 tisíci najetými km. To už je nějaký nájezd, on jej ale od té doby ještě zpětadvacetinásobil.

Veškeré své kilometry přitom japonský kombík absolvoval s původním motorem, převodovkou i karoserií. Nicméně jak hrdý majitel přiznává, bez řádného servisu by takový milník byl nemožný. K technikům ze servisu Guthrie's Auto Care míří každý druhý týden. Servis přitom již takřka dvacetkrát vyměnil rozvodový řemen, stejně jako došlo i na nahrazení ložisek kol. Tím ale veškeré zásahy vyjma běžných oprav spotřebního materiálu končí.

„Kdybych na tom voze nepracoval, nevěřil bych tomu. Nevěřil bych, že je možné najet dva miliony kilometrů, aniž by se stalo něco špatného,“ uvádí John Sherman, jenž se o Hebleyho kombík stará již dvaadvacet let. Dodává přitom, že za celou svou kariéru nikdy nic podobného nezažil - druhý nejojetější vůz v pořadí měl totiž na kontě jen zhruba 700 tisíc kilometrů. Sám Hebley pak od roku 1968 najel již více než tři miliony kilometrů, a jak přiznává, řízení ho stále neomrzelo. Stejně jako jeho Corolla, o které říká, že jej nejspíše přežije.

Jak jsme již částečně zmínili, kombík koupil Novozélanďan v roce 2000 přímo z Japonska, přičemž po sedmileté službě měl vůz najeto 80 000 km. „Než jsem jej převzal, bylo používáno v Tokiu pro rozvoz chipsů,“ vzpomíná dnes. Zatímco tedy počátek životního cyklu vozu byl spojen s jízdou víceméně jen ve městě, za „Hebleyho éry“ zamířilo na první místo dálniční cestování. Kromě pravidelného servisu se pak o něj majitel velmi dobře staral, i proto lemy ani podběhy neprožrala koroze. Původní jsou pak ostatně i nápravy a veškeré hnací ústrojí.

Lze pak už jen dodat, že na zápis do Guinnessovy knihy rekordů to nejspíše Hebley nedotáhne. Tím se pyšní Irv Gordon z New Yorku, který si v roce 1966 koupil Volvo P1800S, s nímž jezdil až do své smrti v roce 2020. V té době měl přitom vůz najeto neskutečných 5,15 milionů kilometrů. Gordon tak v průběhu čtyřiapadesáti let přidal na jeho konto každý týden 1 834 km. To by Hebley přinejmenším vyrovnal, na zbytek mu ale nejspíše už nezbyde čas.

O japonských vozech se říká, že jsou nadmíru kvalitní. Toyota Corolla Combi Graema Hebleyho je toho důkazem, Novozélanďan s ní dosáhl dvou milionů najetých kilometrů s původním motorem i převodovkou. Ilustrační foto: Toyota

Zdroj: Whanganui Chronicle

Petr Prokopec

