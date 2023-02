Muž našel ve sklepení rozpadajícího se italského panství prakticky nejetý sporťák z roku 1968 před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Nálezy aut ve stodolách či garážích nejsou v posledních letech ničím až tak neobvyklým, tohle auto se ale skrývalo ve sklepení panství. Navíc má poněkud tajemnou historii, která majitele donutila jej opustit jen pár měsíců po koupi.

První generace Chevroletu Camaro přišla na svět v roce 1966 jako odpověď na Ford Mustang. Stejně jako u modrého oválu mohli zákazníci volit mezi šestiválcovými a osmiválcovými verzemi, které bylo možné doplnit tří- či čtyřstupňovým manuálem nebo dvou- a třírychlostním automatem. Úspěch se dostavil prakticky okamžitě, jen během roku 1967 se prodalo 220 906 exemplářů. O rok později již registrace vyskočily na 235 147 kusů a o další rok později dokonce na 243 085 exemplářů.

Druhá generace dorazila v roce 1970, přičemž ve výrobě vydržela po dlouhých 11 let. Koncern General Motors ji tituloval jako „řidičské auto“, přičemž zásadním způsobem změnil design. Z nabídky se rovněž poroučel kabriolet. Ovšem i tak se Chevroletu dařilo prodávat po většinu času více než 200 tisíc aut ročně. O něčem takovém však již nástupce mohl pouze snít. Třetí generace totiž i přes návrat kabrioletu dosáhla na celkových 1 567 657 registrací v horizontu deseti let (1982-1992).

Chevrolet štěstí zkusil i počtvrté, vůz z let 1992-2002 však měl blíže k propadáku než k čemukoli jinému. V důsledku toho koncern GM vystavil své legendě stopku. Na její návrat pak došlo až v roce 2010, přičemž za neskutečným úspěchem stála především franšíza Transformers. V prvním díle se navíc objevil pouhý koncept, jenž do žil fanoušků vliv nemalou touhu. Tu nicméně mohli ukojit až po příchodu druhého dílu, ve kterém se již ukázala vyšperkovaná sériová verze.

My se dnes ale zaměříme na originál, konkrétně na kousek z roku 1968. Ten lze snadno identifikovat dle absence separovaných předních bočních oken, kterými byl kvůli horšímu chlazení osazen originál. Zároveň nicméně setrvává u jeho čelní masky, která byla pro rok 1969 vytvarována do písmene „V“. Vůz byl nalezen Stevem Roninem v rozpadající se usedlosti. Ta se však nenachází ve Státech, jak by asi většina lidí čekala, nýbrž kdesi v Itálii.

Se samotným panstvím je přitom spojena zajímavá legenda. Původně bylo vybudováno již v 17. století, od 30. let toho minulého jej pak měl obývat záhadný doktor. Ten se prý přes den normálně věnoval pacientům, v noci však scházel do podzemí, kde se věnoval alchymii. Podle místních díky tomu z domu vycházely podivné blesky. Možná i proto na sklonku 60. let, kdy doktor záhadně zmizel, nikdo dům nevyraboval. Kromě Camara se tak uvnitř nachází i knihy či nábytek.

Co se stane dále, je rovněž záhadou. Nicméně samotný vůz se zdá být ve velmi dobrém stavu, i když zub času na něm již zaúřadoval. Tajemný doktor si jej užíval jen pár měsíců, v případě aukce by tedy kupé mohlo vynést slušný ranec. Nejde ostatně o úplný základ, nýbrž o verzi RS, která byla osazena 5,4litrovým osmiválcem. Ten byl doplněn dvěma či čtyřmi karburátory, dle čeho produkoval 210 nebo 275 koní. Podívejte se na celý nález na videu níže, obestírá ho vskutku zajímavý příběh. A auto samo je pochopitelně tím nejzajímavějším.

Camaro z roku 1968 bylo nalezeno v rozpadajícím se italském panství. Dle mýtů si jej měl pořídit tajemný doktor, který nicméně krátce poté zmizel. Kromě samotného vozu přitom v usedlosti zůstaly i knihy, nábytek a další jeho osobní věci. Ilustrační foto: Chevrolet

Zdroj: Steve Ronin@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.