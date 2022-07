Muž nastavil zrcadlo prý už skvělému dojezdu elektromobilů, zkusil, co zvládne velké dieselové BMW před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Je to ten správný budíček pro všechny, kteří prospali hodiny fyzicky a žasnou nad udávaným dojezdem nových elektrických aut jízdou, kterou nepraktikuje téměř nikdo. Jsou to i tak zoufale malá čísla vedle toho, co bez velké námahy dovedou dnešní spalovací auta.

Nechceme se opakovat, překážkou rozšíření elektrických aut jsou ale odpradávna limity jejich akumulátorů. Všechno ostatní lze udělat velmi dobře a relativně levně, tedy i velmi efektivně. Ale za situace, kdy potřebujete stovky kilogramů drahých akumulátorů, které se ve většině případů budou nabíjet hodiny až dny, a pak s nimi stejně ujedete pár set kilometrů, řešením pro většinu lidí nejsou a nebudou. Neboť i když většina lidí obvykle nepotřebuje auto na více než pár desítek kilometrů ujetých den co den, několik dalekých cest za rok pro ně činí elektromobily nepoužitelnými.

Je pravdou, že situace se za poslední roky zlepšila, má ale pořád daleko k tomu, na co jsme zvyklí z běžných aut jako na nikoli výjimečně dobré, ale jako naprosto samozřejmé. I ty nejlepší a nejdražší elektromobily na trhu pracují s akumulátory o kapacitě okolo 100 kWh, což je i při zohlednění odlišné efektivity motorů ekvivalent asi 26 litrů nafty v nádrži dieselového auta. A teď si takovou nádrž představte v 2,5tunovém voze se 700 koňmi...

Ani si to nemusíte představovat, běžte si sjet s Teslou Model S. Ta má udávaný dojezd až 652 km dle WLTP, což zní použitelně, když z ní ale začnete dostávat její dynamiku, neujede na jedno nabití ani 100 km. Být doplnění energie otázkou minut, je to jedno, ale ono to tak není. I u Superchargeru strávíte snadno hodinu, v normální zásuvce doma budete vrcholný Model S nabíjet několik dnů. Klidně znovu jen na desítky kilometrů jízdy.

Taková je naše zkušenost a možná nás označíte za blázny, že jezdíme s rychlými auty rychle. Ono se ale na věc dá podívat i opačně, jak předvedl Joe Achilles, automobilový nadšenec, kterého můžete znát i z obecně známějších videí britského Carwow. Ten vzal své BMW 730d, tedy ještě větší a luxusnější auto, než jakým je Tesla Model S, a zkusil, kam dojezde na jedno „nabití” plné nádrže nafty.

Vyrazil z Londýna do Madridu, tedy na cestu dlouhou 1 763 km. Jel jistě úsporně, ale pořád v běžném provozu rychlostmi okolo 100 km/h. Navíc musel překonat Pyreneje, vypořádat se s místy nepříhodným počasím nebo komplikovaným přejezdem kanálu La Manche. Přesto to zvládl na jednu nádrž a auto v cíli dokonce ještě ukazovalo dojezd skoro 154 km na zbytek paliva.

To je neskutečné, uvážíme-li, že jde o velký a těžký luxusní vůz, se kterým podobnou cestu zvládnete v maximálním komfortu. Auto tedy jelo se spotřebou jen 4,4 litru nafty na 100 km, a to v podstatě jen kvůli onomu přejezdu Pyrenejí - do té doby vůz jel jen za 4,2 litru dieselu. To samo o sobě je výmluvné, navíc 78 litrů nafty do řady 7 natankujete během pár minut a můžete si dát dalších 1 805 km, s Teslou po pár minutách nabíjení zvládnete možná pár desítek kilometrů.

A nejde jen o to - zatímco u konvenčního auta můžete nádrž rozšířit na 100 nebo třeba 156 litrů a nezmění se jinak prakticky nic, nestojí to žádné podstatné peníze, ani to podstatně nezvětšuje hmotnost (ani teoretické - nádrž nemusíte tankovat do plna - desítky kilogramů navíc nejsou u řady 7 zásadní) a dojezd vzroste klidně na dvojnásobek, u elektrického auta takovou možnost nemáte. Dvakrát větší baterky by cenu Tesly zvedly o statisíce, hmotnost o metráky a auto by tak vůbec nemohlo fungovat, potřebovalo by rázem nové brzdy, jiné zavěšení, tisíc dalších věcí. A ještě je tu jedna věc - Joe tento vůz koupil ojetý v přepočtu za 722 tisíc Kč, přesto má takto efektivní luxusní stroj.

Ukazuje se tím jen jedno - jak daleko mají z hlediska praktické využitelnosti současné elektromobily ke konvenčním autům. Nejde o trochu jiná auta, jde o rozdíl několika tříd, který elektrické vozy činí pro část uživatelů absolutně nepoužitelnými, přesto jsou zásadně dražší. Proč jsou nám za tohoto stavu vývoje techniky tak nuceny, nevíme, do vynálezu docela jinak pojatých akumulátorů nejsou a nebudou pro řadu lidí řešením.

Dosavadní BMW řady 7 generace G11 je velké a těžké auto, přesto s relativně malou nádrží ujede na natankování až 1 805 km, zvládne s rezervou dojet z Londýna do Madridu a může ti to za pár minut dát znovu. Nejlépe to nastavuje zrcadlo limitům současných elektroaut, a to i těm nejlepším z nejlepších. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: Joe Achilles@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.