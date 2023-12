Muž opravil porouchaný Rolls-Royce 17krát levněji dílem od BMW za 3 500 Kč, Rolls za něj chtěl 56 tisíc před 7 hodinami | Petr Miler

Co určuje cenu jakékoli věci? Nakonec jde jen o to, kolik je vám někdo ochoten za ni zaplatit, praví tradiční ekonomická poučka. Tady to vidíme v plné nahotě. A není to zdaleka poprvé a jistě ani naposledy.

Když se bavíte s ekonomickými principy nepolíbeným člověkem, nezřídka se diví tomu, že se nějaká věc prodává za tisícikoruny, když výrobně přijde možná na desítky Kč. Anebo že někdo prodává auto za 800 tisíc korun, když ho výrobně stojí milion a prodělává na něm s každým prodaným kusem, ať jsme blíže našemu oboru. Však první věc by mohl prodávat levněji. A druhou by měl přece prodávat dráž, ne?

Selský rozum možná k takovým závěrům vede, ale realita je složitější. Ve fungujícím tržním prostředí jsou náklady na výrobu toho či onoho pro určení koncové ceny prakticky irelevantní, byť odraz od nich může vést k tomu, za kolik se nějaká věc objeví na trhu. Nakonec je to ale jen ochota potenciálních kupců za ni určité peníze zaplatit - daná nespočtem faktorů od jejich vnímání hodnoty až po konkurenční nabídky -, která cenu určí. Proto se stane, že někomu je klienty dovoleno vydělávat na výrobně laciném nesmyslu miliardy, zatímco jiný s relativně hodnotnou věcí tře bídu s nouzí.

Názorně to můžeme vidět na ceně dílů, které automobilové koncerny nabízí pro různé vozy různého zaměření v kolikrát úplně stejných podobách, ale za diametrálně odlišné ceny. Jistě, na takové Bugatti nemůžete dát světla z Octavie, ta musíte draze vyvinout a vyrobit, musí to být něco extra. A nemůžete použít stejný motor, brzdy, prostě klíčové technické nebo vizuální prvky. Ovšem spousta neviditelných sekundárních komponentů, jejichž specifikace není ovlivněna výkonem nebo hmotností vozu, prostě může být stejná. To ale neznamená, že stejná bude jejich cena.

Viděli jsme už, jak majitelé superdrahých Bugatti opravili své vozy váhou vzduchu z Octavie TDI nebo komponenty zapalování z Golfu za pár tisíc korun, zatímco Bugatti za ně chtělo desetitisíce. Proč? Protože mohlo, protože jeho zákazníci se neptají, protože jeho zákazníci nemají tušení, že jde o stejné díly a může jim to být ukradené - když vyděláváte miliardy a kupujete si auta za stamiliony, zajímá vás, jestli servis vyjde na 20 nebo 80 tisíc? Je to jako vy se možná nedíváte, jestli rohlík stojí 2 anebo 5 korun, nepoznáte to ani na na účtu za nákup, ani na tom, kolik peněz vám na konci měsíce zůstane v bance.

Dnešní případ je podobný a informuje o něm mechanik, kterému byl svěřen Rolls-Royce Wraith. Na britské exkluzivitě vyráběné až do minulého roku se majiteli pokazil skutečně neviditelný díl, rotační elektrický vodič sloupku řízení, který umožňuje elektrické spojení elektrických systémů vozu s airbagem, klaksonem či dalšími částmi volantu i během otáčení s ním. Je to docela obvyklá věc, v servisu po ale majiteli chtěli za jeho výměnu 2 500 dolarů, tedy asi 56 tisíc Kč. To je sakra hodně peněz za takový komponent, a tak se majitel pustil do hledání levnějšího řešení.

Skončil tak u nezávislého mechanika, který pozoruhodně, ovšem ne až tak překvapivě zjistili, že díl ve Wraithu je úplně stejný jako v BMW řady 6 generace F12. Však proč by BMW, které Rolls-Royce ovládá, vyvíjelo takový specifický díl pro Wraith? Není důvod, pláclo do něj jeden z těch, který tak jako tak vyrábí. Cena opravy? 160 dolarů, tedy asi 3 500 Kč, majitel tím ušetřil 52 500 Kč, i když dostal úplně stejnou věc, kterou by mu prodalo dealerství Rollsu. Proč? Protože většině jeho klientů je to jedno a nevydělejte navíc 52 tisíc, když můžete, ne?

Wraith je evidentně podobná „smaženice” jako Veyron - stojí na základech BMW řady 7 generace F01 a když se nehodily díly z něj, použily se jiné bavorské komponenty. Prostě patláma, patláma, paprťála... a žblruch, Wraith je na světě. Je to úsměvné, ale musí to tak být a vždy to tak bude. Toto je pochopitelně extrém, nedělejte si ale iluze, že třeba ve vašem Audi nepoužívá Ingolstadt díly Škody, za které účtuje třeba „jen” dvojnásobek. To tak nepopudí, víc jak 17násobek je jiná a popravdě řečeno silná káva.

Rolls-Royce Wraith může vypadat i jako vrchol technické exkluzivity, realita je ale jiná, jak připomenou i záběry níže. Cenová exkluzivita ovšem zůstává zachována. Foto: Rolls-Royce

Zdroj: Justrolledintotheshop@Reddit

Petr Miler

