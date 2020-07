Muž, po němž šlo Ferrari, opět dráždí. Spojuje symbol ekologie se „špinavým” motorem před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Reuben Bemrose@Facebook

Zatímco k jednomu lidé vzhlíží jako k zachránci planety, třebaže ne úplně právem, druhé je naopak vnímáno jako všeničící dinosaurus. Reuben Bemrose se přesto rozhodl spojit Teslu s Wankelem.

Až do letošního roku byl Reuben Bemrose znám v podstatě jen na rodném Novém Zélandu. Ovšem se sklonkem února se dočkal světové proslulosti. Internetem tehdy jako blesk proletě jeho příběh o legálních potížích s Ferrari. Bemrose je totiž velkým milovníkem rotačních motorů, a tak když levně koupil nabourané Ferrari 456 GT, nahradil jeho dvanáctiválec právě Wankelem. To ovšem automobilku z Maranella popudilo natolik, že vyslala do boje firemní právníky, aby autora této kreace vrátila zpět na „pravou víru”.

Pochybujeme, že se Ferrari podařilo s myslí Bemroseho byť jen trochu pohnout, spíše si z celé věci dělal legraci. Nakonec, jeho dílo bylo oceněno na sjezdu fanoušků rotačních motorů trofejí za nejlepší konverzi. Reubena vše vyšlo na 13 tisíc dolarů (cca 308 tisíc Kč) a dva týdny práce. Za celosvětovou popularitu je to suma sumárum velmi nízká cena.

Novozélanďan se nyní zjevně rozhodl kout železo, dokud je žhavé. Na svém profilu na Facebooku totiž vyrukoval se snímkem Wankelu a poškozené Tesly Model S. Záměr spojit obojí dohromady podobně jako v případě Ferrari je zjevný. A je to opět kontroverzní záležitost, třebaže dopisy od právníků Tesly zřejmě očekávat nemůže.

I tak je to zajímavá věc, neboť vůz, který je symbolem ekologie, bude pohánět motor, který na emise dojel. Je samozřejmě možné, že s ohledem na své znalosti Bemrose předběhne samotnou Mazdu a rotační motor spáruje nejen s karoserií Tesly, ale také s jejími bateriemi a pohonnou jednotkou, díky čemuž by vzniknul pozoruhodný range extender. Právě k této formě elektrifikovaného ústrojí se totiž Wankel ideálně hodí, neboť může být udržován v optimálních otáčkách a tedy produkovat velké množství energie při relativně nízké spotřebě.

Ze snímků se nicméně zdá, že rotační motor se pod kapotou, pokud tedy auto vůbec nějakou dostane, dočká maximálně obřího turbodmychadla. A kola bude roztáčet sám o sobě, nejspíše však pouze na závodních okruzích. Zda je ale pravdivá tato či jiná možnost, to zatím ví jen sám Bemrose, který jistě chtěl znovu poškádlit celý internet. Někdy až fanatičtí příznivci Tesly budou brát tyto snahy jistě velmi nelibě.

Reuben Bemrose hodlá spojit zdánlivě neslučitelné, tedy rotační motor s karoserií Tesly Model S. Foto: Reuben Bemrose@Facebook

Zdroj: Reuben Bemrose@Facebook

Petr Prokopec