Muž pomocí stejného triku ukradl na benzinkách palivo za 364 tisíc Kč, až nepochopitelně chyboval

Občas slýcháme o případech, kdy někdo ukradne nádrž paliva, ať už plánovaně nebo ze zoufalství, ale aby někdo systematicky kradl benzin s takovou výslednou bilancí, to se nevídá. I na tohoto kriminálníka se ale nakonec někde vařila voda.

Benzin a nafta jsou u zlodějů celkem oblíbenou komoditou. Zejména díky vysokému zdanění je cena těchto paliv vyšroubována velmi vysoko, dají se celkem snadno přemístit ve velkém množství (nejlépe přímo v nádrži auta...), jsou naprosto zaměnitelná, takže pozdější identifikace lupu je prakticky nemožná, a v neposlední řadě jsou dokonale likvidní. Tím nemyslíme, že jsou tekutá, jsou snadno prodejná - stačí je místo 40 Kč za benzince nabídnout za 30 Kč a okamžitě vám za ně utrhne ruce prakticky kdokoli. Však kdo dnes nemá auto?

Problém je ale v tom, že je těžké je soustavně krást. Benzinky jsou dobře zabezpečené a zloději jsou buď dobře identifikovatelní, popř. jsou tak podezřele maskovaní, že je obsluha předem velmi obezřetná. 35letý výtečník z nizozemského Rotterdamu ale vymyslel systém, kterým palivo dlouho úspěšně kradl, až se v něm asi sám zamotal.

Nizozemská policie informuje, že soustavně odcizoval palivo z čerpacích stanic jak s pomocí nádrží samotných vozů, tak s pomocí kanystrů v zavazadlovém prostoru. Šel na to vlastně celkem jednoduše - na auta, která k tomu používal, umísťoval registrační značky odcizené ze stejných typů vozů ve stejných barvách. To je docela chytré, neboť aby vás tento trik neodhalil ještě dřív, než vůbec něco spácháte, je třeba přelstít automatické systémy, které porovnávají registrační značku právě s typem a barvou vozu. Pokud dáte kradenou RZ z bílé Octavie na bílou Octavii, obvykle si nikdo ničeho nevšimne, pokud ji tedy nepoužíváte několik let.

Dotyčný takto jen lehce maskovaný objížděl benzinky a kradl, policie mu momentálně přičítá odcizený benzin v hodnotě nejméně 15 500 Eur, tedy asi 364 tisíc Kč. Nekradl jej pro sebe, prodával ho. A byl to trochu Robin Hood, neboť jej pak nabízel za 1 euro za litr, tedy podstatně levněji, než za kolik je k mání (zvlášť v Nizozemsku) u čerpacích stanic. Ale už proto, že o tomto případu píšeme, je jasné, že nakonec spadla klec.

Dotyčný byl pro policii takový známý neznámý, až jednoho dne nepochopitelně chyboval a krást vyrazil s vlastní registrační značkou. Těžko říci, zda už se ve svém systému zamotal, nebo má jeho selhání co do činění s tím, že si takto vydělával na ukájení své závislosti na kokainu, tak či onak to udělal. Policie pak měla už lehkou práci.

Opakovat jeho kousek vám pochopitelně nedoporučujeme, klec vždy jednou spadne. Tip nizozemské policie, jak předejít problémům způsobeným podobnými jedinci, ale přidat můžeme. Ta říká, že lepší než značku na auto pouze přicvaknout, bude lepší ji přišroubovat, pak se krade dost složitě. Policisté pochopitelně museli každý z případů, který se takto odehrál, ověřovat, což pro majitele okradených aut obvykle znamenalo z podstaty nepříjemné návštěvy mužů v modrém. Něco na tom bude...

Aby někdo postupně ukradl palivo na benzinkách za 364 tisíc Kč a pořád dokola mu to procházelo, to se nevidí. Nizozemec to pomocí aspoň trochu promyšleného triku se značkami zvládl, nakonec ale i on udělal chybu a bude pykat. Ilustrační foto: Shell

Zdroje: AD, Politie Nederland

