Muž pracoval pro jedinou automobilku 75 let, až po takové době teprve odchází do důchodu

/ Foto: Vauxhall

Spousta automobilek ani neexistuje tak dlouho, aby něco takového vůbec bylo možné, většina lidí pak už o dekády dřív vyhlíží důchod. Ne tak tento muž, až ve svých neskutečných 101 letech svolil k tomu, že s prací sekne.

Troufnu si říci, že si v redakci potrpíme na vzájemný respekt a loajalitu, a tak každý z těch, kteří se dnes na chodu našeho magazínu podílí, pracuje pro Autoforum.cz déle jak 10 let. To už je slušný kus života, je to ale doslova nic vedle historie, kterou se z hlediska práce pro jednu z firmu může pochlubit George Webb, kterému ale mezi kolegy neřekne nikdo jinak než Bryan. Tento muž totiž pracoval pro Automobilku Vauxhall nepřetržitě 75 let.

Nevíme, jestli jde o světový rekord, vůbec bychom se ale nedivili tomu, kdyby jím byl. Musí se totiž sejít zcela mimořádná kombinace faktorů, aby něco takového vůbec bylo možné. Předně spousta firem neexistuje 75 let a pak spousta lidí - bohužel - neexistuje 75 let. Natož aby po takovou dobu byli s to pracovat. Bryanovi se ale poštěstilo, že v roce 1946 nastoupil jako mechanik k Vauxhallu, který jako sesterská značka Opelu existuje dodnes. A především jemu se poštěstilo, že byl od té doby schopen ve zdraví pracovat až do dnešních dnů.

Je to fascinující, protože do Vauxhallu nastoupil, když mu bylo 26 let. Sami si tedy spočítáte, že vydržel pracovat do svých 101 roků, což je samo o sobě tak bláznivé, že jsme se museli podívat, jestli není 1. duben. Vauxhall a jeho dnes mateřský Stellantis to ale myslí smrtelně vážně a říci, že tohoto muže musela práce opravdu bavit, je slabé vyjádření.

Pochopitelně, Bryan nepracoval jako mechanik do konce svých dnů, jakkoli na 101 let vypadá opravdu dobře. Posledních 34 let už se věnoval jen kancelářské práci jako administrátor řešení záručních oprav, kde dobře zužitkovat své zkušenosti coby mechanika. Proč „už” práce nechal, automobilka neuvádí, možná jen došel k závěru, že do druhé stovky let bude dobré vykročit jako důchodce.

Současní šéfové značky, z nichž jeden s ním pracoval posledních 14 let, mu pochopitelně poděkovali za celoživotní úsilí a popřáli mu to nejlepší do opravdu zaslouženého důchodu. Že by někdo tak dlouho pro firmu pracovat, je zcela unikátní a je pikantní, že památné hodinky za obvykle extrémních 25 let práce pro značku dostal tento muž na konci roku 1970. Asi ani on tehdy netušil, že si to samé střihne ještě dvakrát. Teď už mu v kanceláři museli nechat udělat malou památní desku.

Pokud máte v 60 letech pocit, že je nejvyšší čas na odchod do důchodu, můžete se nechat inspirovat George „Bryanem” Webbem. Do důchodu míří ve svých 101 letech po 75 rocích práce pro jedinou firmu, britský Vauxhall a jeho divize. Foto: Vauxhall

Zdroj: Vauxhall

Petr Miler

