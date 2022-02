Muž překvapil svou ženu na Valentýna, potají jejímu autu přidal 220 koní. Ona ale chce ještě víc před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Cadillac

Pokud jste si na dnešek pro vaši manželku připravili nějaké to valentýnské překvapení a doufáte v její nadšení, pozor, abyste se nespálili jako Alex Palmeri. Ten rozhodně nezůstal při zemi, manželka si přesto neodpustila neskromné rýpnutí.

Alex Palmeri není na této straně Atlantiku až tak známým youtuberem, ve Státech ale jeho jméno nějaký ten zvuk má. Za to nevděčí ani tak devítiletému angažmá u Mercedesu, kde pracoval jako hlavní technik, nýbrž své společnosti LegitStreetCars. Ta se pochopitelně věnuje opravám a úpravám vozů všech značek, u nichž Alex především šponuje výkony motorů na neskutečnou úroveň. Nevěnuje se přitom jen cizím autům, ale i své sbírce, ve které čestné místo zabírá Pontiac Trans Am naladěný na 1 000 koní.

Tentokrát se nicméně Alex pustil do Cadillacu Escalade své ženy. Tu chtěl překvapit nečekaným valentýnským dárkem, proto před několika dny SUV odvezl na „pravidelnou údržbu“. Jen u té nicméně nezůstalo, místo toho se atmosférický 6,2litrový osmiválec dočkal kompresoru od firmy Magnuson. Pohonná jednotka tak již neprodukuje sériových 426 koní, místo toho jí přeplňování mělo přihodit dalších 220 koní. Jak nicméně Alex následně zjistil na motorové brzdě, realita je složitější, neboť auto potřebovalo ještě trochu doladit, tento potenciál ale úprava má.

Spíše než reálný výkon nás nicméně zaujala reakce Alexovy ženy. Ta již při prvním sešlápnutí zjistila, že věci nejsou takové jako před onou údržbou. Jakmile se pak dozví, že má pod kapotou kompresor, je pochopitelně nadšená. Ovšem ne zase tolik, aby neopomněla zmínit, že bližší je jí nový Escalade-V. Tedy vrcholná verze páté generace mohutného SUV, jejíž pohon by měla dostat na starosti právě přeplňovaná 6,2litrová osmiválcová jednotka.

Nové provedení by přitom mělo stát přes čtyři miliony korun, tedy čtyřnásobek toho, co dal Alex za ojetý Escalade čtvrté generace a mimotovární kompresor. Jak tedy dodává, jeho žena má své vlastní „Véčko“, a to dříve, než jej Cadillac komukoliv nabídnul. Nicméně chápeme, že nové auto je přitažlivější než to několik let staré. Ostatně ze strany Alexovy ženy jde spíše o rýpnutí než úplný nevděk, přesto to berte jako varování před možným zklamáním vaší ženy v reakci na to, co jste si pro ní na dnešek připravili vy.

Cadillac Escalade čtvrté generace standardně pohání 426 koní. Přidáním kompresoru mu Alex Palmeri zvýšil výkon o 50 procent, manželce to ale zjevně není dost. Ilustrační foto: Cadillac

Zdroj: LegitStreetCars@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.