Muž prodává dodnes zánovní Škodu Octavia SLX po důchodcích, je to fascinující reminiscence toho, co bylo

Její cena asi přijde lákavá jen tvrdému jádru fandů tohoto modelu, jako vzpomínka na ne zase tak minulé (v mnoha ohledech ale úplně jiné) časy ovšem poslouží tohle auto dokonale.

V moderní automobilové historii Česka nenajdeme důležitější auto, než je Škoda Octavia první generace. Její původní cíle byly možná trochu jiné, tak jako tak ale znamenala definitivní odtržení od komunistické historie firmy, která technickou úroveň jejích aut strhla daleko za soudobé standardy. Úkolem Octavie I bylo dohnat ztracený čas a vrátit Škodu zpět na automobilovou mapu světa. Přes počáteční těžkosti se to povedlo, ve srovnání s Felicií šlo o vůz jako z jiné planety a následné ladění zjišťovaných nedostatků z ní postupně udělalo velmi oblíbené zboží.

Škoda dnes prodává Octavii v její čtvrté generaci a byť po mnoha úspěšných letech nyní hodně strádá a je znovu hodně závislá na přízni Čechů, jistě napsala příběh jednoho velkého úspěchu. Při pohledu do současného ceníku je zjevné, jak moc škodovce od časů první „oktávky” vzrostlo sebevědomí, dnes se ale podíváme blíže začátku celého příběhu. Nebude to až do roku 1996, kdy Octavia I startovala, ale na samý konec její éry jejího původního, tedy předfaceliftového provedení, kdy byly jednotlivé verze označovány ještě zkratkami jako GLX.

Auto ze samého konce těchto dob, poprvé registrované v roce 2000, se nyní objevilo v prodeji v Německu. A je to pozoruhodná věc. Nejde tu o vůz jako takový, koupit Octavii I není žádná výzva ani u nás, ale ne v tomto stavu a s takovou historií. Jde totiž na jednu stranu o verzi s vysokou výbavou SLX, která ale v tomto případě neznamenala skoro nic, auto nemá ani manuální klimatizaci a aktuálně (protože zima) ani kola z lehkých slitin. Pod kapotou je navíc motor 1,6 MPI o pouhých 101 koních, který je navíc spojený s automatickou převodovkou. To je specifikace k pohledání.

Takto poskládaná auta obvykle voní po německých penzistech a přesně to je případ tohoto vozu. Vlastnil jej ne jeden, ale hned dva takoví lidé, kteří jej téměř neustále garážovali, současný prodávající je mladší člověk a už třetí majitel. Co je ale nejpodstatnější - vůz má za skoro 23 let provozu na tachometru jen 37 950 km a je to na něm znát. Auto vypadá skoro jako nové, bez jakékoli předprodejní přípravy se leskne i na amatérských fotkách. A menší úklid z něj udělá skoro muzejní kus.

Už vzhledem k svéráznému provedení to není úplně terno a cena 5 949 euro situaci moc nemění - asi 141 tisíc Kč je Octavii I docela soda, zvlášť vzhledem k specifikaci. Na druhou stranu je to fascinující reminiscence toho, co bylo. A už není. Dokážete si představit, že by dnes Škoda jako jeden z vrcholů nabídky prodávala něco takového? Zbytek kouzla obstará stav - podívejte se třeba na dobové kryty kol se zimními pneumatikami, ani ty už se dnes nevidí.

Původní Octavia se v prodeji v tomto stavu už nevídá. Je to verze SLX přihlášená v 2000 a vypadá skvěle, na tachometru má totiž jen 37 tisíc km najetých důchodci. Její specifikace je ale opravdu bizarní. Foto: David Blindow, publikováno se souhlasem

